La segunda lectura en las mamografías del programa de prevención del cáncer de mama de la Conselleria de Sanidad se volverá a realizar a partir de abril. Así lo han confirmado radiólogos consultados por este diario, que han explicado que el pasado viernes se celebró una reunión entre representantes de la Sociedad de Radiología de la Comunidad Valenciana y de los radiólogos lectores de estas pruebas en el programa de cribado, en la que los profesionales expusieron su posicionamiento sobre la supresión del doble diagnóstico que entró en vigor el pasado 1 de marzo.

Esta decisión de Sanidad causó una enorme polvareda. La Asociación Provincial de Alicante de Mujeres con Cáncer de Mama defendió que cruzar los criterios médicos para llegar a la conclusión más certera posible sobre el alcance que puede tener la enfermedad es esencial porque hay casos claros pero otros muy complejos, "y si se pasa algo por alto el resultado puede ser fatal. No hablamos de algo menor sino que la mujer se juega la vida si no se diagnostica a tiempo", afirmaba Loreto Brotons, presidenta de APAMM.

Las distintas asociaciones de pacientes de la provincia lo calificaron de recorte que pone en peligro a las mujeres porque en esta enfermedad el diagnóstico precoz es esencial y si se detecta tarde el tumor puede degenerar a metástasis. Por este motivo, estaban preparando una reclamación formal ante la Conselleria de Sanidad a través de la Federación Española de Cáncer de Mama (Fecma).

Radiólogos consultados por este diario han confirmado que Sanidad se comprometió en la reunión a retomar la segunda lectura de las mamografías este próximo mes y que a lo largo de esta semana se han producido llamadas a profesionales para que empiecen de nuevo con la segunda lectura en las unidades de Alicante y del resto de la Comunidad. Las indicaciones sobre la recuperación de la doble interpretación de las mamografías son por tanto verbales.

Los profesionales consultados señalan que "es un programa muy consolidado y regulado por ley, no se puede ir en contra de la normativa si marca las dos lecturas". Asimismo, inciden en que la decisión se tomó supuestamente porque no había recursos de personal suficientes, "y eso no es así. Podía haber alguna unidad que no disponía de lector pero la mayoría de las unidades están cubiertas por un primero y un segundo lector. De hoy para mañana nos dijeron que se dejara de hacer la segunda lectura cuando no es cierto que falte personal porque hay radiólogos para hacer la primera y la segunda lectura".

Las fuentes sanitarias abundan en que se argumentó también a la hora de tomar la decisión que primero se quería cubrir la primera lectura en todos centros de la Comunidad Valenciana. Los profesionales están de acuerdo en que Sanidad se centre en buscar el primero e incluso el segundo lector de las unidades que no lo tengan, lo que no quiere decir que se tengan que tocar los servicios que disponen de dos radiólogos. "No tiene ningún sentido buscar soluciones para las unidades que no tengan radiólogos pero a la vez decidir de forma anómala suprimir la segunda lectura de todas las unidades No es una medida aceptable que porque algunas unidades no tengan segundo radiólogo lector no deba tenerlo ninguna".

Los expertos consultados consideran que la segunda lectura se podría suprimir en todo caso si se dan condiciones como disponer de mamógrafos de última generación o sustituir al radiólogo por inteligencia artificial, "sería de ayuda aunque tampoco hay evidencia científica que lo justifique. Solo se podría cambiar la normativa esgrimiendo esos argumentos. Pero cuando tienes recursos y los echas no se entiende".

La supresión de la doble lectura en las mamografías fue denunciada inicialmente por el presidente del PP y de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, quien lo atribuyó a la falta de radiólogos, tras recordar que en la Comunidad Valenciana estas pruebas siempre se habían realizado con el criterio de supervisión de dos especialistas de manera independiente.

Sanidad respondió que se seguían protocolos europeos y que la Guía de Calidad del Cáncer de Mama de la Comisión Europea recomienda especialmente la doble lectura cuando quienes valoran las mamografías son radiólogos no expertos (realizan menos de 3.500 estudios al año). Asimismo, desde la Conselleria indicaron que en caso de una mínima duda sobre los resultados "se harán las lecturas y revisiones necesarias".