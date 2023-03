La primera huelga de los trabajadores de las líneas de autobús interurbano que conectan Alicante con los municipios de la comarca han dejado a cientos de personas esperando en las paradas. Muchos de ellos aseguran que desconocían que había huelga hasta que han llegado a las marquesinas y han encontrado el cartel en el que se indicaba que a lo largo de este lunes las líneas de los autobuses azules contarían solo con servicios mínimos para conectar la capital de provincia con El Campello, Mutxamel, Sant Joan d'Alacant o San Vicente del Raspeig.

Entre los afectados, muchos estudiantes de la Universidad de Alicante que esperaban a la línea 24 pero también pacientes del Hospital de Sant Joan, que tenían que tomar el autobús número 23 para poder acudir a sus citas programadas.

Los autobuses interurbanos cuentan con servicios mínimos cuyas frecuencias son de 60 o más minutos

Es el caso de José, un joven que tenía que acudir a una cita con un especialista del centro médico de Sant Joan: "Tenía la cita programada hace diez minutos y ya la he perdido. Voy a ir igual a ver si me pueden dar una solución o me la pueden cambiar porque me imagino que habrá otras personas igual que yo". También es la misma situación que la de Antón, que se ha visto resignado a tener que tomar un taxi para poder llegar: "Tenía una cita a las 10.30 horas, hace cinco minutos. Voy a buscar un taxi aunque ya llegue tarde".

Los usuarios del autobús han expresado su molestia con la huelga al tener que haber visto modificados sus horarios: "No sabía que había huelga y me parece mal, ahora ya llego tarde a todos lados", ha expresado Enriqueta, afectada por la situación.

Tarde a clase

Muchas de las personas perjudicadas eran estudiantes, en especial universitarios, pero también de la ESO y bachillerato que utilizan los autobuses azules para llegar a sus institutos y que en algunos casos no han podido tomar el transporte a tiempo pese a haber sido previsores al llegar los coches llenos a las paradas. Entre los universitarios afectados también había estudiantes de intercambio que no terminaban de entender la situación.

Las reivindicaciones de los trabajadores de los autobuses interurbanos que conectan Alicante con los municipios de El Campello, Sant Joan, Mutxamel y San Vicente del Raspeig se alargan ya durante cerca de un año, en el que las líneas nocturnas no están operativas. También ha habido diferentes parones en las diurnas, tanto en las líneas 21, 23 y 24 como en otras interurbanas y en la C-6 que conecta Alicante y el Aeropuerto. La situación está enquistada: los trabajadores exigen una mejora en sus horarios y otras condiciones laborales, pero no llegan a un acuerdo con la empresa ni con Conselleria, que es quien administra el consorcio al ser varios los ayuntamientos implicados.