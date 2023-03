"Ningún otro gobierno local ha aportado tanta estabilidad, gestión y seriedad"

Con la vicealcaldesa y portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alicante, Mari Carmen Sánchez, INFORMACIÓN finaliza la serie de entrevistas realizada esta semana con los líderes municipales para hacer balance de este mandato, tanto de la gestión del gobierno como de la labor de la oposición. El alcalde, Luis Barcala, ha declinado por motivos de agenda hacer la entrevista que cerraba esta serie.

El mandato está a punto de terminar. ¿Cuál es su balance?

No han sido unos años fáciles porque nos hemos encontrado con una variante que nadie podía esperar, que era el covid, pero aún así yo creo que este equipo de gobierno ha estado comprometido con los principios básicos de ese pacto de gobierno que firmamos hace ya cuatro años. Yo estoy satisfecha porque he liderado un grupo que ha aportado estabilidad, compromiso y gestión, pese a lo difícil de esta legislatura. Entonces yo estoy francamente satisfecha de este mandato.

¿En qué ha mejorado Alicante en estos cuatro años?

Voy a barrer un poco para casa. La promoción turística. Los ciudadanos me comentan, cuando voy a los barrios, lo bonita que está Alicante y, sobre todo, qué gusto da ver Alicante lleno de turistas. Ahora Alicante tiene turistas internacionales los doce meses del año, que eso antes solo se vivía prácticamente de junio a septiembre. Eso significa que la economía se está moviendo y que Alicante está de moda. La promoción turística que se ha hecho ha sido francamente buena. Pese a la situación tan complicada de este mandato, también se han seguido haciendo proyectos que eran reivindicaciones históricas para la ciudad de Alicante, que van a contribuir a que sea ese Alicante del siglo XXI que reclamaba en la campaña electoral de hace cuatro años.

¿Qué ha quedado pendiente?

Nos pasa como al 99,9% de los ayuntamientos del país. Desgraciadamente entre el covid, la subida de precios, el transporte y el abastecimiento, hemos tenido muchos problemas a la hora de llevar a cabo tantos proyectos de Infraestructuras y de Urbanismo, como nos hubiesen gustado. Pero aún así creo que hemos llevado un buen ritmo. La gente nos sigue pidiendo por ejemplo que asfaltemos calles, porque ven que se están haciendo obras.

Centrándonos en su área, Turismo. ¿Satisfecha también con el balance? ¿Qué ha quedado sin hacer?

Se me ha quedado pendiente el abrir rutas “long way”. Antes de empezar la pandemia, queríamos establecer conexiones con el mercado asiático para que los turoperadores volvieran a contar con Alicante. Y también con el mercado norteamericano, que ahora está repuntando. Si hubiésemos tenido ese añito y medio que la pandemia nos arrebató, estoy segura de que habríamos conseguido una gran baza porque las cifras de mercado norteamericano e incluso canadiense de demanda son bastante interesantes. Nos hemos quedado a un año y medio de grandísimos resultados en los viajes “long way”.

Finaliza el mandato sin Presupuesto, ante el portavoz de su aliado, Vox. ¿Cómo ha vivido el mandato Ciudadanos, que dicen que son de centro, dependiendo tanto de un grupo ultra?

Creo que ponerle toda la responsabilidad del Presupuesto a Vox me parece también una irresponsabilidad, porque hay otros grupos que tienen la misma responsabilidad de sacar unos presupuestos que no paralicen inversiones y que mantengan la actividad en el punto necesario. Entiendo que es un año electoral y que cada uno necesita tener su discurso político. No habría sido la primera vez, que el Presupuesto hubiera sido respaldado por bastantes más grupos. Incluso un año que lo sacamos con Vox y el Partido Socialista, y aquí el mundo no se paró. Haber sacado los presupuestos era un acto de responsabilidad de la Corporación entera, de todos los grupos municipales, y ha sido una pena que no se haya priorizado el debate electoral a las necesidades reales de Alicante en un momento clave.

