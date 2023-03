Miles de personas —4.000 según fuentes policiales— han retumbado con la mascletà en la céntrica plaza de la Corredera en Córdoba. La comitiva alicantina ha movilizado a unas quinientas personas, pero han sido los propios cordobeses los que han copado su propia plaza para atender al espectáculo alicantino, parte de las Jornadas de Promoción de las Hogueras.

Más de 50 kilos de pólvora han retumbado con la Pirotecnia Hermanos Sirvent, en un disparo marcado por el ritmo pero, sobre todo, por la sonoridad, gracias en parte a la arquitectura de la propia plaza que ha favorecido que el sonido se multiplicara, como han indicado fuentes de los Bomberos de Alicante desplazados a Córdoba para dar apoyo e instrucciones a los efectivos locales.

La mascletà ha durado seis minutos, y ha comenzado con una serie de truenos y silbatos que han concurrido en cinco sesiones de fuegos rematados con varias roncadoras. Después, un terremoto impresionante, que ha querido imitar a los de Luceros, ha dado paso a una serie de aéreos rematado con varios truenos.

La carga se ha reducido a unos 50 kilos de pólvora, de los 70 kilos que se preveían inicialmente, aunque no han sido necesarios más para dejar boquiabierto a un público cordobés que ha vitoreado a Sirvent tanto desde los arcos de la plaza como desde los balcones.

Reacciones

Los cerca de 4.000 asistentes que han abarrotado la plaza han mostrado su contento, como Alfredo, vecino cordobés: "Nunca había visto una [mascletà] y me ha parecido impresionante. El ruido ha sido ensordecedor". También María, acompañada de su nieta: "Tenemos casa en Guardamar y hemos ido a mascletás en València y Alicante. Aunque sabíamos lo que era, nos ha gustado mucho". También han sido numerosos los cordobeses que han preguntado a las bellezas de las ochenta comisiones por sus trajes.

La llegada alicantina no ha evitado las confusiones entre las Hogueras y las Fallas. En la plaza de las Tendillas, donde se encuentra la hoguera, comentarios como "¿las Fallas no fueron la semana pasada?" o "son de las fiestas de València" han sido habituales.

La llegada, sin embargo, ha tenido una gran acogida por parte de los cordobeses: "No conocíamos la fiesta. Hace unos años vinieron de València, que es parecido pero nos han dicho que no es lo mismo. Está muy bien, ahora tenemos que ir Córdoba a Alicante a enseñar lo nuestro", apuntaban Juan y Carmen, un matrimonio de vecinos de Córdoba. También Manuel se ha expresado en el mismo sentido, tras indicar que se había acercado a la plaza de las Tendillas porque "llevan días hablando de ello".

Controversia

Otros vecinos se han mostrado mas reticentes a la llegada de la pólvora: "Ha generado un poco de controversia el tema de los petardos, no estamos acostumbrados", indicaba Olga, quien por otra parte ha apuntado que Alicante le "gusta mucho" y que conoce "el turrón y las playas".

La mencionada controversia ha provocado que, en paralelo a la mascletà disparada a mediodía, Córdoba haya organizado en un parque a las afueras una fiesta de perros, con el objfetivo de alejar a las mascotas de la zona de disparo tras las críticas de algunos partidos de la oposición del Ayuntamiento de Córdoba, como el PSOE.

El propio Luis Barcala, alcalde de Alicante, admitió que no es fácil que una ciudad esté dispuesta a acoger una mascletà y una cremà: "No es fácil plantar una hoguera y pegarle fuego. Nosotros estamos acostumbrados, pero por ahí no es tan común".

Barcala ha encabezado la comitiva de promoción, muy pegado durante todas las actividades a su homónimo cordobés, José María Bellido, ambos del Partido Popular. Barcala ha estado acompañado por otros miembros de la corporación municipal como la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez; el concejal de Fiestas, Manolo Jiménez; y el director del Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, José Mancebo. Ni Mazón ni otros miembros de la Diputación han estado presentes en la expedición cordobesa.