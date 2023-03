En apenas dos meses, los alicantinos están llamados a las urnas para elegir una nueva Corporación municipal. Será el 28M, el mismo día en el que todo apunta que se celebrarán también las elecciones autonómicas. INFORMACIÓN arranca con el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Mario Ortolá, una serie de entrevistas con los líderes municipales para hacer balance de este mandato, tanto de la gestión del gobierno como de la labor de la oposición.

En apenas dos meses llegan las elecciones municipales, por lo que el mandato en el Ayuntamiento ya toca a su fin. ¿Qué balance realiza de estos últimos cuatro años?

Nosotros hemos condicionado bastante la gestión del equipo de gobierno, aunque no todo lo que nos hubiera gustado. La Ordenanza de Convivencia Cívica se anunció en diciembre de 2019 y, ante los ataques de la izquierda, la metieron en un cajón y se tardó dos años en aprobar. Prácticamente hemos desmantelado la Concejalía de Igualdad, Cooperación Internacional e Inmigración, al igual que el área LGTBI. Hemos demostrado que es posible reducir el gasto ideológico. El dinero tiene que destinarse a ayudar verdaderamente a personas que lo necesitan y si son personas de dentro de la ciudad, de la provincia o de la nación siempre es positivo.

¿Y sobre la gestión de PP y Cs?

Quedan muchos asuntos pendientes, que el Partido Popular y Ciudadanos no han querido abordar a pesar de que lo negociaron con nosotros, como la creación de una auténtica comisaría de la Policía Local en la Zona Norte, el centro Comunitario del PAU 1 o el parque integrado de Gran Vía Sur. Proyectos que se han pactado y que no han cumplido su palabra. Y sobre la gestión en general del equipo de gobierno, ha sido un mandato desaprovechado porque los barrios siguen teniendo muchísimas carencias de alumbrado, de limpieza, de seguridad, de mantenimiento básico... Consideramos que es un mandato que va a terminar, desgraciadamente, con una ciudad levantada por las obras, con muchísimos problemas de aparcamiento, que es una de las necesidades básicas de los ciudadanos. Y por supuesto queda el gran reto de que el equipo de gobierno dé a luz esa Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que tiene metida en un cajón y que no se atreve a sacar porque sabe que le va a costar decenas de miles de votos si los alicantinos conocieran de verdad lo que están tramando.

Antes de abordar cuestiones concretas que ha puesto sobre la mesa... A ustedes se les ha acusado de ser aliados del bipartito, casi socios externos. ¿Se han sentido así?

Hemos hecho una oposición útil, muy distinta a la izquierda. Hemos apoyado muchas de las decisiones del equipo de gobierno tras pasar por una previa negociación y adaptar nuestras peticiones, como los tres primeros presupuestos. Y hemos votado en contra de asuntos del gobierno local que consideramos negativos, como el Catálogo de Protecciones o la ordenanza de la plusvalía, que el PP y Ciudadanos aprobaron con la izquierda. Creo que en todos los asuntos importantes, de calado y con alta carga ideológica, como es el Catálogo de Protecciones o la ordenanza de la plusvalía, ha sido el PP el que ha hecho pinza con la izquierda.

Hemos condicionado la gestión del equipo de gobierno durante este mandato, aunque no todo lo que nos hubiera gustado

Aprobaron los tres primeros presupuestos y han bloqueado el último. ¿Ha sido por una cuestión electoralista?

En absoluto. Ya en 2022 dijimos que votaríamos en contra de todo de lo que tuviera que ver con la ZBE, incluidos los Presupuestos de 2023, que tienen partidas para la instalación de cámaras para multar a los conductores.

¿Por qué esa hostilidad con la ZBE, pese a estar a favor de la peatonalización de calles?

Estamos a favor de peatonalizar determinadas calles de la ciudad, como el eje Constitución-Bailén. Y estamos en contra de la ZBE porque va a suponer un duro golpe al pequeño comercio y a la hostelería de esos 22 barrios afectados. Con la ZBE se van a restringir derechos y libertades que hasta ahora tenían los ciudadanos, y no queremos eso para Alicante. La principal prueba de que es algo malo es que el PP y Ciudadanos tienen el proyecto escondido porque el señor Barcala sabe que va a ser una debacle electoral si los ciudadanos conocen los detalles. Barcala está siguiendo el mismo ejemplo de Almeida, quien dijo en 2019 que Madrid Central se iba a acabar si llegaba a la Alcaldía, y la ha reforzado. Barcala está diciendo ahora que Vox miente y que no se va a multar, pero hace unos días aprobó la ordenanza tipo de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), que incluye multas de 200 euros. Y después de las elecciones sacarán la ordenanza, si gobierna en solitario o con otro partido que no sea Vox, y se pondrán las multas de 200 euros por entrar en esa zona restringida.

Cuando toda Europa va en la misma dirección, a favor de ciudades más amables para los ciudadanos, ¿cómo pueden defender ir en sentido contrario?

Todos los partidos incluido Vox quieren ciudades más amables.

¿Y una ciudad puede ser más amable si no se quita espacio al coche en beneficio del peatón?

Peatonalizar determinadas calles de la ciudad, crear parques, construir el Parque Central… Todo eso es hacer la ciudad amable. Cerrar 22 barrios al tráfico supuestamente contaminante no es sostenible. ¿Por qué Playa de San Juan no se cierra? Hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Debería de haber ciudadanos libres e iguales en todas partes de Alicante.

