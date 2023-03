La Santa Cena del Jueves Santo de Alicante volverá a salir este año con sus costaleros. Lo hará por primera vez desde que empezara la pandemia, ya que el pasado año, con la vuelta de las procesiones, tuvieron que sacarlo a ruedas. En total, serán 220 costaleros los que porten los más de 3.000 kilos de peso que tiene el principal trono.

"Es mi primer año como hermano mayor y para nosotros supone un orgullo sacar una hermandad de estas características a la calle. Estamos emocionados con sacar los tronos a varal, ya que el año pasado íbamos a ruedas por el covid. La ilusión es inmensa", subraya Antonio Girón, el hermano mayor de la hermandad salesiana.

En total, son cuatro pasos los que porta esta hermandad. El más reconocido, el de la Cena, cuenta tanto "con titulares como con gente que quiere sacarlo", indica Girón, quien apunta que el capataz, Ramón Quereda, "trabaja mucho para llenarlo de costaleros". Además, también sacan los pasos del Santísimo Cristo de la Caída, con el capataz Sergio Martínez; el Cristo de los Jóvenes, con Alejandra Cánovas y el de María Auxiliadora, con Manuel Lara como capataz.

Todos ellos, apunta el hermano mayor, cuentan con dificultades tras la pandemia: "Después del covid todas las hermandades estamos pasando malos momentos para conseguir costaleros, pero la hermandad de la Cena tiene tirón, estamos apoyados por el colegio Salesianos Don Bosco. Este año, por lo que estoy oyendo de los capataces, vamos a ir plenos".

Sin luces LED

La procesión del pasado año para ellos estuvo marcada no solo por los pasos a ruedas sino por unas luces LED que suscitaron polémica. En uno de los tronos, unas luces que debían ser blancas se activaron de repente con diferentes colores, lo que provocó multitud de comentarios en redes sociales: "Este año no va a haber tiras de LED porque evidentemente la hermandad de la Cena no puede sacar eso", asegura Girón, que lamenta lo sucedido en la anterior edición.

La Santa Cena cuenta tradicionalmente con tres puntos clave durante su procesión, que este año se verán reducidos a dos por las obras en la Rambla: "El primero es la salida del patio por Ferré Vidella. Ese es nuestro primer evento. Es espectacular ver girar la Cena. El segundo es en la Diputación, el encuentro de los cuatro pasos, que es el relato de los versos de la Pasión. El tercero, que no vamos a poder hacer este año, es el encuentro final. Por las obras que hay al final de Rambla no lo vamos a poder ejecutar, esperemos que el año que viene sí", explica el hermano mayor.

Como novedades, este año se va a realizar una "petalá" a la Virgen en la salida que ha sido organizada por el grupo joven de la hermandad. Y, además, este año por primera vez la hermandad de Jesús Triunfante participará en el Encuentro en Diputación con su estandarte.

Durante el año

La hermandad no solo lleva a cabo las procesiones sino también distintos actos a lo largo del año: "Uno de los más importantes que hemos tenido, que este año lo hemos implantado nuevo, ha sido hacer la exaltación y entronización del Cristo de la Esperanza de los Jóvenes", indica Girón, quien apunta que el delegado de la Junta Mayor de Elche de Juventud, Roberto García, fue el pregonero.

Además, como hermandad salesiana, el pasado noviembre acogieron el encuentro de hermandades de esta orden, al que acudieron miembros de las hermandades de València, Elche y varios puntos de Andalucía.