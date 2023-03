El circuito de carreras de La Carrasqueta no existe, aunque lo parezca. Por ello, Tráfico ha limitado a 70 kilómetros por hora este tramo de la CV-800 para evitar las carreras de motos y la siniestralidad a través de su declaración como Ruta Ciclista Protegida. La decisión, que se ha estrenado este mismo fin de semana, ha causado diversidad de opiniones entre los principales implicados en este asunto. Desde moteros a comercios de la zona, pasando por los vecinos que viven sobre esas vías, la decisión de implantar una señalética que reduce la velocidad permitida los sábados y festivos de 9 de la mañana a 14 del mediodía no ha pasado indiferente a nadie.

Los moteros que frecuentan la zona comentan que ahí "no se hacen carreras como tal" y que el exceso de velocidad es únicamente cosa "de dos o tres locos". En el último año, se contaron un total de cuatro fallecidos en accidentes de moto y se ha intensificado la presencia de la Guardia Civil para reducir, también, la siniestralidad de la zona. En cambio, los residentes celebran cualquier medida para frenar la siniestralidad de la vía, la más peligrosa para los motoristas de la provincia, y acabar con los excesos de velocidad, adelantamientos prohibidos y otras maniobras indebidas.

El gerente de la Venta Teresa, uno de los puntos de reunión más populares de motoristas dentro de nueva ruta ciclista de 11 kilómetros de largo, considera que la temeridad es cosa de unos pocos jóvenes "que ven en la televisión a Fernando Alonso y beben bebidas energéticas que contienen un exceso de azúcar y de taurina". También comenta que esa ruta es frecuentada por una gran cantidad de gente y que es algo "que pasa de padres a hijos", expresando que no considera "especialmente peligroso" lo que ocurre sobre el asfalto en ese lugar.

"Aquí vienen padres con sus hijos y personas mayores que solo quieren dar un paseo con su moto, esto no es ningún circuito y nos quieren demonizar por ello", comenta el camarero. Admite, no obstante, que podría ayudar a concienciar más a los jóvenes "fomentar la seguridad vial en las escuelas" y ayudar a conducir "con más tranquilidad y sentido común".

El ambiente en ese bar es de reunión de amigos. Una treintena de motos lucen aparcadas junto a un Ferrari frente al local. Los clientes, con sus cascos en el codo, comparten anécdotas y se sienten "como en familia", comenta uno de los moteros reunidos. Este hombre, que viste con las prendas homologadas características del automovilismo, explica que esperan "cada fin de semana para poder reunirnos con amigos y disfrutar del buen tiempo en La Carrasqueta" y añade que a su edad no está "para esos trotes" cuando se le pregunta por las carreras.

A su lado se encuentra Adrián Torregrosa, un joven motero que lleva unas pocas semanas subiendo hasta Venta Teresa y que no considera la carretera "tan mala como dicen". Añade que "la gente de normal respeta los límites de velocidad" pero que hay gente "que viene a calentarse" y que "cada uno es responsable de sus actos".

Un helicóptero de la Guardia Civil vuela sobre el tramo de la CV-800 controlando la situación de la zona. Petko, un búlgaro que lleva 30 años viviendo en España y 10 circulando con su moto por la zona, explica que "la única intención que tienen haciendo estos cambios es joder a todos los motoristas y a los comercios de la zona".

"Por dos que se saltan las leyes nos van a culpabilizar a todas las personas que venimos a pasar el día aquí", comenta el búlgaro. También admite que "las personas que quieran cometer delitos, lo van a seguir haciendo les multen o no. Aquí no hay gente pobre, si vienes con una moto que vale mínimo 30.000 euros, no te va a preocupar pagar una multa de 100".

A su vez, Petko cree que hay cosas más peligrosas para los motoristas y que no se hace nada para revertir la situación: "Al día pasan por aquí un gran número de camiones de la basura que van dejando rastro de líquidos por el asfalto, eso sí que es peligroso para los motoristas. También hay una línea continua de 15 kilómetros en la que no hay posibilidad de adelantar porque se han dejado por poner tramos discontinuos, eso es peligroso para las motos que van detrás de camiones muy pesados que circulan extremadamente lento".

El motero búlgaro considera que "alguien que está en Alicante, en su despacho con aire acondicionado y que no ha pisado nunca La Carrasqueta, está decidiendo estas leyes" y que estas cosas "perjudican únicamente a los motoristas".

A su vez, el gerente de Venta Teresa vuelve para hacer un inciso: "Cuando hay un accidente aquí, solo se ve que ha habido un accidente, pero no la razón". Enumera varios accidentes que sucedieron "por una subida de azúcar, un paro cardíaco o un descuido del agarre del copiloto" para expresar que no todo tiene que ver con el tema de la velocidad.

La otra cara

Los vecinos de la zona, por su parte, también tienen cosas que decir. "Toda medida que se lleve a cabo para reducir la temeridad de la zona la veo genial, y quien no quiera ver que con estas cosas hemos mejorado está ciego", señala uno de los vecinos. Además, el vecino comenta que el pasado sábado estuvo a punto de ser "arrollado por un motorista" y que, de tantas veces que ha discutido sobre esto ha dejado de pisar los locales de la zona para no enfrentarse con ellos. A su vez, califica de "guerra abierta" la relación entre los vecinos y los moteros que frecuentan ese tramo vial.

Por su parte, otro vecino comenta que esto "se verá cómo afecta con el paso del tiempo", todo dependiendo de "si continúan los controles de la Guardia Civil". También añade que la jornada del sábado, el primer día con la implementación de estas nuevas normas, "se dejaron ver muchas bicicletas" por la zona y que "todavía falta más señalización por poner".

Por tanto, la disparidad de opiniones entre motoristas y vecinos de La Carrasqueta va a seguir existiendo tras la implementación de la señalética y el aumento de control por parte de la Guardia Civil que busca, como fin último, reducir el número de siniestros ocurridos en el que es considerado uno de los tramos más peligrosos para las motos de toda España.