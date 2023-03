Un alicantino al frente del Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana. Con 26 años, Àlvar López de Medina asume el cargo con ánimo de profundizar en la descentralización, mientras que las políticas de juventud no queden olvidadas por una Administración que ha dejado a este segmento de la población detrás cuando llega una crisis. Lleva en el Consejo desde el año 2015 y actualmente está acabando el grado de Sociología en la Universidad de Alicante, mientras trabaja dando clases particulares para los certificados de valenciano.

¿Qué se puede aportar desde Alicante al Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana?

Principalmente la territorialidad y la descentralización de la actividad, que no todo sea en Valencia. Ha sido nuestra mayor apuesta. Hay que apostar por una descentralización y una vertebración real del territorio. Eso pasa por dejar de hacer cosas en València y hacerlas también en Castellón o en Alicante y demostrar que las tres provincias tienen la misma importancia. Si no lo conseguimos, creo que no podremos aportar mucho más desde aquellas zonas que no sean la capital de la Comunidad Valenciana.

¿Ha estado el Consejo demasiado centralizado hasta ahora?

Sí que es cierto que en todo momento se ha intentado apostar mucho por la territorialidad. En el anterior equipo estaban representadas las tres provincias. En éste no hemos conseguido representación de Castellón pero sí de Alicante.

¿Es imposible para una persona joven acceder a una vivienda?

Muchos de los problemas que tiene la juventud no son aislados. La vivienda, el trabajo, la salud mental…al final, todos acaban entrelazándose entre sí. Si yo no puedo conseguir un trabajo digno en el que pueda tener un salario digno, voy a tener dificultades para acceder a la vivienda. Ya sea de alquiler, ya sea en propiedad. El incremento de los precios en el mercado de alquiler hace un gran efecto negativo a la posibilidad de emancipación real de la población joven. Uno de los problemas que tenemos es que los contratos fijos discontinuos están supliendo el lugar que tenían antiguamente los contratos temporales. No son puestos de ocupación que en muchas ocasiones permitan tener un salario a la altura de las necesidades económicas.

«Con trabajos precarios una persona joven no puede acceder a una casa, da igual que sea alquilada o en propiedad»

¿Qué opina de iniciativas como los bonos alquiler?

Hay un problema estructural que no se soluciona sólo con una ayuda al alquiler. Estas prestaciones sí están permitiendo a alguna gente acceder a una vivienda. Pero al final no dejan de ser parches temporales. Si no solucionamos los problemas estructurales que afectan a la población joven, evidentemente no vamos a dar solución a la problemática. El Banco de España marcaba que lo que debe costar el alquiler no debe superar el 30% de los ingresos mensuales. La gente joven en la actualidad tiene que dedicar entre un 60 y un 80% de su salario únicamente para el alquiler y entre un 20 y un 40% para el resto de gastos.

¿Se sienten escuchados por la Administración en materia de vivienda?

Tenemos la suerte de que se están empezando a poner en marcha políticas de acceso a la vivienda y de emancipación joven por parte de la Generalitat Valenciana, que personalmente podremos analizar junto con la Conselleria y empezar a valorar cómo se elaborarán de cara a este año 2023.

¿Es fácil acceder al mercado de trabajo o se hace en condiciones de precariedad?

Es difícil acceder. Se piden muchas veces desde las empresas unas exigencias inviables, como la experiencia. Si nadie me da la experiencia, ¿Cómo voy a tenerla? Es la pescadilla que se muerde la cola. Y cuando se accede a puestos de trabajo, muchas veces nos encontramos cuestionados por parte de los compañeros, sobre todo si se llega a tener algún puesto de responsabilidad dentro de una empresa.

«Aunque el paro juvenil ha bajado, la situación no es buena por la precariedad y la situación de subocupación»

¿Cómo es el panorama laboral por los jóvenes?

Los datos de ocupación de febrero indicaban que tenemos 48.000 personas jóvenes en el paro en la Comunidad. Haciendo una comparación interanual hablamos de casi un 10% menos de paro juvenil que el año anterior, pero sigue sin ser una situación buena. Más del 30% de la población joven está en una situación de precariedad, pero se olvida casi el 20% está en situación de subocupación, que está trabajando menos horas de las que le gustaría estar trabajando, y que seguramente le permitiría tener un proyecto de vida más digno.

¿Cómo se está viendo desde el Consejo de la Juventud los problemas de salud mental y las conductas suicidas entre los más jóvenes?

Tenemos nuestro propio estudio y mucha población joven presenta altos porcentajes de algún tipo de patología o sintomatología dentro del ámbito de la salud mental. Cerca de un 75% de la juventud valenciana ha afirmado sentir ansiedad durante o después de la pandemia. Casi un 50%, casi la mitad de la población joven valenciana, habría estado en un estado de depresión. No son porcentajes para nada tranquilizadores.

¿Se dedican suficientes recursos públicos?

