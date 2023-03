Captar fondos a partir de la marca universidad, del prestigio que implica el talento que sale de la formación en las aulas, de los propios ex alumnos, para que así repercuta en una mayor transferencia de la investigación universitaria en el conjunto de la sociedad.

Es el propósito puesto de manifiesto en las primeras jornadas “Endowment y mecenazgo universitario” que han reunido este viernes a representantes y antiguos alumnos de buena parte de las universidades españolas en el parque científico de la Universidad de Alicante, organizadas por Alumni España y Alumni UA.

Financiación

La propia rectora de la UA, Amparo Navarro, pone el acento en que los rectores “dedicamos el 80% de nuestro tiempo en reivindicar una mejor financiación para las universidades públicas” porque los recursos públicos básicamente alcanzan para salarios y funcionamiento básico de los centros, “no para investigación y la transferencia de ese conocimiento”.

De ahí que abogue por implantar una “cultura de la donación y el mecenazgo”, porque el “ámbito público no puede llegar a todo”, al tiempo que apunta a la necesidad de incentivos fiscales para fomentarlo.

La iniciativa, surgida de la delegada de la rectora para las Relaciones con la Sociedad, Ana Laguna, dio paso a abordar a lo largo de la jornada ejemplos de universidades principalmente norteamericanas, que ya llevan recorrido ese camino con éxito, como dejó patente el ex rector Andrés Pedreño con su exposición al respecto.

Incentivos

Apuntó que la cotización del Banco Santander es de 53,2 millones en la actualidad y que la que tiene la Universidad de Harvard podría dominar hasta cien bancos de este tipo, porque supera el PIB de toda la provincia de Valencia.

Pese a la distancia abismal y diferencias culturales que nos separan de este tipo de universidades, Pedreño insta a “intentarlo”, y a seguir esta línea a partir de “empezar en serio, con un objetivo PIB muy concreto e incentivos fiscales”.

Alianzas de apoyo a los patrocinios empresariales, colaboraciones, fundaciones sin ánimo de lucro, galas, conciertos que involucren a toda la comunidad, son algunas de las estrategias expuestas por el catedrático de Economía, que apunta a su vez a la necesidad de que las universidades creen equipos concretos con este fin y así lograr fondos a partir de rendir algún tipo de “tributo a antiguos alumnos que quieran establecer nexos con su universidad a través de sus recursos”.

Porque, como recordó, las universidades americanas que llevan recorrido en esto tienen de entrada el nombre de familias que agradecidas a la formación recibida revierten financiación en los centros.

“La cultura de mecenazgo con las universidades no está tan desarrollada en España, pero no debe ser una barrera, hay que ponerse manos a la obra, y romper esa barrera porque merece la pena. No hay tributo mayor que perdurar en la memoria colectiva con el apellido y es un activo que se puede gestionar”, concluye.

Ex alumnos

El presidente de Alumni España, Antonio José Redondo, destacó que Alicante haya sido la sede “del primer evento en España de estas características” y valoró que la nueva ley de Universidades, Losu, recoge por primera vez como entidad a los antiguos alumnos.

“Hay que poner en valor lo que significa ser antiguo alumno, tras más de 20 años de que surgiera este movimiento”, subrayó desde el ejemplo también de universidades extranjeras en las que los ex alumnos son mecenas “que donan edificios enteros”.

Alumni UA como Javier Sagi-Vela y María Vázquez intervinieron a su vez online para exponer su trayectoria como gestores de fondos endowment en Miami y Madrid respectivamente “porque el conocimiento que surge de la universidad es fundamental en la sociedad en la que vivimos” y “se puede generar el contagio de donaciones” según señalaron.

De la misma forma el director de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica de Murcia, José Luis Mendoza, apuntó la experiencia de su centro animando a sacar rendimiento del apego por la universidad y a apostar asimismo por lograr donaciones de las startup surgidas de los campus como agradecimiento del apoyo recibido con anterioridad para su creación.