"Barcala ha marcado un perfil de gestión autoritario, de no hablar con la ciudadanía y de sólo pisar los barrios para ir a las fiestas"

En apenas dos meses, los alicantinos están llamados a las urnas para elegir una nueva Corporación municipal. Será el 28M, el mismo día en el que todo apunta que se celebrarán también las elecciones autonómicas. INFORMACIÓN realiza esta semana una serie de entrevistas con los líderes municipales para hacer balance de este mandato, tanto de la gestión del gobierno como de la labor de la oposición. La segunda conversación es con el portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, que este año no repetirá como cabeza de lista de la coalición naranja.

¿Qué balance hace de estos cuatro años de mandato?

Es un mandato pobre, casi de transición, no sé si perdido, pero sin duda no aprovechado. Hay que diferenciar dos partes claramente. La primera estuvo marcada por la pandemia. De entonces, podemos rescatar alguna cosa positiva, como que hubo unidad institucional para asumir un reto que era descomunal para todo el mundo. Y después hemos visto un alcalde que más allá de que el Ayuntamiento hace cosas, porque es un gigante con 2.500 trabajadores y con dinero, no sabemos a dónde quiere llevar la ciudad. Barcala, eso sí, ha marcado un perfil de gestión autoritario, de no hablar con la ciudadanía, de sólo pisar los barrios para ir a las fiestas, pero no para interesarse realmente por los problemas. Hace como que no va con Alicante los grandes retos, como la emergencia climática, el aumento de las desigualdades sociales y no tener un modelo de ciudad y proyectos tractores que puedan decirnos hacia dónde queremos ir.

¿Ha mejorado Alicante en algo durante este mandato?

[Piensa] Hay alguna cosa que se ha hecho, como recuperar la casa de Gabriel Miró. Pero en general, ese impulso, esa transformación de Alicante, desde el Ayuntamiento no la vemos. Y los dos grandes proyectos que se marcaron al inicio, que era el Plan General y el Palacio de Congresos, se va a acabar el mandato con muy pocos avances. Lo único que tenemos ahora es que por fin se inician las obras de la vía verde de la Generalitat. Pero, insisto, la ciudad no está mejor, la ciudad han aumentado sus desigualdades sociales en estos años, sigue sin tener un rumbo porque no tiene un ayuntamiento que lidere. Tiene un alcalde que ha demostrado su incapacidad de liderazgo en la ciudad y con un equipo de gobierno que, salvo honrosas excepciones, es muy, muy flojito.

Sin parque central, sin nuevos colegios, sin nuevos centros de salud, sin nuevo PGOU, sin Vía Parque terminada, con el Paseo Litoral por desarrollar… ¿Qué le pasa a esta ciudad, porque entre unas administraciones y otras...?

Recuerdo cuando nos pusimos con el tema de planificación urbana con el Plan de Ciudad, el primer problema que nos salía de la diagnosis era la falta de capacidad en esta ciudad para generar consensos internos. Pero sin duda, si el Ayuntamiento y el alcalde no lidera, es complicado. Todo lo que la Generalitat ha querido hacer en esta ciudad, aunque hay que seguir reivindicando mucha mayor presencia de la inversión autonómica, se ha bloqueado porque hay un muro, ya sea para hacer colegios, centros sociales, vivienda pública... Recordemos que Barcala en cinco años no ha construido una vivienda pública en esta ciudad. No se dan las condiciones para que los grandes proyectos se desatasquen con el PP de Barcala. Es cierto que todo es muy lento, pero en el resto de municipios de todo color político los proyectos salen adelante. En Orihuela se han hecho colegios, y no creo que ahí haya gobernado un PP más blanco que el de Alicante. En esta ciudad, sin embargo, algo pasa que el bloqueo está siendo muy duro. Todo se atasca, y no habrá un único responsable, pero Barcala no es el alcalde para que los proyectos puedan salir adelante, y lo ha demostrado.

Pese a que han acusado a Vox de ser un socio externo del bipartito, ustedes también han desbloqueado presupuestos y otros proyectos clave, como ordenanzas (plusvalía) o el Catálogo de Protecciones… ¿Han sido aliados por momentos?

Yo creo que la izquierda en general se ha comportado, tanto Compromís como el conjunto de las opciones progresistas, de forma muchísimo más responsable que el equipo de gobierno del Partido Popular. Y digo PP porque Ciudadanos no existe, ni ahora que está en descomposición ni antes. Yo creo que la izquierda ha sido bastante responsable y cuando se han dado unas mínimas condiciones de diálogo lo hemos sacado adelante. Hemos votado a favor de todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030, que creemos que debe ser la hoja de ruta del futuro de esta ciudad. Ahora no tenemos Presupuesto porque el señor Barcala no ha movido ni la uña de un dedo.

Más allá de esos acuerdos puntuales, ¿cómo valora la labor de la oposición?¿Ha sido cómoda para el gobierno local?

Tuvimos los dos primeros años de pandemia que marcaron mucho. Después no creo que hayamos sido blandos. Hemos fiscalizado de una forma absolutamente dura, por ejemplo, la labor de una concejala como la señora Llopis, que creo que ha encarnado lo peor de este gobierno municipal. Lo que pasa es que creo que la oposición tiene que ser también constructiva y tiene que ser también útil. Es verdad que hay otras formaciones políticas claramente progresistas que se han despertado ahora, pero nosotros llevamos cuatro años al pie del cañón, trabajando con la ciudadanía, siendo su altavoz en los plenos municipales.

¿Considera que la oposición ejercida por el PSOE ha sido un lastre?

