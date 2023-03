Las instalaciones del campo de fútbol de Vía Parque están en un estado de grave deterioro. Alrededor de 500 jóvenes entre 6 y 17 años entrenan en un terreno de juego peligroso para su integridad física y que ha acarreado varias lesiones en los últimos meses.

El Ayuntamiento licitó un proyecto para remodelar tres de los cuatro campos que se encontraban en un estado ruinoso dentro de Alicante: Garbinet, La Cigüeña y el campo de La Tómbola. Sin embargo, se dejó fuera de esta adjudicación al polideportivo de Vía Parque, hecho que ha provocado que padres y madres de jugadores de los tres equipos que entrenan en ese césped, Racing Akra, Estrellas de Alicante y El Pla, hayan comenzado una recogida de firmas para pasarlas por registro y presentarlas al Consistorio en busca de soluciones.

"Mi hijo juega en el Racing Akra y, debido al mal estado del campo, tuvo una rotura del cuádriceps, lo que le ha llevado a estar casi un mes sin ninguna actividad física tanto en el colegio como en el equipo de fútbol", comenta Adrián Mira, padre de un joven futbolista que se ha tenido que apartar de los terrenos de juego por tiempo indefinido. Y no solo él, por redes sociales han circulado vídeos de otros accidentes ocurridos en Vía Parque, donde se han podido ver desde cortes a esguinces y otras roturas musculares. Mira lamenta "que un niño de nueve años tenga una rotura fibrilar de este tipo" y cataloga de "bastante grave" la poca acción ejercida por parte del Ayuntamiento.

La insistencia de los familiares de los jugadores y de los gestores de los clubes ha propiciado la instalación el pasado lunes de parches en las zonas más afectadas del césped aunque Adrián Mira comenta que "hay agujeros en los que se puede meter el puño entero y socavones en las líneas de banda donde cabe la totalidad del pie" y que su peligrosidad "puede causar la triada en un niño que pise en mal lugar".

Y no solo se han registrado quejas por parte de los equipos locales que utilizan estas instalaciones: el padre añade que "hay clubes de fuera que han venido a jugar y que han llegado a denunciar en acta arbitral el mal estado del terreno de juego" y que "hay porteros que se niegan a jugar ahí puesto que, si se tiran, se pueden llegar a partir la cadera".

El Ayuntamiento ha comunicado que, una vez adjudicado ese proyecto con unos presupuestos determinados, no se puede incluir la remodelación de las instalaciones, pese a que la queja de padres y madres como Adrián pasa por saber "cómo y por qué han dejado fuera uno de los cuatro recintos que necesitaban obras urgentes", comenta el padre. Además, ironiza con que "casualmente han obviado un campo que pertenece a la zona norte, una zona totalmente olvidada por el Consistorio municipal".

Por su parte, el gerente del Racing Akra, Javier Carbonell, comenta que "el parcheado solo sirve para que en las zonas en las que únicamente había cemento, vuelva a haber césped", pero que el problema "sigue siendo el riesgo que supone entrenar y jugar en un campo en semejantes condiciones". También admite que hubo una reunión con el Ayuntamiento en junio de 2022 y se le trasladó "nuestro malestar por la situación en la que se encontraba el terreno de juego y por no estar en ninguna hoja de ruta. Han ido pasando los meses, no ha habido solución al respecto y el campo ha ido deteriorándose cada vez más".

"Nosotros entendemos que todo esto tiene sus procesos, pero estamos cansados de saber que nosotros no estamos en ningún proceso, sobre todo después de comprobar que otras instalaciones, que están igual de reventadas que la nuestra, ya están aprobadas en un pliego y ya están a la espera de que les arreglen el campo", lamenta Carbonell. A su vez, admite que se trabaja como si Vía Parque "no existiese para ellos" y comenta que "si no nos hubiésemos movilizado, estoy seguro de que ni siquiera nos habrían parcheado el campo".

Más allá del césped

Las instalaciones de Vía Parque no tienen dañada solo la planicie del terreno de juego. Las redes de protección que se sitúan por detrás del campo también muestran un gran deterioro representado por agujeros "por los que puede pasar hasta un camión", critica Mira. Añade que "ya no es solo la integridad física de los niños que juegan sino de todos los familiares que van a verles. Si un chaval de 14 años pega un puntapié a la pelota y le da en mal lugar a un niño muy pequeño o a una persona mayor que esté viendo el partido de su nieto, podemos estar hablando de consecuencias mucho más graves".

Otras de las protestas que traslada el club sobre el mal estado general de las instalaciones son que "los vestuarios están dejados de la madre de Dios" y que "en verano sale agua caliente y en invierno, agua fría". Ese cúmulo de desperfectos ha motivado que muchos padres de alrededor de los 500 pequeños futbolistas que utilizan esas instalaciones deportivas se hayan cansado y reivindiquen más seguridad de infraestructuras para sus niños y niñas.

A su vez, el mecanismo de riego de Vía Parque no funciones desde verano de 2022. Este hecho, sumado al deterioro del propio césped, provoca que las botas de taco de los jugadores se queden clavadas en el suelo, dificultando sus correctas pisadas y aumentando la posibilidad de lesiones y esguinces.

Respecto a toda esta controversia, el candidato a la alcaldía por Compromís, Rafa Mas, alega que hay dos principales problemas: "El primer problema que hay aquí es que no se puede modificar el expediente porque no hay presupuestos. Alicante es una de las pocas capitales de España que no tiene presupuestos y que, por tanto, no puede hacer inversiones. El segundo problema es que deberían haber metido todos los campos que necesitan remodelación urgente en la misma licitación, en especial los de la zona norte".

De esta forma, enumera casos como "el abandono del polideportivo de Virgen del Remedio; la rotura del cañón de riego del campo Luís Gómez, que provoca que el césped esté igual de deteriorado que el de Vía Parque; el polideportivo de Colonia Requena que también está completamente abandonado; o el de Ciudad de Asís localizado en este caso en otra parte de Alicante, la zona sur del cementerio, que también han dejado olvidada".

"Un robo a mano armada"

El candidato de Compromís, Rafa Mas, cataloga la acción del Ayuntamiento como "una selección clasista" y aboga por una solución que pasa por "la cancelación del pago de tasas por el uso del campo de fútbol municipal. El equipo paga 700€ al mes por un terreno de juego parcheado y unas instalaciones en muy malas condiciones, algo que es un robo a mano armada". Continúa: "Todos pagamos nuestros impuestos así que lo que están haciendo no es otra cosa que recobrar por el alquiler de unas instalaciones públicas que están ruinosas".

También demanda al Ayuntamiento "una intervención de urgencia" que permita una reconversión del terreno más allá de los parches. "Y esto lo pedimos para todas las instalaciones deportivas que siguen, muchos años después, en muy mal estado como Luis Gómez, Virgen del Remedio, Colonia Requena, el parque Lo Morant o Ciudad de Asís", alega Rafa Mas.