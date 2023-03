Con una gran tradición familiar, la hermandad de Nuestro Padre Jesús cerrará el próximo Martes Santo con su salida desde la Concatedral de San Nicolás. Una procesión de gran sentimiento para sus cofrades ya que muchos de sus antecesores han sido, además, familiares.

"Esta hermandad es muy de familia. Han salido nuestros abuelos, nuestros padres y ahora nuestros hijos. Aquí le ponemos medallas a jóvenes cuando hace unos días se la estábamos poniendo a sus padres", explica Esmeralda Giner, hermana mayor de Nuestro Padre Jesús.

Una idea que comparten los miembros de la propia hermandad, como María Luisa Marín, camarera de la Virgen de las Penas: "Es una tradición familiar que arranca desde mi abuelo materno, uno de los fundadores de la hermandad en el Circulo Católico. Toda mi familia por parte de madre estamos muy ligados a la hermandad. Mientras no te falta ningún familiar lo llevas bien, pero el Martes Santo cuando oyes el primer redoble de tambor y se abre la puerta es impresionante".

Coronación litúrgica

La hermandad realiza actos a lo largo de todo el año: "El sentimiento es indescriptible porque no se trabaja solo la semana previa, es todo el año. Acaba un año y ya estamos pensando que el próximo 24 de marzo es Domingo de Ramos, y el 14 de febrero es Miércoles de Ceniza. En esta época el trabajo se acelera mucho. La verdad es que funcionamos todos muy bien porque estamos todos muy compenetrados porque parece que no haces nada en todo el año pero estamos día sí y día también. El sentimiento es de mucha alegría cuando lo ves salir por la puerta", asegura Giner.

Nuestro Padre Jesús no es una de las hermandades con más cantidad de actos, aunque sí es una de las que aplica mayor simbolismo. Una de sus grandes novedades este año es el estreno de la corona de oro cincelada a mano por Orfebrería Castilleja, que ha sido donada por una familia de la hermandad, como explica la hermana mayor: "La familia Cano Bañón donó el manto de la virgen el año pasado y se quedó el runrún de la corona. Nuestra virgen es joven y hasta los cincuenta años no podemos hacer la coronación canónica, pero sí podemos hacer la litúrgica. Es muy importante para nosotras porque a los 50 años no vamos a llegar (risas), así que va a ser la única coronación que, quienes tenemos una edad, vamos a poder disfrutar".

Puntos de interés

El paso por la calle Labradores es uno de los más destacados de la procesión, también para los propios costaleros, ya que es una calle con historia para las familias de la hermandad: "Las familias fundadoras son todas de la zona, tenían comercios en esta calle. Salir por Labradores es ver a la familia Baño o a la familia Vilanova, es un recorrido especial". Otro de los grandes puntos destacados es el encuentro de la virgen con Nuestro Padre Jesús, en los instantes finales de la procesión y con la saeta.

"La saeta y las imágenes hay que vivirlo. Hubo un año que el Martes Santo no pudo salir porque había una cortina de agua. Ese año mi hermano todavía vivía y era capataz. Por respeto a la gente que estaba fuera, todos los costaleros al son de la saeta salieron hasta la puerta y volvió a entrar. Fue muy emotivo", recuerda Marín.

La salida se realiza a las 21.00 horas desde la Concatedral y pasa por la rambla entre las 22.30 y las 23.15 horas. La procesión finaliza a las 23.45 horas, con la entrada en San Nicolás.