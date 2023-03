Las procesiones de la Semana Santa en Alicante las cierran los festeros de Hogueras. Y es que la imagen de la Virgen de la Alegría, la última en volver a su sede en el Domingo de Resurrección está compuesta en su práctica totalidad por miembros de las comisiones fogueriles y las barracas de la Fiesta del fuego alicantina. El fundador fue el propio José Ángel Guirao, a mediados de los años noventa, con el objetivo de que los festeros pudieran llevarla.

"La idiosincrasia de la Hermandad es que, si no todos, el 99% somos foguerers y barraquers, y no se comprendería esta hermandad sin que fuera de Hogueras y barracas", señala Juan Miguel García, hermano mayor de la Virgen de la Alegría. La Hermandad sale adelante con un gran número tanto de costaleros como de miembros: "Yo presumo personalmente de que el día de la procesión salen todas las bellezas adultas e infantiles de las Hogueras de Alicante. Podemos salir unas 300 personas. Los costaleros son todos de Hogueras y la directiva somos todos de Hogueras", apunta García.

Al salir en el Domingo de Resurrección con la imagen de La Alegría, la Hermandad se puede permitir un aire más festero: "Nuestra Hermandad es de alegría, no de penitencia, porque es cuando se junta con su hijo". En este sentido, incorporan cada año novedades, como la dansà de la Virgen, en la que se aglutina mucha gente, antes del conocido encuentro con el Cristo Resucitado que portan cofrades de todas las hermandades en la plaza del Ayuntamiento.

Alegría

Sin embargo, el hermano mayor aclara: "Es una procesión de alegría pero no de cachondeo". En el último año, la Hermandad ha sumado a cien personas entre costaleros, hermanos de fila o simpatizantes, todo gente de Hogueras: "Hay que educarles un poco. Si queremos que la Hermandad siga esta línea ascendente tenemos que apoyarnos en las Hogueras", subraya García.

Compaginar Hogueras y Semana Santa, asegura, no es complicado por la idiosincrasia de la Hermandad: "Yo estoy en la hoguera Diputación. A la Hermandad le dedico como máximo cinco meses al año. La Semana Santa es una fiesta muy sencilla. No es como las Hogueras que hay convivencias, playbacks, elección... no. Después de Reyes me dedico ya con más intensidad a organizar el pregón y los actos de la Hermandad y ya la procesión", explica el hermano mayor. Además, añade que como todos los miembros de Nuestra Señora de la Alegría son también de Hogueras "lo llevamos mejor porque sabemos lo que es". En este sentido, apunta que también es menos costoso pertenecer a la Hermandad que a una comisión fogueril ya que con una aportación cercana a los 40 euros al año suele ser suficiente.

Puntos clave

El punto más destacado de la procesión es el encuentro final en la plaza del Ayuntamiento, donde quedan enfrentados los tronos de la Virgen de la Alegría, portado por costaleros de las Hogueras, y del Cristo Resucitado, llevado a hombros por costaleros de diferentes hermandades y cofradías. Sin embargo, la procesión cuenta con otros momentos clave: "Nosotros hacemos un traslado de la Virgen que lo hacen mujeres. Los costaleros son hombres vestidos de zaragüel y muchas veces nos han preguntado por qué no participan mujeres. Para que las mujeres se sintieran también parte hicimos el traslado de la Virgen desde el Convento de las Monjas hasta la Basílica de Santa María, en el que el trono del transporte lo llevan 25 mujeres", explica Juan Miguel García, el hermano mayor.

En la salida, además, se lleva a cabo la dansà, en la que se desvela por primera vez el manto floral de la Virgen, que es diferente cada año: "El único que sabe cómo va a ser soy yo. Es un manto de flores nuevo, con un diseño que hace Florarte". Para el hermano mayor, este es un momento que relaciona las Hogueras y la Semana Santa: "Esto es como una plantà, el Sábado de Gloria empiezan a hacer el manto y empiezas a verlo. Para muchos no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero para mí sí. Siempre queda muy espectacular", apunta, tras agradecer la predisposición de la Federació de Fogueres a colaborar con la cofradía.

La salida y el encuentro. La salida está la danzá allí. Las escaleritas también, lo que pasa es que es muy estrecho, y luego el encuentro con las aleluyas. Con alfredo siempre nos reunimos para dar una vuelta de tuerca más y que salga perfecto. Yo aconsejaría que no se perdiera la salida de la virgen y el encuentro.