Cuando ustedes aprobaban el Presupuesto, presumían de hacerlo en minoría. ¿Es por tanto ahora un fracaso que se debería circunscribir a los socios del bipartito?

Por parte del equipo de gobierno se ha puesto encima de la mesa toda la voluntad posible para recopilar las reivindicaciones de todos los grupos municipales, que han sido reiterativas en cuanto a los todos los años y las hemos ido incorporando. Hemos establecido vías de negociación y de diálogo que con el tripartito ni siquiera existían.

Pero el tripartito estaba en mayoría. Estando en minoría, las negociaciones han sido casi testimoniales... ¿No cree?

No queríamos tampoco enfrascarnos en una serie de negociaciones, porque no había voluntad política de sacar adelante el Presupuesto. Es una pena porque eran unos presupuestos totalmente ajustados, con la puesta al día de los salarios, con las nuevas grandes contratas, con inversiones… Eran unos presupuestos con cero sesgo ideológico.

El Ayuntamiento está a la espera de la liquidación, que puede elevar los "ahorros" municipales por encima de los 100 millones. ¿Éxito o fracaso?

Tenemos que esperar a ver cuál es la ejecución. En cualquier caso, este equipo de gobierno no ha parado en ningún momento, se ha estado sacando muchísimo trabajo adelante. Otra cosa es que, como te digo, la situación nos ha hecho muy complicado el ejecutar sobre todo determinadas obras, que son la que se llevan el mayor pellizco. Hemos trabajado a un ritmo francamente bueno, pero es inevitable que la situación actual haya complicado la ejecución. Hemos sido un equipo de gobierno que ha dado estabilidad y que ha seguido trabajando por los alicantinos. Y creo que eso al final se demuestra.

Entre los proyectos más polémicos ha estado la ordenanza contra la mendicidad, que se paralizó un año en parte por las dudas de Ciudadanos... ¿Cree que está sirviendo para algo su entrada en vigor? Vox dice que no se aplica y la izquierda que está escondiendo la pobreza...

Sí que está funcionando y se están tomando las medidas necesarias en los asuntos que recoge la ordenanza. Ante un grupo que nos dice que no la estamos ejecutando y otros que sí que la estamos ejecutando, como partido de centro, me quedó ahí, en el centro. Creo que se están haciendo las cosas bien, con sentido común y sobre todo con una responsabilidad. Esta ordenanza tenía claro que había que dar una salida social a casos desesperados.

¿Cree que para ayudar a los más necesitados es necesario una ordenanza punitiva?

Yo creo que sí es necesario. El tema punitivo quedaba claro que era en casos muy concretos de reiteración, pero siempre se les daba una salida previa. Las enmiendas de Ciudadanos en su momento ayudaron que tuviera vertiente de inclusión.

Este mandato no ha servido para implantar la Zona de Bajas Emisiones. ¿Qué ha pasado? ¿Miedo a Vox, como dicen desde la izquierda, o a las consecuencias, como dicen los ultras?

Mi compañero [Manuel] Villar lo ha reiterado en los plenos: no va a haber multas a ningún alicantino, a ningún turista que vaya con un coche de gasoil o gasolina. No se le va a impedir entrar al centro de la ciudad, ni mucho menos. Lo que estamos implantando es una peatonalización, que forma parte de ese plan de bajas emisiones, y que se irá implementando con el paso de los años. Pero ni va a haber sanciones, ni se va a prohibir el paso.

Entonces, ¿para qué se establecen dos anillos en la ciudad? El informe de la ZBE sí que hablaba de que el objetivo era reducir los vehículos contaminantes en el centro de la ciudad.

Efectivamente, ahí estamos todas las ciudades. Lo que vamos a hacer es ir implementando medidas necesarias para ir fomentando el vehículo eléctrico, que es lo más limpio y sostenible. Los anillos eraalgo que se nos requiere legalmente. No vamos a entrar en el juego ideológico que está utilizando Vox de cara a las elecciones sobre si se va a poder pasar al centro de Alicante con el coche o no. Ahí me sorprendería que los grupos de la izquierda, que siempre han estado alineados con las políticas que hemos estado implementando en esta materia, dijesen que no lo estamos haciendo porque en todo han estado de la mano con nosotros.

