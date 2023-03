Otro casco antiguo de Alicante es posible. Con este objetivo nace una nueva entidad que busca ser el altavoz de las necesidades de comerciantes y vecinos de la zona, la Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo, que este miércoles se ha presentado en la plaza de Quijano. Uno de sus objetivos es lograr mejoras tanto en la iluminación, la limpieza, el incremento de la vigilancia policial y la dinamización comercial de esta zona, habitualmente asociada al ocio nocturno. Una actividad que a juicio del presidente de esta nueva asociación, Nabil Miñarro, suele dar una mala imagen a una zona, que tiene mucho atractivo turístico.

Por el momento, forman parte de la asociación cerca de una veintena de comercios de la zona, entre las que se encuentran restaurantes, cafeterías, empresas de coworking, panaderías, vinotecas, etcétera y que pretenden canalizar hacia este barrio toda una serie de inversiones que atraigan actividades como la artesanía, la cultura y que sirvan de escaparate a la ciudad. Miñarro recordó el ejemplo de la calle San Francisco a la que se dio un radical lavado de cara, convirtiéndose en todo un referente para los turistas "sin necesidad de inversiones millonarias".

En este sentido, recordó que la imagen del casco antiguo no siempre va asociada a un ocio sano, con problemas de suciedad, peleas, atracos en la calle y venta de alcohol a menores. "Hay un ocio nocturno responsable y de calidad que no es incompatible con la implantación en la zona de otro tipo de negocios", aseguró. Todo para conseguir un barrio atractivo atractivo para los turistas. La intención de la asociación es poner en marcha un engranaje con la administración local para impulsar proyectos que sirvan para rehabilitar esta zona. Por ello, la asociación no solo pretende dar voz a los comerciantes, sino también a los vecinos del Casco Histórico.

Entre medidas que se proponen está la recuperación del mercado medieval, crear uno para las fiestas de Navidad o acoger otros eventos durante las Hogueras, los Moros y Cristianos y la Semana Santa. Otras propuestas para la dinamización de la zona son las subvenciones al alquiler, la adecuación del alcantarillado y el alumbrado público, entre otras propuestas.