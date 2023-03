Quien no ha pasado alguna noche en el interior del "Clanca" o, al menos, sentado en las escaleras mientras se decide que hacer con el principio o final de la fiesta, no ha salido por Alicante. La mítica sala Clan Cabaret, que ofrecía noches interminables de música y "after", conciertos, monólogos y demás actuaciones cierra y este fin de semana ofrecerá la última, esta vez sin volver a subir la persiana.

Este espacio lleva más de 30 años, desde 1991, animando las noches de la ciudad y siendo un punto de encuentro para eventos, festivales y representaciones culturales. Así lo han anunciado a través de sus redes sociales, en la que han comunicado la noticia: "Ha llegado el momento de decir adiós. Después de 30 años al pie del cañón, detrás de las barras, del escenario, de la cabina y de las puertas, tenemos que cerrar y despedirnos de nuestros clientes. Hay muchas cosas que nos gustaría deciros, pero es difícil encontrar las palabras para tanto agradecimiento. Así que gracias por todos estos años que nos habéis hecho estar ahí. Clan Cabaret".