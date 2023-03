Tercer mes consecutivo en este 2023 en el que el bipartito de Alicante tiene que aprobar la devolución de parte de las ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana. En este caso, según lo validado este martes en la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento, el gobierno local ha aprobado el reintegro de 319.000 euros a la Conselleria de Políticas Inclusivas, del total de 4,6 millones de euros para políticas sociales, concedidas en julio de 2020, en pleno estallido de la pandemia de covid.

Este dinero se suma a otras cantidades devueltas este año 2023, como son los 329.880 euros de ayudas a la vivienda para personas vulnerables al no justificar su uso, al igual que sucedió con el medio millón de euros por no ejecutar proyectos sociales.

Según figura en el acuerdo aprobado este martes, en febrero de 2021, se certificó la justificación inicial de la “Memoria Financiera de Ejecución del Gasto Servicios Sociales Generales", del ejercicio 2020, que fijaba como “Cantidad a devolver según el porcentaje fijado en resolución de concesión” el importe de 108.223,54 euros.

Nueve mese más tarde, según el Ayuntamiento, fue notificada a la Concejalía de Acción Social, que dirige la popular Julia Llopis, la propuesta de minoración de la jefa de servicio de atención primaria y valoración de la diversidad funcional de la Dirección Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas de Alicante, según la cual procedía minorar y reintegrar la subvención concedida en la cantidad de 356.953,94 euros, concediendo asimismo plazo para formular alegaciones. "Dicha cantidad supone un incremento de devolución (sobre los 108.223,54 euros a devolver según la justificación inicial) de 248.730,40 euros, a detraer íntegros de los gastos del equipo social de base", según apuntan desde Acción Social.

A finales de 2022, dentro del plazo concedido, el Ayuntamiento presentó escrito de alegaciones, en el que se ponía de manifiesto un gasto de 37.560,76 euros a aplicar al apartado de “Ayuda a domicilio-Dependencia”, adjuntando el correspondiente Certificado de la Intervención General Municipal del gasto. La aplicación de ese gasto, según la concejalía, implicaba la reducción de los 104.187,70 euros inicialmente a devolver en el apartado “Ayuda a domicilio-Dependencia”, resultando por este concepto una minoración de 66.626,94 euros.

En enero de este 2023, se dictó resolución por la que se acordó “revocar la resolución de noviembre de 2022 correspondiente al requerimiento de minoración y reintegro al Ayuntamiento de Alicante y admitir a trámite las alegaciones presentadas”. Seguidamente, el pasado mes de febrero, se dictó una nueva resolución de la directora territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas de Alicante que acordaba definitivamente "minorar la ayuda de 4.606.420 euros concedida al Ayuntamiento de Alicante en la cantidad de 319.393,18 euros, quedando por tanto reducida la subvención a 4.287.026,82 euros”.

Según la justificación de la conselleria, de los 319.393 euros a devolver, la principal cantidad corresponde a técnicos de integración social (TIS), con 182.000 euros, seguido de ayuda a domicilio, con 66.626 euros.

Desde el equipo de gobierno, a través del portavoz municipal, Antonio Manresa, han subrayado que se trata de una cantidad menor, respecto al total recibido. "Se ha ejecutado más del 90%, y se trata de un periodo marcado por la pandemia de covid", explicó este martes Manresa, quien por otro lado confirmó que se trata de una nueva devolución de ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana.

En cambio, el portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, criticó la continúa devolución de subvenciones por problemas en la ejecución. "De nuevo vemos como a la señora Llopis le sobra el dinero, a pesar que las asociaciones que trabajan con las personas en emergencia social necesitaban fondos urgentes para garantizar los alimentos a las familias más vulnerables en pandemia y los siguen necesitando, dos años después", ha señalado Bellido, quien ha añadido que: "El PP de Barcala y Mazón no ayudan, no reaccionan, no aportan y no saben gestionar. Por eso siguen devolviendo dinero a la Conselleria de Políticas inclusivas que salió al rescate del ayuntamiento en pandemia". Se trata, según el portavoz de Compromís, "de un ejemplo más de la incompetencia del PP y de la necesidad de pasar página en esta ciudad que tiene bloqueada y paralizada el PP".