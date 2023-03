"Hay gente que se compra su propia almohada y se la lleva y trae de casa todas las guardias porque las que hay dan asco". Médicos de urgencias de distintos puntos de atención continuada de la provincia, enfermeras, celadores, residentes y en general personal sanitario desinfectan los colchones en los que descansan en el suelo en las consultas durante las guardias obligatorias de 24 horas al ser material de uso compartido. Almohadas, sábanas y demás material se apila sin orden en las estanterías de estos centros.

Las condiciones en que los equipos médicos descansan durante las guardias se remontan en algunos casos a hace dos décadas. Facultativos explican que en algunos centros se utilizaban las colchonetas de la matrona por la falta de material y que hubo facultativos que se compraron su propio colchón hinchable.

Esta situación ha llegado hasta la Inspección de Trabajo de la mano del Sindicato Médico, que ha aportado pruebas gráficas de las "lamentables condiciones" en que descansan durante los tiempos de urgencias los médicos en los centros de salud de varios puntos de la provincia sobre colchones en el suelo en despachos, vestuarios, consultas y otros espacios.

Consultada de nuevo la Conselleria de Sanidad sobre esta situación, se ha ratificado en sus declaraciones del lunes de que se están estudiando las condiciones denunciadas y las deficiencias para proceder a solventar las que sea necesario.

El Sindicato Médico ha alertado de la situación de las áreas de descanso de los puntos de atención continuada (PAC/PAS) de trece municipios de la Comunidad Valenciana, de ellos siete en la provincia de Alicante donde, asegura, faltan habitaciones, mobiliario, aseos o limpieza.

Los PAC, o urgencias extrahospitalarias, se utilizan como una prolongación del horario habitual de consulta y una forma de acceso rápido a la asistencia médica. Son centros que atienden urgencias no vitales fuera del horario de atención del centro de salud o en días festivos.

El Punto de Atención Sanitaria (PAS) presta asistencia urgente fuera del horario habitual de apertura de los centros de salud de las áreas metropolitanas.

Los centros donde se ha constatado el incumplimiento están en Callosa d'En Sarrià, El Campello, Santa Pola, Mutxamel, San Vicente, Alicante y Elche en lo que respecta en la provincia. "Hay gente que no puede levantar el colchón y lo arrastra por el suelo llenándose de mugre y al día siguiente lo coges tú".

"La gente se lleva los colchones a la consulta y los echa al suelo porque no hay sitios habilitados. Las guardias son obligatorias para el personal sanitario hasta los 55 años y a partir de esa edad en función de las necesidades del servicio también te pueden denegar la exención. Últimamente hay pacientes a toda hora y a todo momento pero tenemos derecho al descanso durante las guardias. Así como los Bomberos tienen sus habitaciones, su taquilla y su cocina nosotros también deberíamos tenerlas. En nuestro caso la salubridad brilla por su ausencia", explican afectados, que recalcan que en las guardias no van a dormir sino que "te dejas caer" para descansar "y deberíamos poder hacerlo en condiciones dignas".

En el caso del centro de salud del Cabo de las Huertas, los médicos consultados indican que hay "unos habitáculos sin iluminación ni ventilación abierta al exterior y la gente no duerme ahí por la falta de intimidad. No tenemos por qué descansar con alguien que no conocemos y menos en época de pandemia. No estamos pidiendo dinero sino unas condiciones dignas de trabajo". "Cuando se abrió, en lugar de planificarlo sabiendo que harían guardias dos médicos y dos enfermeros, cogieron dos cuartuchos sin ventilación y metieron literas sin derecho a intimidad. Durante el covid se dormía con mascarillas".

Los facultativos consultados, del área de salud de Alicante-Sant Joan, explican que el punto de atención de Sant Joan tenía habitaciones pero fue transformado en urgencias extrahospitalarias de Mutxamel, con una dotación de dos médicos, dos enfermeros y un celador. "Dejaron solo dos camas en una habitación juntas para cinco profesionales o más porque normalmente hay un par de residente". Asimismo, aseguran que "las almohadas y mantas se almacenaban en un aseo; y hubo una plaga de ratas que se paseaban por las sábanas del personal de guardia".

En cuanto al punto de atención sanitaria de El Campello, los médicos explican que en principio era para guardias de un médico y un enfermero que tenían para descansar "un cuarto pequeño sin ventilación". Después ampliaron el personal a dos médicos y dos enfermeros, "y la solución fue la misma que en El Cabo, literas sin intimidad. Incluso llegó a votarse quién tenía derecho a la cama. La cocina deja mucho que desear y los aseos ni siquiera tienen tapa".

Consultas sin condiciones

Por otro lado, desde el Sindicato Médico denuncian las condiciones en que se pasa consulta en algunos puntos como en el consultorio auxiliar de La Cala de La Vila Joiosa, donde, según explican, Sanidad adquirió un nuevo local aledaño al antiguo, y el acceso se realiza desde la calle o con una escalera con un desnivel de dos metros.

"El problema es que no hay sala de espera y los pacientes tienen que entrar a consulta atravesando la sala de extracciones. En el hueco de la escalera se habilitó una consulta para pacientes covid" que se sigue utilizando. En este sentido, alertan de que, si no hay extracciones, esa sala no tiene custodia y el material está a mano de cualquier persona que atraviesa la sala.

"Si no fuera por tener que pasar por el medio de las personas que están en la sala de extracciones, el que no haya vía de escape en caso de agresión y por el uso indiscriminado del WC por parte del resto de usuarios, la consulta se podría llevar. La solución mas inmediata sería poner un administrativo en la sala de extracciones y utilizar ese espacio como sala de espera. Es bien sencillo, pero esa decisión tras los meses en que lleva así la situación no la van a tomar".