¿No piensa que ese discurso demagógico del que acusa a Vox tiene recorrido porque ustedes no concretan los detalles de la ZBE? ¿Por qué tanto silencio respecto al proyecto?

Allá donde vamos, ya no solamente en los plenos, sino en cada barrio, en cada visita que se hace, se están desmintiendo las mentiras de Vox de este plan de bajas emisiones. Es cierto que a lo mejor falta una explicación más intensa para eliminar todo tipo de dudas y de malos entendidos que puedan generar las falsas alarmas. Queremos un centro de la ciudad de Alicante que sea amigable para el peatón, que sea sostenible, con una calidad del aire aún más excelente de la que tenemos hoy en día y que esté totalmente alineado con las directrices europeas y la Agenda 2030.

¿Y el PGOU? Se prometió el Plan Estructural y se tienen que conformar con impulsar estudios previos...

Se ha avanzado. Es un tema muy complicado, que necesita de mucha preparación previa. Tenemos ya una oficina destinada al Plan General, tenemos en marcha los estudios previos, el Catálogo de Protecciones está paralizado en la conselleria... Pasos se han dado, otra cosa es que sean más visibles o menos.

Pero el compromiso mínimo era concreto...

Ojalá hubiésemos podido avanzar mucho más, por supuesto. Yo anhelaba haber llegado a las elecciones con el siguiente paso. Pero hemos avanzado, aunque sea poco, en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que es necesario para que la ciudad de Alicante crezca de una manera ordenada y actualizada.

¿Cómo valora los avances del futuro Palacio de Congresos? ¿Se pasará esta vez de la maqueta?

El Centro de Congresos es una realidad. En tres meses va a tener su forma, es decir, su nombre y apellidos. Estoy contenta porque hemos avanzado. Lo más importante es la unidad de todas las administraciones, totalmente convencidas de la necesidad de esta infraestructura. Estoy contenta porque se están haciendo las cosas despacio, pero de manera reflexiva para que el proyecto sea el mejor posible, con muchos estudios que garanticen cuáles son las líneas básicas que tiene que tener un buen centro de congresos, con un estudio sensato de cuáles han sido los centros de congresos en España que mejor funcionan... Ya tenemos plazos y estoy deseando ver cuál es el proyecto ganador. La ubicación elegida no solamente es estratégica, sino que va a ser uno de los referentes turísticos y arquitectónicos de la ciudad.

Es un mandato, que más allá de proyectos, se ha caracterizado por el escaso ruido interno. ¿Han estado en Cs demasiado bajo el paraguas del PP?

Los gobiernos de coalición son complicados, porque el grupo que tiene la Alcaldía es el que tiene mayor visibilidad. Eso está claro. Pero también digo, y lo decía al principio de la entrevista, que si de algo estoy satisfecha es de haber liderado un grupo que ha formado parte del equipo de gobierno que ha cumplido con la premisa principal con la que empezamos este mandato, que era no ser otro tripartito. Que en caso de haber algún conflicto interno, que se solucionase de puertas para dentro. Los alicantinos necesitaban estabilidad. Hemos sido el equipo de gobierno con mayor estabilidad de toda la democracia, ni siquiera con gobiernos monocromáticos. Ha habido esa lealtad con los alicantinos. Estoy satisfecha de haber sacrificado un poco mayor de visibilidad porque era lo que se nos exigía, había que estar a la altura de la situación.

¿Rechazan las acusaciones de haber sido una marioneta del PP?

Totalmente. Creo que las tensiones han sido siempre de puertas para adentro. Me alegro de la generosidad de mi equipo, con la pandemia teníamos que estar a otras cosas. Cuando firmamos ese pacto de gobierno, había muchos de los temas que eran de Ciudadanos. Por ejemplo, el avance urbanístico que ha tenido la ciudad, una mayor apuesta cultural por la ciudad, blindar asignaciones a áreas como juventud, se está actualizando en la medida de lo posible las instalaciones deportivas, hemos colaborado para sacar adelante el turismo... Hemos facilitado las gestiones, hemos promovido una fiscalidad más blanda de lo que lo que teníamos, hemos mejorado la promoción de la Navidad... El pacto de gobierno es un buen cóctel, que está cumplido a más de un 80%.

