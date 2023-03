La puerta de la parroquia de San Blas será el escenario del encuentro entre la virgen y el Cristo de la Santa Flagelación por trigésimo quinto año. Una edición que no presenta novedad aunque mantiene a la Señora de la Corona de las Espinas y al Cristo del Encuentro en un mismo paso, en lugar de en dos independientes como antes de la pandemia.

Las imágenes saldrán en solo dos pasos: "Nos hubiese gustado sacar tres pasos porque en este 2023 se cumple el 35º aniversario desde que la hermandad saliera de la parroquia, pero esperaremos a las bodas de oro del 50º aniversario, que quince años pasan rápido", explica su hermano mayor, Rafael Escribano.

Los tronos se aligeraron durante la pandemia ante la recesión de costaleros: "El Flagelado es mixto y la otra virgen la llevan mujeres. En este tiempo de pandemia lo reformamos y se hizo más ligero para que lo pudieran llevar cuarenta personas para la virgen, pero pusimos la virgen y el cristo, así que salimos solo dos pasos. Este año hemos crecido pero no lo suficiente para salir tres", apunta Escribano.

La hermandad necesita más costaleros para poder sacar sus imágenes titulares en tres tronos diferentes. Sus costaleros son devotos de las imágenes que llevan, y es complicado convencerles para cambiar: "A una persona que está sacando el Flagelado le dices que tiene que sacar la virgen o el otro cristo y no le hace gracia. La gente le tiene mucha vocación a una imagen. Con el tema de que tuvimos que juntar los dos pasos de hombres y mujeres hay mujeres que no quieren salir porque no sale su virgen, pero si la pongo a ruedas como antes de la pandemia, los hombres que la sacaban no quieren salir. Es un controversia, porque al final todos estamos en lo mismo, pero hay gente que quiere aquí o allá. Muchos hombres de los que se marcharon cuando empezó a ir en ruedas han vuelto, pero otros no", apunta el hermano mayor, quien añade que para él "es el mismo cristo y la misma virgen y el mensaje de Cristo está claro cuál era. Cada cristo es diferente pero Jesús había uno solo, igual que solo había una Virgen".

Doble encuentro

Las procesiones no presentan novedades, al contrario que el año pasado, cuando se renovaron los tronos. De momento, indica su hermano mayor, el objetivo es crecer en número para poder volver a sacar tres pasos.

Los puntos clave para ver las procesiones, apunta Escribano, son la salida, María Auxiliadora y San Nicolás: "Uno de nuestros momentos de mayor interés es la salida, porque por la puerta de la parroquia no caben los pasos y por el patio no puede salir, así que ambos salen por la calle Jaén, por la sede. Para recordar lo que se hacía antes, cuando uno salía del patio y el otro de la sede, el paso de la virgen da la vuelta y en la puerta de la iglesia se hace un encuentro al que suele venir mucha gente".

Los otros dos, son también emotivos: "En la puerta de María Auxiliadora, sacan el paso de la Santa Cena y pasamos por allí para hacerle entrega de un centro de flores y seguimos nuestro camino hacia la carrera oficial, donde hacemos la estación de penitencia en San Nicolás, para la gente que no viene aquí", subraya el hermano mayor de la hermandad de San Blas.