Lo normal sería que el PSOE hubiese ejercido ese papel de liderazgo, porque por representación política le toca. Como no lo hacen otros, lo hacemos nosotros y estamos encantados. Pero siempre lo hemos dicho: es bueno tener un PSOE fuerte, porque para poder ganar las próximas elecciones necesitamos un PSOE fuerte.

Este mandato, entre otras cuestiones, ha estado marcado por la ordenanza contra la mendicidad. Dice Vox que no se cumple. ¿Está de acuerdo?

Yo creo que está sirviendo para lo que querían que sirviese, que me parece absolutamente miserable e indecente. Les sirve para intentar esconder la pobreza, para que la gente que está en la calle no ande por el centro de la ciudad. Jugar así con la vulnerabilidad me parece muy mezquino. Esta es la receta que tiene el PP de Mazón y Barcala para luchar contra la vulnerabilidad.

También ha sido el mandato de la renovación de las grandes contratas. ¿Satisfecho con el resultado?

Nosotros hicimos un trabajo muy potente en el tema de las alegaciones al contrato de autobuses y creemos que hay cosas que se debían haber hecho mejor, apostando por ejemplo más por una línea circular que vertebrase toda la ciudad. Creemos que sigue sin haber una buena coordinación entre centros de trabajo, horarios y frecuencias, con gente que acaba de trabajar a las diez de la noche y no tiene forma de volver a casa que no sea el coche. ¿Ha mejorado el servicio? Yo creo que algo ha mejorado respecto al que teníamos, porque antes además era un chollo para la empresa que con hacer kilómetros por la ciudad ya lo tenía todo hecho. Y con limpieza es que todavía no hemos visto nada en cuestiones importantes, como la gestión de residuos. No hay nada y nos van a llegar las multas porque es absolutamente inadmisible la gestión de residuos que tenemos en esta ciudad, el volumen de recuperación, las políticas para generar menos residuos. Y del tema de limpieza viaria está por ver.

Lo que no ha sido es el mandato de la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), de la que poco se sabe a estas alturas. ¿A qué cree que se debe el retraso?

Yo creo que el PP está muy acomplejado y tiene mucho miedo a la ultraderecha. Y en temas como la ZBE hay que ser valiente porque no tiene marcha atrás, porque tenemos que adaptar las ciudades al cambio climático, porque tenemos derecho a tener un aire más limpio, una ciudad que podamos disfrutar, recuperando el espacio público para la ciudadanía. Y tenemos que preparar la ciudad, con aparcamientos disuasorios, con itinerarios peatonales, comerciales... Que las bicis tengan un espacio, al igual que los patinetes. Para eso no hay valentía por parte del equipo de gobierno ni tampoco planificación. Y eso hace que se dé pábulo a la demagogia de la extrema derecha.

¿Cuáles considera que son las cuestiones irrenunciables para el periodo 2023-27?

Se tienen que desatascar y poner en marcha esos grandes proyectos que signifiquen transformación de la ciudad, más allá de levantar aceras para hacerlas medio metro más anchas, que nos parece bien y estamos a favor. En el próximo mandato tienen que empezar las obras del Parque Central, se debería recuperar las vías de Renfe y el retranqueo del tráfico de la avenida de Elche, deberíamos haber conseguido la apuesta definitiva por la Variante de Torrellano y se deberían tener ejecutados tramos del Corredor Litoral. En el próximo mandato se debería empezar a ejecutar el Anillo Verde, como frontera de la ciudad, como conector de los espacios ecológicos de la ciudad y que sea el reverso a la fachada marítima de la ciudad. Y el próximo mandato deberíamos tener clara la movilidad, que no solo tiene que ser para el centro, que tenemos que extender al conjunto de la ciudad y hacerlo con planificación, sentido común, pedagogía y diálogo. Y recuperar algún tipo de estrategia de cooperación con la ciudad de Elche.

Pincelada electoral

Electoralmente, ¿qué objetivo se marcan en Compromís para las municipales del 28M?

El objetivo mínimo es mantener la representación en el Ayuntamiento y pasar a ser la cuarta fuerza política en la ciudad de Alicante. Y a partir de ahí yo creo que debemos intentar crecer, intentando llegar por lo menos a los tres concejales. Nosotros saldremos para ser útiles a favor de un cambio político en nuestra ciudad.

¿Cómo ve que la izquierda más allá del PSOE acuda, de nuevo, desunida?

La izquierda va igual que en 2015, que ganamos las elecciones al Partido Popular.

Pero el contexto no es el mismo…

Compromís va como siempre hemos sido a las elecciones. Nosotros hemos tenido nuestras primarias. Entonces llegamos al mes de marzo y el proceso con las otras izquierdas no estaba muy maduro. Espero que el espacio de Unidas Podemos vaya unido a las elecciones, tanto en las autonómicas como a nivel local. Nosotros vamos a estar al lado del PSOE como de Unidas Podemos para dejar claro antes de las elecciones que tenemos un proyecto conjunto de ciudad. Porque más allá de nuestros matices, de nuestras diferencias, que las hay, compartimos una mayoría de cosas y todos tenemos una vocación responsable de gobernar juntos.

Está a punto de dejar el Ayuntamiento de Alicante tras dos mandatos, ¿con qué se queda de estos ocho años?

Ha sido una experiencia muy positiva, que me ha permitido conocer mucho mejor mi ciudad y trabajar para ella. Me he sentido muy respetado y querido. Y ya lo dije una vez: yo creo que de los sitios hay que intentar salir bien y creo que voy a salir bastante bien de este ayuntamiento, y eso en política no es fácil.