La inconfundible silueta del castillo de Santa Bárbara cortada por los cálidos rayos del atardecer de un inmenso sol. Así es la bonita estampa que se pudo apreciar durante las últimas horas del martes en Alicante y que un vecino de la ciudad inmortalizó con el objetivo de su cámara. Su habilidad para capturar la escena y jugar con la perspectiva ha creado un lienzo de bella factura que hace aún más cierta la popular cita de "una imagen vale más que mil palabras", cuyo significado, pese al desgaste propio del tiempo y de las millones de veces que ha sido repetida, sigue más que vigente.

No hay prosa ni lenguaje capaz de articular en palabras la dimensión de una imagen, cuyo autor califica como "especial", y no solo por su alto valor estético. La fotografía lleva la firma de Luis M. Gutiérrez, Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en el Instituto de Neurociencias (UMH-CSIC), que explica que la gran particularidad de la instantánea reside no en los elementos que aparecen en ella, sino en la fecha que se tomó: el 14 de marzo, vísperas del equinoccio de primavera en el que se producen fenómenos como el retratado con gran acierto en la imagen.

Y es que el gigantesco tamaño de la esfera solar y su perfecta alineación con la fortaleza tienen su explicación en la destreza del fotógrafo, pero también en el calendario. Los días, semanas y meses no son más que una fórmula ingeniada por los humanos para convertir los movimientos que ocurren en el firmamento en un sistema alfanumérico. La traslación de la Tierra y su interacción con los cuerpos celestes que hay alrededor de nuestro planeta son eventos observables en la gran bóveda celeste, que si se sabe interpretar, puede ser un mapa capaz de revelar en qué momento del año nos encontramos sin necesidad de mirar el calendario.

El lugar que ocupa el Sol en nuestro cielo y cómo va cambiando su posición con el paso de los días es una de las muchas variables que entran en juego. Se trata de un movimiento tan incesante como el flujo del tiempo y que puede de crear fenómenos que sólo ocurren una vez al año. Así es el momento que aparece representado en la fotografía que ilustra esta noticia, en la que el astro rey parece buscar descanso tras el gran icono de la ciudad de Alicante, que este 2023 ya no volverá a ser escenario de un ocaso tan espectacular.

"Ya no podemos fotografiar una puesta con el sol más grande en relación al castillo desde tierra", señala el responsable de la fotografía, que añade que "ya no tenemos más ángulo posible tras el Cabo de Huertas", que es el lugar desde donde le dio al disparador para capturar una estampa que recuerda a las descripciones que forman parte de la literatura de Tolkien, en la que la fusión del Sol con el horizonte tiene un gran peso y está cargada de simbolismo. En este caso, ni el maravilloso mundo creado por el legendario autor británico podría hacer justicia a una fotografía con más fuerza que todos los términos recogidos en el diccionario.