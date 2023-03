Tres meses intentando conseguir sin éxito una cita previa para hacer una gestión en la Oficina de Extranjería en Alicante. Una odisea en la que un vecino de Alicante lleva inmerso desde el pasado enero, sin que haya conseguido ni siquiera ser atendido. Tan sólo le han permitido presentar una queja en la Comisaría Provincial, aunque también se ha dirigido al Síndic de Greuges y al Defensor del Pueblo, ante la imposibilidad de conseguir cita en unos servicios colapsados y que sólo le permiten hacerlo de manera telemática. Una situación ante la que más de uno se ha tenido que enfrentar y en la que ni le cogen el teléfono, mientras que por vía telemática le dicen que el cupo está completo.

El afectado es un ciudadano alicantino, Manuel Ayús, que se ofreció a un amigo senegalés el gestionarle los trámites para que su madre pudiera venir a verle desde su país el próximo mes de mayo. Desde enero se ha embarcado en la labor de conseguir para ella una carta de invitación, un documento que se tramita desde la Oficina de Extranjería, dependiente del Ministerio del Interior, y que pone en marcha todo el proceso administrativo para que se le pueda conceder un visado y que entre en España sin problemas.

"Esta persona lleva viviendo más de diez años trabajando en España, está perfectamente integrado, tiene una mujer y una hija", señaló. En enero comenzó su intento, pensando que había margen suficiente pero no ha habido manera de conseguir una cita previa, un trámite que solo se puede hacer "on line". Todos los días a todas horas en distintos momentos del día trataba de reservar su cita pero era en vano. No había plazas. "Llamé para quejarme y, cuando conseguí que me cogieran el teléfono, me dijeron que era a partir de las 14.00 horas cuando salían las plazas", relató a este diario. Sin embargo, pese a esta acotación horaria, la situación siguió siendo la misma. En estos intentos, ha llegado a contactar con un informático por si hay algo que estaba haciendo mal, pero no.

"Presenté una queja ante el Síndic de Greuges, pero me respondieron que la Oficina de Extranjería no era de su competencia, por lo que me instaban a dirigirme al Defensor del Pueblo", aseguró. Sobre este punto señala que lo procedente hubiera sido que ellos mismos remitieran la queja al otro organismo, pero aún así la ha presentado él. Esta misma semana ha presentado otra queja ante la propia Comisaría Provincial, denunciando la imposible tarea de conseguir la cita previa y sin que le quisieran tramitar allí mismo la cita porque sólo se puede hacer de manera telemática.

La queja

"Llevo solicitando cita previa todos los días y a todas horas desde mediados de enero. El sistema me dice que no hay citas. Llamé por teléfono y una vez que tuve la suerte de que me lo cogieran, me dijeron que lo intentara desde las 14.00 horas en adelante", señala el escrito presentado en la Comisaría. Pero la respuesta es la misma: no hay citas. En la queja relata que finalmente se presentó en las dependencias policiales pidiendo ver al funcionario que se encarga de las citas previas y que éste le respondió que sólo podía coger personas que llegaba con cita. Un bucle que se repite y se repite, ya que el sistema dice que no hay citas disponibles. "Esta situación quebranta el principio de eficacia y eficiencia de la Administración", asegura este ciudadano en su queja.

Te puede interesar: Alicante Los pensionistas de Alicante se rebelan contra la cita previa en la Seguridad Social

Desde la Comisaría Provincial se indicó que desde la pandemia habían sufrido cierto colapso informático a causa del incremento de las citas telemáticas, medida impuesta por la realidad sanitaria que obligaba a evitar aglomeraciones y colas. Un portavoz de la Policía Nacional indicó que aunque había habido problemas la situación había mejorado y que se han reducido las listas de espera. De todos modos matizaron que no tenían referencia sobre lo que ha podido ocurrir en este caso y si se trata de una situación particular.

Conseguir una cita en la Administración se ha convertido en una misión poco menos que imposible. Hasta el punto de que hay locutorios que están llegan a vender citas, lo que ha provocado denuncias de si son ellos los que las están acaparando impidiendo acceder al resto de los ciudadanos.