Casi tres cuartas partes de la población joven valenciana cree que son insuficientes. Solamente hace falta intentar pedir cita a un psicólogo para saber la realidad. Es muy difícil intentar conseguir cita y que no te mueras de ansiedad por el camino. El 60 o el 70% de la población joven opina que los centros de atención primaria no están preparados para dar respuesta a estas problemáticas. Hacen falta más recursos desde la Administración Pública de manera que podamos acceder a terapias. Cada municipio tendrá sus especificidades dependiendo de la realidad que pueda tener. Evidentemente, en Valencia va a tener más recursos que Venta del Moro.

¿Se valora suficientemente este problema?

Hay una infravaloración e incomprensión desde la perspectiva adulta. Al final es un estigma social que se pone a las vivencias de la gente joven. Si yo estoy viviendo una situación en la que me come la ansiedad y no puedo hacer frente a mi día a día, no solamente me están cuestionando. Me están haciendo sentir peor aun, lo que agravará la situación de salud mental.

¿En qué situación ha dejado la crisis a la juventud?

Cada seis meses tenemos que ampliar más el contexto de la situación de la juventud actual. Hace tres años se hablaba de la generación que no había logrado salir de la recesión económica de 2008, pero es que un año después estábamos hablando de la generación joven que le había tocado vivir dos crisis, la financiera y los efectos económicos de la pandemia y nos estamos viendo afectados por de nuevo por las consecuencias económicas del conflicto en Ucrania. En una situación de crisis y de inestabilidad financiera, los últimos en ser considerados a la hora de la recuperación suele ser la generación joven. O porque no está en el mercado laboral, o porque está empezando a incorporarse y son más prescindibles entre comillas que aquellos que llevan veinte o treinta años en una empresa.

«Cuando llega una situación de crisis, los jóvenes han sido siempre los primeros en ser sacrificados y los últimos rescatados»

¿Han sido todas las crisis iguales?

En la recesión de 2008, los jóvenes fuimos los primeros en vernos en la calle. Llegó la covid y todos veíamos de nuevo peligrar nuestra situación. No nos hemos recuperado de lo otro y ahora nos vamos a comer otro marrón. Por suerte, la mayoría de consejos autonómicos estábamos en una posición de fortaleza, se escuchaba nuestra voz y pudimos meter el discurso y hacer entender a las Administraciones Públicas que si no se contaba con nosotros no habría posibilidad de avanzar en toda la sociedad. Es muy bonito el eslogan de que la juventud es el futuro, pero no debemos olvidar que también somos el presente. Si no somos el presente, en el futuro ya será demasiado tarde. Si ahora no se nos dan las oportunidades, dentro de veinte años me dará igual.

¿Cómo valora las políticas que se están haciendo para la juventud?

Deben ser transversales, no afectan solo a quien lleve a las políticas de juventud en un gobierno, autonómico o nacional o en un ayuntamiento. Debe afectar a todas las áreas. Empleo debe tener perspectiva joven para saber cómo tiene que orientar sus políticas de cara a la juventud; deportes lo mismo; educación parece que se tiene por asumido que también, pero luego resulta que no. Movilidad es otra especialmente importante, porque al final quien más va a utilizar el transporte público va a ser la gente joven, por una sencilla razón, si no pueden acceder a un alquiler digno, menos a comprarse un automóvil.

«Las políticas de juventud no sólo deben afectar a su área. Empleo, deportes o movilidad deben tener perspectiva joven»

¿El Bono Cultural está teniendo algún impacto en la juventud?

Es parecido con las ayudas al alquiler, no dejan de ser un parche temporal . En cuanto le ponemos a algo la etiqueta joven, asumimos que va a llegar a toda la población joven. El bono cultural joven al final solo fue para la gente que ese año cumplía 18 años, está bien, porque hacer la cultura accesible a unos jóvenes para los que por sus precios no lo es evidentemente tiene un impacto positivo. Pero habría que ver con los datos en la mano qué porcentaje se ha visto beneficiado de éste. Sería interesante ver todo el abanico de posibilidades en que se podría invertir ese dinero y en qué ámbitos lo han hecho.

¿Tienen datos de si los jóvenes que tuvieron que marcharse del país en la anterior crisis han empezado a volver?

No tengo datos en este momento, pero es evidente que gente que se tuvo que ir fuera a buscar trabajo evidencia la falta de política de juventud y de perspectiva joven en las administraciones públicas. Si se les estuviera dando oportunidades y se les tuviera en cuenta en las distintas políticas no se tendrían que marchar.

¿Hay mucho desapego de la juventud por la política o están más comprometidos?

Hay que comprender el contexto que cada generación ha vivido respecto a su clase política. No podemos negar que hay cierta desafección por parte de la población joven respecto a la política. Yo tengo más el debate de si es más desafección política o institucional porque no es cierto que la gente joven no haga política. Lo hace en su día a día y el simple hecho de participar en una asociación ya estás ejerciendo alguna clase de política. El desapego responde más a cómo se han movido las instituciones en las últimas décadas. Existe e intentamos hacer acciones y actividades que intenten reducir esta brecha entre los partidos políticos, las instituciones y la población joven valenciana.