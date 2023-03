Javier Fernández es el jefe del servicio de Alergología del Hospital General de Alicante, sostiene que antes de la pandemia los virus eran "más estacionales". Tras la eliminación de la mascarilla, estos nos están volviendo a atacar en una época que no es la habitual.

¿Cómo se prevé la alergia esta primavera en Alicante?

La alergia está aumentando y se prevé que hasta un 20-25% de las personas puedan ser alérgicas. Otra cosa es que los síntomas se manifiesten a la vez. Por ejemplo, una persona que es alérgica al polen del olivo hasta mayo no tiene síntomas, por lo tanto, está todo el año bastante bien.

¿Se ha registrado un aumento de consultas en el Hospital General en los últimos años debido a la alergia?

Lo vemos distorsionado, los alergólogos tenemos una agenda y la llenamos. Si que hemos notado a lo largo de estos últimos diez años tanto en el Hospital de Sant Joan como en el General Alicante que han ido creciendo vertiginosamente las consultas que nos envían los médicos de Atención Primaria.

¿La alergia de ahora es más fuerte que la de años atrás? ¿Por qué?

La alergia está aumentado, no en todos en los sitios, pero aquí en Alicante sí. Va por zonas geográficas.

¿Se prevé más incidencia que el año pasado?

Todo depende de cómo continúe la primavera. Acabamos de recibir las previsiones de la SEAIC (Sociedad Española de Alergia e Inmunología Clínica) para esta primavera y se prevé que se leve en el litoral mediterraneo. No obstante, estamos en plena primavera y solemos hacer unas previsiones que se suelen ajustar, pero si en estos días llueve más o el clima está más seco las previsiones pueden variar.

¿Hay más alergia en las ciudades o en zonas rurales?

Lo que estamos viendo es que en las ciudades hay más contaminación y ello está empeorando y a la vez, aumentando las enfermedades alérgicas. Las zonas rurales tampoco podemos decir que no estén contaminadas, porque las que están alrededor de Madrid lo están más que las que están en Ciudad Real, todo depende de las zonas.

¿Cómo afecta la alergia en el día a día de una persona?

Lo podemos resumir en la teoría de la higiene. Se relaciona el aumento de las enfermedades alérgicas con la higiene, es decir, cuanto mas contacto haya con los animales y menos higiene haya parece que el sistema inmune en vez de defenderse de las infecciones que es lo que ocurre, no lo hace porque no hay bacterias y gérmenes y se vuelve contra uno mismo produciendo más alergia. Es una teoría que está aceptada, pero no es el cien por cien.

¿Qué tratamiento tiene?

Tiene tres patas. El preventivo, se puede hacer con mascarilla en primavera pero es muy difícil. Recomendamos que si van a salir a la calle y son alérgicos a los pólenes por lo menos que tengan a mano el tratamiento y que si pueden evitar ir al campo o los días de viento mejor que se queden en casa. El tratamiento farmacológico es que en ese momento tengan el antihistamínico para quitar los síntomas y casi todos tienen su corticoide inhalado o nasal que hace como antiinflamatorio y habitualmente cuando pasan por el especialista se le puede poner una vacuna contra el polen, que sería el tratamiento etiológico. Hoy en día todo ha mejorado mucho y tenemos vacunas rápidas de poner, pero no tanto de efecto por lo que se tienen que poner habitualmente durante tres años seguidos.

¿Qué sintomatología comparte la alergia con la gripe y el covid? ¿Cómo la diferenciamos?

Los síntomas son muy parecidos, una rinitis alérgicao una rinitis por un catarro son similares. Pero tienen algunos síntomas que los diferencian, el picor nasal o del paladar es uno de los elementos que no tienes cuando tienes gripe o virus. El problema es cuando no son muy intensos. La gripe y el covid dan síntomas que llamamos sistémicos como el malestar, fiebre, dolor muscular, en algunos casos la alergia puede dar sensación de astenia, de cansancio, pero no los sistémicos.

¿Cómo se puede sentir un paciente que tiene alergia y gripe o covid a la vez? Algunos facultativos hablan de “explosión de síntomas” para las personas que se contagien y a la vez tengan alergia

Antes los virus eran más estacionales, ahora como nos hemos quitado la mascarilla nos están volviendo a atacar y no es la época habitual de los virus. El alérgico sabe que es alergia porque todos los años le pasa y si a la vez coge el covid lo que va a experimentar son más síntomas generales.

La alergia coincide con una segunda ola de gripe, una combinación que aseguran puede generar cuadros médicos complicados… ¿Es cierto?

No, coincide con la polinización del árbol o de la planta a la que es alérgico la persona. En Alicante hemos hecho estudios sobre como está el polen del olivo. Cuando sopla el viento y trae las partículas de polen desde Ciudad Real o Jaén hay unos picos tremendos, esos días son los que estas personas tienen los peores síntomas.

¿Cómo puede afectar la alergia a alguien que tenga secuelas por el covid?

No lo sabemos todavía porque las secuelas no están estandarizadas. Sabemos que hay covid persistente que da múltiples síntomas, pero no son ninguno síntomas de alergia.

¿Dónde han aumentado las alergias? Por ejemplo, se ha notado un incremento de gente que viene con alergia a los animales…

Estamos atentos a los hábitos de vida de los pacientes. Antes no tenían tantos animales en casa, lo cual quiere decir que hay una relación directa entre el contacto con las cosas y los alérgenos, por ejemplo de gatos y perros y la posibilidad de tener alergia. El que genéticamente esta predispuesto y además tiene un gato está claro que se hace alérgico. En los años 90 vimos que la alergia a alimentos estaba aumentando y sigue así, ¿el por qué? No se puede decir, puede ser que por la inhalación de pólenes que dan alérgenos que son de alimentos o porque tenemos una alimentación mundial para la que no estamos preparados. El cuerpo tiene que acostumbrarse y, a veces, esto crea problemas.

¿De qué forma influye el tiempo de este invierno en la alergia? Las lluvias, el clima...

Antes de las tormentas, aparte de mucho viento, la propia lluvia levanta el polen y las partículas al ambiente. Se forma un remolino en el ambiente que hace que el paciente se ponga mal. Si levanta hongos que hacen esporas en el ambiente pueden haber hasta ingresos hospitalarios.