Con todo lo que han hecho, ¿cómo se explica que las encuestas, también en Alicante, no apuesten por la continuidad de Ciudadanos en el Ayuntamiento?

Eso ya va a depender de los alicantinos en el momento del 28 de mayo, cuando ejerzan su voto. Creo que la labor y la estabilidad que hemos dado está ahí. Ningún otro gobierno ha aportado tanta estabilidad, gestión y seriedad... Creo que es de valorar. No es casual. Ciudadanos hemos tenido mucho que ver, pero es cierto que el partido no está pasando por su mejor momento.

¿Por qué?

Ya lo dije hace meses. Creo que no se han hecho las cosas bien, no se han tomado las decisiones adecuadas en momentos críticos y desgraciadamente creo que también hemos perdido determinadas banderas que han sido históricas, como la educación, la sanidad, los autónomos... Se han diluido. Teníamos una gran oportunidad en la refundación y creo que los plazos han sido demasiado largos, y se ha llegado tarde. Creo que es un proyecto francamente necesario, que a España le vendría muy bien seguir manteniendo un centro político, porque siempre digo que solamente desde el centro se consigue avanzar en igualdad de oportunidades para todos.

¿Cómo ha vivido el estallido de Ciudadanos en la Diputación?

Con mucha pena. Son dos compañeros que han hecho una labor magnánima desde el principio de Ciudadanos, con los que he compartido muchas tardes de trabajo, para apuntalar el partido desde el principio. Tras la decisión personal de Javier Gutiérrez de abandonar Cs, todo se ha precipitado, calculando mal los tiempos. Este ruido mediático no nos favorece. Son decisiones personales de unos compañeros a los que respeto y admiro. Eran personas de relevancia provincia y también autonómico.

¿También respeta y admira a la dirección regional de Ciudadanos? ¿Dónde se posiciona en la polémica?

Intento entender todas las posiciones, pero reitero que no es el momento de generar estas tensiones internas que tienen como fin la pérdida de valores como son los de Javier y Julia...

¿Quién genera esas tensiones? ¿Ellos o el partido?

Realmente no sé de dónde vienen. Si es algo nacional, autonómico…

¿No se ha interesado pese a tratarse de dos de los principales cargos de su partido en la Comunidad Valenciana?

A ver, lo estoy viviendo con mucha tristeza. Es el momento de centrarnos en las políticas de Ciudadanos para esta campaña electoral, saber el programa que ofrecemos a los valencianos y a los alicantinos. Este ruido por actas no nos favorece.

¿Qué va a hacer en campaña?

Voy a ejercer como vicealcaldesa hasta el último día porque ese era mi compromiso personal. Y esperar a que el nuevo gobierno ofrezca tanto compromiso como el nuestro.

Descartada la candidatura de Ciudadanos. ¿Estará en alguna lista?

De momento, mi labor es estar centrada, no he recibido ninguna oferta.

¿Y si llega...?

Valoraré proyectos y en qué grado de participación estaría.

Tras ocho años en primera línea política, entre las Cortes y el Ayuntamiento. ¿Le gustaría seguir con los proyectos que aún están sin terminar?

Por supuesto. Sería hipócrita negarlo, me encantaría. Esta legislatura se nos ha quedado cortísima. También digo que estos cargos conllevan mucho sacrificio, dejando de lado a la familia, amigos... Me encantaría seguir, pero a veces hay que pensar en el momento vital que estás. Estoy ahora en terminar este capítulo y recapacitar.

Adrián Santos Pérez será su sustituto al frente de la candidatura de Cs. ¿Era la mejor opción?

Es el mejor candidato para Cs en Alicante porque está comprometido, tiene muchas ganas y tiene muy claras las ideas.

¿Puede contar con su voto?

Por qué no…