Ha sido un mandato desaprovechado porque los barrios siguen teniendo muchísimas carencias de alumbrado, de limpieza, de seguridad, de mantenimiento básico...

En su balance, además de la ZBE, también hablaba de la polémica ordenanza contra la mendicidad, que consideran un logro de Vox. ¿Cree que Alicante hoy es mejor desde que entró en vigor la norma que sanciona a los sintecho?

No, porque no se aplica.

¿Y por qué no se aplica?

Por los complejos del PP y Ciudadanos. Tenemos asentamientos ilegales en muchísimas zonas, desde Rabasa, el Tossal, el Puente Rojo, junto a la Rambla, en la zona de Renfe… La izquierda y la prensa piden datos sobre las sanciones y el gobierno los oculta.

¿Aplicar la ordenanza pasa por multar a personas sin hogar?

Hay que distinguir entre lo que es la proliferación de asentamientos ilegales o el ejercicio de la prostitución a 200 metros de un colegio, de la atención social y la atención sanitaria. Nosotros como Ayuntamiento podemos favorecer el proceso, pero no podemos garantizar que una persona que tiene problemas mentales o graves adicciones reciba una atención. Eso tiene que ser la Generalitat, pero es obligación del Ayuntamiento quitar esos asentamientos ilegales y canalizar esas personas al procedimiento sanitario y social que esté establecido, que lo está.

Queda pendiente el gran reto de la ZBE, que el equipo de gobierno tiene metida en un cajón porque sabe que si la saca le va a costar decenas de miles de votos

También se ponía la medalla de “desmantelar” áreas como Cooperación o LGTBI. ¿Por qué considera que el Ayuntamiento debe ayudar a personas víctimas de una guerra como la de Ucrania pero no de otros conflictos que se producen en otros países más lejanos, como los africanos?

La ayuda a Ucrania estaba coordinada por el Gobierno de España, que es quien tiene, junto con el Congreso de los Diputados, la competencia de impulsar la política internacional. Nosotros queremos quitar la Concejalía de Cooperación Internacional porque no hay ningún articulado que asigne la competencia de cooperación internacional a un ayuntamiento. Lo de Ucrania es un caso totalmente distinto. Estamos ante una emergencia humanitaria porque así se ha determinado por el Gobierno de España. Además, nadie nos ha contestado, en estos cuatro años, sobre la fiscalización de las ejecuciones de esas subvenciones.

Ha hecho alusión en su balance a las obras. Decía que “desgraciadamente” se cierra el mandato con obras por la ciudad… ¿No le gustan los proyectos en marcha, que el bipartito defiende que son transformadores de la ciudad?

Si se están quitando centenares de plazas de aparcamiento por las obras y ninguna de las obras se corresponde a la construcción de un parking, no es bueno para la ciudad. Se está persiguiendo al conductor alicantino. Tener la ciudad en obras no es malo, siempre y cuando el resultado que vaya a surgir de ahí sea positivo para la ciudad. Las obras además hay que hacerlas en un orden y con cabeza. Ahora lo único que hay es caos circulatorio, retrasos en obras...

En todos los asuntos importantes de verdad, de calado con alta carga ideológica, el Partido Popular ha hecho pinza con la izquierda

Y tras el balance, mire hacia adelante. ¿Qué retos cree que tiene la ciudad para el periodo 2023-27?

El primer reto que tiene, y me reitero porque es la decisión más importante que va a tomar Alicante en los últimos cuarenta años, es frenar la ZBE. Hay ciudades gobernadas incluso por partidos de izquierda que tienen ZBE mucho más reducidas que la que ha planteado el señor Barcala. Y, por otro lado, quizá el gran problema que tiene Alicante no son los grandes proyectos, sino la limpieza, el mantenimiento, la seguridad, la iluminación... Los vecinos te piden esas cosas.

Y para terminar, una de puntuaciones. ¿Qué nota le pone al gobierno del bipartito?

Un 4, rozando el aprobado.

¿Y a la oposición en su conjunto?

A la izquierda le daría un 0.

¿Y a su grupo municipal?

Un 10.

Pincelada electoral

Con la vista en las inminentes elecciones, ¿cuál es el reto de Vox en estas elecciones?

Nosotros salimos a ganar las elecciones. Sabemos que es un gran reto, que es difícil y, por tanto, nos conformaremos con entrar en gobierno.

¿Y en cuanto a concejales, que previsión tienen a partir de dos concejales?

No gastamos dinero en encuestas.

A nivel personal, pasa de ser alcaldable a ser el “número dos”. ¿Se lo toma como una enmienda a su gestión como portavoz?

No, en absoluto. Yo estoy a disposición de mi partido y al servicio de España. Para mí es un orgullo representar a los alicantinos de número uno o de dos.

Hay una nueva candidata, Carmen Robledillo. ¿Cómo la presentaría?

Es una mujer profesional, abogada, con una amplia experiencia en el desempeño de su oficio, también con una larga trayectoria en las Hogueras. Es una alicantina cansada de ver cómo los barrios se degradan, de ver cómo las quejas de la gente con la que habla son siempre las mismas. Es una gran luchadora.