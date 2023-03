El Cristo del Mar partirá el próximo Martes Santo desde la Basílica de Santa María, en una salida procesional consolidada en Alicante y que este año estrena un nuevo paso y candelabros de guardabrisa, realizados por Manuel Guzmán, uno de los imagineros de mayor renombre.

"Es una salida procesional muy bonita. Este año se va a estrenar el nuevo paso del Cristo del Mar, que ha sido restaurado por uno de los talleres más importantes. Sale todo en una unidad y una uniformidad, con los tambores que dan un andar y una solemnidad", considera Emilio Martínez, su hermano mayor.

A diferencia de muchas hermandades alicantinas, el paso del Cristo del Mar es un palio, distinguido además por su tamaño, como apunta el propio Martínez: "Es uno de los pasos palios más grandes, sino el más grande de los pasos palios de España, junto a los de Sevilla que salen con la Virgen de los Dolores y San Juan Bautista". Las levantadas, remarca, son uno de sus punto más bonitos. La imagen de la virgen, además, estará acompañada por la Bellea del Foc como dama de honor de la virgen.

Cuadrilla con lista de espera

Pese a las dimensiones del paso, la hermandad del Cristo del Mar, Nuestra Señora de los Dolores Coronada y San Juan de la Palma tiene una cuadrilla completa: "Está muy consolidada, con gente que viene de distintos pueblos a ensayar. Hay días que terminamos casi a la una de la madrugada", indica su hermano mayor.

La hermandad no solo no tiene falta de costaleros, sino que en algunas cuadrillas tiene a algunos esperando: "No tenemos problemas de costaleros, incluso en algunas cuadrillas hay lista de espera. Hay gente que no va a poder salir porque son 35 y no puede ir más gente. Procuramos meter a algunos para que sean luego el relevo", explica Martínez.

El paso, al ser de palio, tiene una forma diferente de moverse a los de varal: "Yo entiendo que un paso de palio, como salen en Málaga y muchos sitios, tiene una forma de andar y de moverse con las bambalinas y los varales. Le imprimes un andar que es mucho más semanasantero, más bonito", considera el hermano mayor.

Doble revirá

La procesión está acompañada por los Tambores del Cristo Crucificado de Monóvar y por la Sociedad La Filarmónica de Callosa de Segura: "Tienen una forma de tocar muy espectacular porque sobrecoge. Hay que verlos, la virgen viene con música y la forma de andar es muy distinta. Tiene cuatro marchas que se le han compuesto", indica su hermano mayor. El Milagro del Martes Santo, una nueva marcha dedicada a la Virgen de los Dolores, se ha tocado por primera vez en el Concierto de la Junta Mayor y se estrenará en la procesión.

En cuanto a los puntos de mayor interés, la doble "revirá" en el Convento de las Monjas de la Sangre es, junto a la salida, de lo más destacado: "La virgen sale a rodillas y es una salida muy bonita. Salimos desde dentro de la Basílica y no pueden salir más que los hermanos que vienen a procesionar, es muy espectacular", considera el hermano mayor, que destaca además la "cangrejá" en la calle Villavieja con el canto de la Habanera de los Dolores.