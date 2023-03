El presidente autonómico Ximo Puig ha insistido en que la Generalitat Valenciana está completamente legitimada para presentar el recurso contra el plan hidrológico del Tajo que recorta los caudales trasvasados a la cuenca del Segura. Pero lo que más le ha sorprendido este jueves es "la curiosa coincidencia entre la postura que mantiene el presidente de Castilla-La Mancha -el socialista García-Page- y el presidente PP en la Comunidad Valenciana -Carlos Mazón- al unirse contra la posición de la Generalitat Valenciana". Dice al respecto Ximo Puig que "es simplemente para que se lo hagan ver".

Tras participar en la inauguración del congreso de Eurobat, la asociación europea de fabricantes de baterías, el jefe del Ejecutivo valenciano ha calificado la postura del PP sobre el recurso de "desnorte absoluto" incidiendo, una vez más, en que el Consell va a seguir adelante con la defensa de los regantes y del interés de la Comunidad Valenciana y también de España, "porque del trasvase Tajo-Segura dependen muchos empleos y el futuro de la comarca de la Vega Baja". Tras reafirmar que la posición de la Generalitat siempre estará al lado de los intereses generales de la Comunidad Valenciana, ha reiterado que no entrará en guerras del agua y que defenderá esos intereses desde la firmeza, el diálogo y la negociación pero sin estridencias.

Y respecto al PP, Ximo Puig ha recordado que "dijeron sus dirigentes que no presentaríamos el recurso y hemos sido la primera Comunidad Autónoma en hacerlo, y además hablando con los regantes y buscando el interés general".

Para el jefe del Consell "el PP está en otra cosa porque lo único que le interesa es hacer de este asunto un activo electoral pero nosotros no estamos en eso. Ellos -en alusión a los populares- tuvieron todo el tiempo de mundo en solucionar está cuestión cuando gobernaban en todas las instituciones y no hicieron absolutamente nada. Solo plantearon guerras de barro para no conseguir nada. Sin embargo nosotros -en referencia al gobierno del Botànic- estamos en la vía de la solución y en la defensa de los intereses de los regantes aceptando que, evidentemente, debe haber un caudal ecológico que sea compatible con el mantenimiento de la actividad agrícola de las comarcas del sur de la Comunidad Valenciana".