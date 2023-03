El Ayuntamiento de Alicante ha adquirido tres barracones para alojar a los alumnos de Siete Enanitos, la escuela infantil desalojada por la vía de urgencia ante los problemas estructurales detectados en un informe técnico. A través de un procedimiento de emergencia, el bipartito ha adquirido tres aulas modulares de 42,3 metros cuadrados, dotadas de dos equipos de aire acondicionado cada una y de dos aseos.

Este es uno de los asuntos que se trató, aunque sin votación mediante, en la reunión del Patronato municipal de Escuelas Infantiles, donde sí se aprobó, con el único voto en contra del PSOE y la abstención de Unidas Podemos, la demolición de la instalación que hasta ahora ha acogido a la escuela infantil. Según se comentó en la reunión, el proyecto puede alcanzar un coste de unos dos millones de euros.

El contrato para la compra de los barracones, que tiene una duración máxima de dos años y un presupuesto de 79.025 euros, se ha adjudicado a la mercantil Attor Market "por tratarse de la oferta más económica de las empresas consultadas y con capacidad de suministro a corto plazo". Las aulas prefabricadas, que se prevén instalar en las dependencias de la otra escuela municipal, Els Xiquets, deben estar listas en un plazo de veinte días, según recoge en el decreto. El Patronato municipal podrá rescindir el contrato," debiendo comunicar su decisión a la empresa adjudicataria, con al menos un mes de antelación".

La decisión del bipartito sigue sin gustar a los padres y madres de los alumnos de las escuelas infantiles municipales. Y así lo han hecho saber este miércoles, tras la reunión de Patronato municipal. "Queremos reiterar nuestra postura de que nos negamos a los barracones y que nunca hemos estado interesados en desviar a nuestros hijos a escuelas infantiles privadas, ni es algo que hayamos propuesto", arranca un comunicado, que añade: "Sin embargo, al parecer desde el Ayuntamiento o desde la Concejalía de Educación sí es algo que están considerando: separar a los niños y así diluir la escuela, aunque ellos solo dicen que es una opción a considerar. Ya tienen una lista preparada con las plazas disponibles en varias escuelas, sin respetar en ningún momento lo que los papás y mamás queremos para nuestros hijos, ni escuchando nuestras propuestas de habilitar espacios público disponibles para utilizarlos de escuela infantil". Para las AMPA de ambas escuelas, "estas ideas ya las tenían previamente decididas [el gobierno local], sin dar lugar a votación para el tema de los barracones, ni escuchar la opinión de los padres, a los que han limitado su participación a través de una asociación, a la cual agradecemos su representación. Nosotros apostamos por una educación pública, de calidad e inclusiva".

Oposición municipal

El único voto negativo a la demolición de la escuela infantil ha sido del PSOE. La concejala Llano Cano ha manifestado que "hace quince días Barcala decidió demoler la escoleta Siete Enanitos y ahora lo que se ha intentado es que el Patronato de Escuelas Infantiles avale esa decisión". “Se nos dice que la demolición cuesta más del doble que una rehabilitación y no se nos da traslado del informe técnico al que se hace referencia para tomar esta decisión. No tenemos informes contrastados, no tenemos estudios sobre la posible cimentación, ningún estudio geotécnico, no se nos habla de tiempo de ejecución y todo son especulaciones. Ante esta falta de información, no hemos tenido más remedio que votar en contra”, ha explicado la edil socialista.

En la abstención se ha posicionado Unidas Podemos. La concejala Vanessa Romero ha explicado que "la señora Llopis ha llevado al Patronato de Escuelas Infantiles la decisión ya tomada de mandar a las niñas y niños de Siete Enanitos de cuatro meses a tres años a barracones, en contra de las familias". "A las mismas familias a las que la propia señora Llopis quitó representación en la Junta del Patronato hace ya dos años. Es absolutamente inhumano enviar a bebés a aulas de chapa que, por muy acondicionadas que puedan estar, no dejan de ser espacios hostiles", ha añadido Romero, quien ha apuntado que "se ha decidido demoler la escuela y volver a construir sin un estudio geotécnico previo, totalmente necesario, dados los problemas estructurales que ha venido desarrollando desde los años 90". "Además, se propone construirla con las mismas prestaciones y superficie, desaprovechando la oportunidad de ampliar plazas y poder tener una mejor escoleta. Seguimos necesitando desarrollar un Plan de Escuelas Infantiles Municipales, a la vista de los recientes acontecimientos, más que nunca, para tener una imagen clara de las necesidades en materia de educación pública de 0 a 3 años y poder tener las infraestructuras necesarias para cubrir esas necesidades", ha agregado la edil de la coalición morada.

Por último, en el "sí" se ha situado Compromís. El concejal Rafa Mas ha solicitado a la concejala Llopis "que se acelere al máximo la construcción de la nueva escuela infantil y que el contrato se tramite de emergencia". "Apoyamos los informes técnicos, la opinión de las trabajadoras y de las familias para destruir la escoleta y construir con la máxima celeridad una nueva. Hemos solicitado que el diseño de la misma cuente con la opinión de las trabajadoras y familias", ha afirmado Mas, quien considera que Alicante necesita "una escoleta potente, con más capacidad y segura". "Estamos pagando también no haber desarrollado la tercera escuela infantil como pide Compromís históricamente. Desde Compromís hemos instado al Patronato que se evite reubicar a los niños en barracones. En primer lugar consideramos que los niños tienen que estar reubicados juntos tal y como solicitan los padres y madres. Garantizar el que las profesionales no pierdan su puesto de trabajo", ha apuntado el edil de la formación valencianista, quien ha dicho haber solicitado "a la Dirección Territorial de Educación que buscara alternativas a los barracones junto con las AMPA por si el ayuntamiento requería ayuda de conselleria".

En la Junta de Distrito de la Zona Norte (la número dos) celebrada esta semana, los representantes vecinales de Virgen del Remedio propusieron una alternativa a los barrancos, como es el realojo de los niños en una dependencia municipal infrautilizada, como es la aula de cultura de Juan XXIII, que apenas tiene actividad dos tardes a la semana.