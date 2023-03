La cofradía franciscana del Ecce Homo y Nuestra Señora de la Amargura procesionará en Alicante el próximo Martes Santo en su 75º aniversario. Un año especial para los cofrades, en el que se han realizado conferencias, charlas e incluso una procesión fuera de las fechas habituales: "En la salida extraordinaria sacamos al cristo y a la virgen en el mismo paso", apunta Víctor Ruiz, el hermano mayor de la cofradía franciscana.

"Tenemos muchos actos de veneración a las imágenes, nuestras convivencias y nuestras actividades dentro de la parroquia. Tenemos una vinculación tanto con el colegio San Antonio de Padua como con La Purísima. No son solo los adornos de flores y las bandas, hay mucho trabajo a lo largo del año", explica Ruiz.

Unas actividades que este año culminaron con la salida extraordinaria: "Pudimos bajar a la Concatedral, porque para nosotros el Martes Santo es imposible. Fue un orgullo volver a ver a nuestra patrona, así como acudir a las Monjas de la Sangre, donde estaba el primer Ecce Homo", apunta el hermano mayor.

Ecce Homo restaurado

La gran novedad que presentarán los tronos con motivo del aniversario es la restauración de la imagen del Ecce Homo, elaborada por Castillo Lastrucci en el año 1954: "Para el 75 aniversario, una de las cosas que teníamos pendientes era la restauración completa de la talla, desde la limpieza de la imagen, pasando por un tratamiento de carcoma y hasta un tratamiento de policromía para que esté como si acabara de realizarlo Castillo Lastrucci. La imaginera Esperanza Fernández, de Sevilla, ha realizado una restauración por la que no parece que haya pasado el tiempo. Estamos hablando de una talla de la posguerra, y durante este tiempo los óleos y acrílicos toman otros colores a causa del tiempo de Alicante", explica Víctor Ruiz.

Para los miembros de la cofradía franciscana, explica su hermano mayor, hacer catequesis a través de las imágenes es importante: "Los cofrades somos personas de fe, somos personas de Iglesia. Para nosotros una cofradía es expresar públicamente nuestra fe, el amor al Ecce Homo y la Amargura, y mostrar que queremos al Señor, que queremos a la virgen. Es una manera de compartir nuestra manera de vivir la Semana Santa ya que hacemos catequesis".

Obra social

Uno de los aspectos importantes de la cofradía del Ecce Homo es su labor de obra social, como remarca Víctor Ruiz: "En mi cofradía puedo estar orgulloso de decir que tenemos una buena obra social, como también las demás hermandades". El Pan de la Fraternidad —así se llama la obra— está gestionado por la hermandad junto con la parroquia San Antonio de Padua: "En el colegio pagamos desde material escolar hasta comedores sociales. Este año también mandamos dinero a los necesitados de Ucrania", apunta Ruiz.

El hermano mayor incide en que no se trata solo de ser costaleros: "No vivimos nuestra fe solo en Semana Santa. Se trata de algo más que de ser un grupo de costaleros que necesita unos ensayos y unos montajes".

Claves del recorrido

Entre los puntos críticos del recorrido se encuentra su salida, dada la estrechez de la puerta de la parroquia: "Me gusta mucho la salida pero me da mucho respeto, es muy complicada porque la puerta es muy pequeña", indica Víctor Ruiz. Tanto es así, que del paso del Ecce Homo se tienen que desmontar los laterales y el de la Virgen de la Amargura tiene que salir de rodillas.

"Como falle algo es en declive nuestro porque luego no se cumplen horarios. Si hubiera algo que no encajara podría ser en declive de la hermandad, aunque vamos con tiempo", asegura el hermano mayor, responsable de que la procesión cumpla lo programado.

Para los cofrades, los puntos en los que los pasos atraviesan las pequeñas calles o el barrio por el entorno de los Franciscanos es más emotivo que la carrera oficial: "El paso por el Teatro principal y por la calle Castaños es muy bonito, también en Duque Zaragoza. Me gusta mucho la recogida, la vuelta por Bailén y por Castaños, pero como ha habido obras por ahí no puede lucir y se cambia el itinerario por Gerona. Nos ha tocado cambiar el itinerario porque no vamos a dar ir dando vueltas a los pasos. Llevamos al Señor, no una cabalgata".

El Ecce Homo parte en el Martes Santo a las 18.20 horas desde la parroquia San Antonio de Padua en una procesión que se alarga durante cerca de seis horas. El paso por la Rambla está programado a las 21.00 horas y la entrada a la vuelta, a las 0.15 horas de la madrugada.