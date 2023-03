El Foro de Médicos de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana rechaza, en general, las medidas firmadas en el pacto de la mesa sectorial de Sanidad del 8 de marzo entre la Conselleria y los sindicatos --con el único voto en contra del Sindicato Médico-- sobre mejoras en el primer nivel asistencial sanitario porque "no responde con medidas concretas" a la mayor parte de sus reivindicaciones y piden a los firmantes que "lo valoren de nuevo para establecer medidas que ilusionen a los médicos".

En un comunicado, el Foro señala que las medidas aprobadas "no ofrecen mejoras reales y a corto plazo" con respecto a la situación actual, ya que simplemente ofrecen "unas propuestas, sin concretar cómo se van a llevar a cabo y sin presupuesto asignado" y "no va a favorecer que los médicos internos residentes que finalizarán su especialidad en mayo de 2023 quieran venir a trabajar a Atención Primaria".

En concreto, apunta que las mayores discrepancia son por "el insuficiente incremento" de la retribución de la guardia del personal facultativo y porque para la implantación de la jornada de 35 horas por "no se ha eliminado la jornada ordinaria de sábado" y será de forma paulatina gasta 2025.

Asimismo, señalan que siguen sin crear la Dirección General de Atención Primaria y Comunitaria para liderar la autogestión de Atención Primaria y la disposición de presupuesto propio de un 25% para poder invertir en Atención primaria y Comunitaria y "tampoco establece cómo se va a llevar a cabo la gestión de las consultas no demorables excedentes" y "sin aumentar los recursos humanos ni el presupuesto, ni establecer la cuantía de los módulos de demora".

Además, critican que tampoco especifica cómo se prestará la formación para poder llevar a cabo técnicas de cirugía menor y ecografía y porque el documento insiste en el estudio de la frecuentación y la adecuación del personal de los PAC/PAS con la homogeneización de los horarios durante el segundo trimestre de 2023, sin especificar nada más.

Por otra parte, señalan que solo 979 plazas de las 6.000 creadas en 2002 fueron de médicos, y según Sanidad, "se consiguió reducir los cupos de médicos de Familia y pediatras de Atención Primaria, por lo que esta medida no aporta nada nuevo".

Del mismo modo, echan de menos el apoyo institucional a los médicos para reducir las agresiones al personal sanitario, así como campañas informativas, así como más detalles sobre la formación, docencia e investigación. Del mismo modo, reclaman que "se pongan en marcha de una vez por todas las medidas de desburocratización establecidas en varios documentos anteriores y que siguen sin imponerse".

Estos son los puntos del comunicado:

"1.- Modelo de Gestión: Sigue sin crear la Dirección General de Atención Primaria y Comunitaria para liderar la autogestión de atención primaria y la disposición de presupuesto propio de un 25% para poder invertir en atención primaria y comunitaria.

2.- Modelo Asistencial: No establece cómo se va a llevar a cabo la gestión de las consultas no demorables excedentes, y lo deja a la voluntad de los responsables de los centros de salud, sin aumentar los recursos humanos ni el presupuesto, ni establecer la cuantía de los módulos de demora, bien sea durante la misma jornada laboral o en distinto horario y las medidas que propone el acuerdo provocarán un aumento de las listas de espera en atención primaria y el burn out de los médicos, ya que son a costa de sobrecargar a los facultativos, por lo que no aporta una solución real para gestionar los pacientes sin cita".

"No especifica cómo recibiremos la formación para poder llevar a cabo técnicas de cirugía menor y ecografía en Atención Primaria, ya que si tenemos las agendas llenas y pacientes sin cita esperando, es imposible que nos formemos y que dispongamos de tiempo para realizar dichas técnicas. Insiste en el estudio de la frecuentación y la adecuación del personal de los PAC/PAS con la homogeneización de los horarios durante el segundo trimestre de 2023, sin especificar nada más. El incremento de la hora de guardia nos parece insuficiente para la carga de trabajo y la responsabilidad que tenemos los médicos e inferior a la que tienen en otras comunidades autónomas.

3.- Recursos humanos: En el año 2022, la Conselleria anunció un incremento de la plantilla de alrededor de 6.000 personas, de los que únicamente 979 plazas fueron de médicos, y según Conselleria, se consiguió reducir los cupos de médicos de familia y pediatras de atención primaria, por lo que esta medida no aporta nada nuevo. Con respecto a las agresiones al personal sanitario, echamos de menos el apoyo institucional a los médicos así como campañas informativas dirigidas a la población para dignificar la profesión médica y evitar el incremento de la agresividad que estamos padeciendo y que se agrava día a día.

4.- Formación, docencia e investigación: El documento del pacto reconoce la necesidad de que en la agenda de trabajo de los profesionales sanitarios dispongamos de tiempo para la formación, docencia e investigación, pero no establece más detalles, y por lo tanto, ninguna novedad con la situación actual, ya que seguiremos realizando atención a demanda durante toda la jornada laboral, relegando la formación, docencia e investigación a cuando dispongamos de tiempo, habitualmente fuera de nuestra jornada laboral, como ha venido ocurriendo hasta ahora.

5.- Con respecto a la implantación de la jornada de 35 horas estamos muy decepcionados, ya que la Conselleria podría haber eliminado la jornada ordinaria de sábado para que podamos disfrutar de más tiempo libre, pero han preferido concedernos más días libres al año, así se ahorran las horas de guardia del sábado por la mañana y no invierten en personal sanitario, ya que nos sustituimos entre nosotros mismos los días que los compañeros no acuden al lugar de trabajo. Así mismo, la implementación podría haber sido más ágil, como en otras comunidades autónomas, sin tener que esperar hasta 2025.

6.- Poner en marcha, de una vez por todas, las medidas de desburocratización establecidas en varios documentos anteriores y que siguen sin imponerse. Por todo ello consideramos que, las medidas aprobadas el 8 de marzo no ofrecen mejoras reales y a corto plazo con respecto a la situación actual, ya que simplemente ofrecen unas propuestas, sin concretar cómo se van a llevar a cabo y sin presupuesto asignado y que no va a favorecer que los médicos internos residentes que finalizarán su especialidad en mayo de 2023 quieran venir a trabajar a Atención Primaria.

Invitamos a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y a los sindicatos firmantes del acuerdo, que lo valoren de nuevo para establecer medidas que ilusionen a los médicos para poder realizar su trabajo con el tiempo necesario y con la calidad que merecen nuestros pacientes".