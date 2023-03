Faltan menos de 15 días para que el litoral de la provincia de Alicante reciba a cientos, miles de turistas que nos convertirán, por unos días, en la playa del centro y el norte de España.

Conscientes de la importancia de la Semana Santa en términos económicos para la mayoría de los municipios, los principales ayuntamientos alicantinos se afanan estos días en limpiar y preparar los arenales, así como en recuperar servicios como el mobiliario, la limpieza, el salvamento y el socorrismo, para garantizar que los bañistas estén cómodos pero, sobre todo, seguros.

Mientras, municipios que mantienen a pleno rendimiento sus playas durante todo el año, como es el caso de Benidorm, intensifican los controles de calidad y reforzarán todos los servicios para dar respuesta a una ocupación hotelera que, tal y como apuntan las previsiones del sector, podría rozar el lleno técnico.

En Alicante capital, el Patronato Municipal de Turismo ha activado una solución de urgencia para evitar que las playas de Alicante se queden sin socorristas durante la próxima Semana Santa, debido a los retrasos en la adjudicación del nuevo contrato. El servicio será posible gracias a un acuerdo alcanzado con la UTE saliente, que renunció a seguir un año más pese a la posibilidad de prórroga, para que movilice al personal con el que cubrir las labores de salvamento y socorrismo en las playas del Postiguet, San Juan, Urbanova, Albufereta y Almadraba entre el sábado 1 de abril hasta el 10 de abril, además del 20 de abril, por Santa Faz.

Igualmente, se han empezado a alargar las pasarelas de madera —que en invierno se acortan para evitar daños por los temporales—, a ofrecer el servicio de hamacas y sombrillas y a intensificar la limpieza para que esté todo a punto de cara a la llegada de los primeros turistas a partir del 31 de marzo.

En Benidorm, donde hay limpieza, socorrismo, alquiler de mobiliario o servicio de playas accesibles durante todo el año, el Consistorio y la empresa encargada de la gestión integral de los arenales ampliarán ostensiblemente la atención en las playas, tanto en personal como en horarios, unos refuerzos que abarcarán desde las playas urbanas a las dos calas de la Serra Gelada. Igualmente, el Consistorio está ejecutando importantes cambios y mejoras en sus dos principales «escaparates»: en Levante, se está renovando la emblemática guirnalda de luces y los postes que la sostienen en un tramo del paseo marítimo; en Poniente, sustituyendo toda la antigua pasarela de madera que discurre en paralelo al paseo y que se encontraba en un estado pésimo desde hacía años.

En las playas de Elche también se recuperará el servicio de socorrismo a pleno rendimiento del 1 al 10 de abril, con horario de 11 a 17 horas. Habrá cuatro puestos de socorro en El Altet, Arenales del Sol, El Carabassí y La Marina, con un coordinador, dos patrones de embarcaciones de salvamento, diez socorristas, cuatro técnicos de emergencias sanitarias y dos ambulancias. Estos días se está procediendo al acondicionamiento de los accesos principales a todas las playas, para lo cual se han colocado pasarelas en las entradas principales y antes del verano se instalarán la totalidad. El Consistorio asegura los lavapiés funcionarán en todas las playas antes de Semana Santa, a pesar de que hay críticas de ciudadanos que señalan que hay algunos de estos sistemas, competencia del Consell, que están inoperativos. También se instalarán papeleras, seis aseos químicos y dos kioscos en Arenales del Sol y Carabassí.

Inversiones en la Vega Baja

En Torrevieja, el socorrismo también funcionará del 1 al 10 de abril, entre las 11 y las 18 horas, con un despliegue de 26 personas para los 5 kilómetros de playas con los que cuenta el litoral torrevejense: Playa de La Mata, Los Locos, El Cura y zona de piscinas naturales del paseo Juan Aparicio, Los Naúfragos y Cala Piteras, según el concejal de Playas y Aseo Urbano, Antonio Vidal (PP).

También se está ultimando la instalación de los chiriguitos de playa con concesión de Costas. Las zonas de las calas carecen de servicio de socorrismo algo que el municipio advierte en alguna de ellas. El concejal señala que en los últimos días se está ultimando además el balizamiento de los 15 kilómetros de litoral —playas y acantilado— que se realiza con especial atención a evitar daños en la pradera de posidonia. Esta Semana Santa, además, el litoral torrevejense estrena una flota de vehículos y maquinaria de limpieza especial de playas en la que el Ayuntamiento, a través de la empresa adjudicataria, Acciona, ha invertido 3,4 millones de euros.

Mientras, en Orihuela, el Ayuntamiento va a instalar en las playas de cara a Semana Santa lavapiés y nuevas pasarelas, en las que se ha invertido 15.000 euros, si bien no se pondrán todas hasta el verano por los temporales primaverales. Además, habrá servicio de socorrismo del 1 al 10 de abril. Los que aún no estarán operativos serán los chiringuitos, porque en enero caducó el contrato y no ha dado tiempo a adjudicarlos. Uno de los servicios más demandados de este contrato por los usuarios es el de los baños, por lo que el Consistorio no descarta instalar aseos portátiles como alternativa.