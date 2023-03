Ramón Cortés nació hace casi 63 años prácticamente tras el mostrador de la carnicería de sus padres. Tomó bien pronto el testigo en forma de cuchillo y desde bien pequeño se recuerda jugando con uno, sentado en una silla, descarnando. Y aunque su padre quiso que estudiara, él siempre supo que quería ser carnicero. Vocación y oficio han hecho de él un artesano al que le apasiona su trabajo y poder transmitr lo que ha aprendido a lo largo de su vida. Tanto que ha expandido el oficio al mundo entero gracias a su canal de Youtube que supera los 90.000 suscriptores y ya roza los 32 millones de visitas. Ahora no cabe en sí de orgullo porque asegura que ha ganado "el premio gordo" de su carrera porque La Carnicería de Ramón ha obtenido el Premio al comercio del año, el principal galardón del comercio de Alicante que se concedió en una gala en el Teatro Principal el pasado 21 de marzo.

¿Qué supone para usted este premio al comercio del año de Alicante?

Es un homenaje en forma de reconocimiento y, lo más importante, en la ciudad que me vio nacer. Yo que siempre digo que nadie es profeta en su tierra. A los compañeros carniceros de los grupos de Whatsapp de toda España les digo que a nosotros cuando nos jubilemos nadie nos va a hacer un homenaje. Pero me equivoqué, porque tengo el reconocimiento de mi propia ciudad. Esa noche fue como tocar el cielo con la punta de los dedos, indescriptible, delante de todo el comercio, es el colofón a una trayectoria.

Porque es carnicero desde que tiene uso de razón.

Soy cuarta generación. Los padres de mi abuelo ya tenían una carnicería en Sella. En 1932 mis padres se vinieron a Alicante y abrieron el negocio en el 8 de José María Py, y en 1935 se trasladaron al número 22 de la calle Pintor Gisbert, en San Blas. Yo nací en la trastienda un sábado a las nueve de la noche, mi madre se esperó a cerrar el día más importante de la semana para tenerme ella sola. Nací prácticamente detrás del mostrador y siempre digo que estaba predestinado.

¿A qué atribuye este premio?

En parte, a la antigüedad del comercio, que tiene 91 años; y sobre todo, a haber acometido una reforma integral a las puertas de mi jubilación. Es algo que demuestra una pasión y un amor por nuestra profesión. Es jugarse el pellejo a estas alturas.También ha sido determinante el llevar el nombre de Alicante por todo el mundo a través de los tutoriales de carnicería en Youtube. Me preguntan en América del Norte y del Sur y siempre hablo de Alicante, que es una ciudad turística del sureste mediterráneo. Hemos puesto el nombre de Alicante en el mapa mundial.

¿Qué le hace levantar la persiana cada día?

Hay altibajos pero no es la necesidad, desde luego. No sería capaz de aflojar mi ritmo, es por la obsesión de llevar la excelencia en todo lo que hacemos. No sé hacer las cosas de otra manera.

¿Cómo ve la salud del comercio de barrio?

El Ayuntamiento y la Conselleria lo han hecho muy bien porque han conseguido dar visibilidad al comercio de proximidad. Sin nosotros un barrio no tiene vida, son barrios fantasmas y es una pena ver actualmente que muchos comercios cierran la persiana y no vuelven a subirla, pero los grandes no pueden competir porque no tienen profesionales. El comercio de calle tiene el trato directo, la familiaridad, porque eres una persona conocida. No es lo mismo vender un producto donde interviene un artesano. Pero es un comercio artesanal que se está perdiendo.

¿Quedan carniceros tradicionales? ¿Cómo cree que serán los profesionales del futuro?

Cada vez vamos quedando menos. No es que sea pesimista, pero la profesión va a cambiar totalmente. El perfil del nuevo profesional es una persona joven, culturalmente preparada, que dominará las redes sociales como nadie, pero que no sabrá manejar los cuchillos como los de nuestra generación.

En su caso, no hay relevo generacional, ¿teme que se pierda todo su conocimiento?

Mi canal de Youtube es un legado. Recibo muchas felicitaciones y agradecimiento porque la gente que empieza no encuentra centros de formación y en esta época no hay traspaso generacional. Formar a un carnicero supone al menos 5 años de aprendizaje. Con 19 años yo ya era profesional y hoy es muy difícil que alguien esté 5 años de aprendiz. Podría ser con una FP de 3 ó 4 años, como en Francia, allí los carniceros pagan para sufragar esta FP, porque con un cursillo de meses no se consigue nada.

¿Cuál sería su secreto para el éxito del comercio local?

Hay que reciclarse. No podemos limitarnos a vender un kilo de pechugas y de lomo. Tenemos que reinventarnos y nosotros lo hemos hecho con la elaboración de comida preparada para meter al microondas o al horno y hacer en 5 minutos, es lo que demanda la gente. Hay que seguir reinventándose en el día a día. Y es difícil porque tienes que seguir formándote toda tu vida. Cuando crees que lo sabes todo descubres que aún tienes que seguir aprendiendo.

¿Cuál sería su consejo a los comerciantes?

No desfallecer nunca y levantarse por muchas veces que se caiga. Y amor extremo y pasión incondicional a lo que estás haciendo. Eso lo notará siempre la clientela. Cada vez quedamos menos artesanos y me he dado cuenta de que para buscar algo de calidad tienes que ir a los auténticos profesionales. Lo he descubierto con mi canal de Youtube, un día cuelgas un vídeo y se produce la magia y a día de hoy el canal lo han visto casi 32 millones de veces, algo que para un humilde carnicero de barrio produce escalofríos pensar a día de hoy dónde hemos llegado.

¿Cómo surgió ese canal?

Lo inició mi sobrino que vino de aprendiz una temporada, porque dijo que el oficio no era vocacional para él. El canal de Youtube se abrió en 2015 y explotó en 2019. Tenemos ya 234 vídeos, 91.000 suscriptores y 31,8 millones de visitas. El vídeo más visto tiene 6,2 millones de visualizaciones y es el despiece completo de una ternera.

¿La crisis también ha hecho mella en la carnicería?

Desde que hicimos la reforma hace año y medio hemos crecido más del 20%. Y me arriego a decir que el gran profesional no nota las crisis, pasa por encima.

¿Qué papel juega su mujer en su éxito?

Llevo casado con Toñi 38 años y lleva conmigo en la carnicería 29 años. Es mi complemento perfecto, mi 50%. Sin ella no habría conseguido nada. Cualquier negocio que compartas con tu pareja es éxito asegurado. Aquí repartimos tareas y responsabilidades.

¿En qué va a emplear los 4.000 euros del premio?

No lo hemos pensado porque el gran premio fue el reconocimiento en el Teatro Principal, delante de mi ciudad, eso no tiene precio. Noté el cariño de todo el mundo, se alegraban de que a un humilde carnicero de barrio le cayera el premio gordo.