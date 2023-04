El turismo de interior, que vive casi los 365 días del año a la sombra de su compañero el de sol y playa, espera para esta Semana Santa una ocupación del 65% con previsión de mejora.

Tras el auge que experimentó en 2021, cuando la pandemia del coronavirus azotó con dureza la economía, especialmente al turismo, se dio la paradoja de que, el sector vivió una de las mejores épocas que recuerda, llegando a rozar una ocupación del 95%.

Con el cierre perimetral en marcha en la Comunidad, los usuarios buscaban en Semana Santa unas vacaciones en entornos naturales tranquilos, donde poder evitar así las aglomeraciones.

La presidenta de la Asociación Provincial de Turismo Alicante Interior, Indira Amaya, y gerente del hotel Masía La Mota, en Alcoy, explica que tras contrastarlo con los distintos establecimientos asociados esta Semana Santa se prevé tener una tirada del 65%, aunque asegura que puede mejorar.

"En mi caso particular, ya tengo una ocupación del 80% contando que son 12 habitaciones La Masía La Mota. Normalmente recibimos mucha reserva directa a partir del bono viaje del Consell, que ha ayudado a la ocupación y a nuestro sector", sostiene.

En lo referente al perfil del usuario que suele acudir al turismo rural, la presidenta sectorial hace referencia a la Comunidad y a la vecina Región de Murcia, "en esta zona son turistas de la zona de Elche, Castellón, Valencia o Murcia. Son personas de proximidad, aquí no hay mucho publico internacional".

De hecho, asegura que el factor que hace que no vengan visitantes de otras zonas es que "no nos conocen, no saben que aquí se lo pueden pasar igual de bien que en otros destinos de playa. Esto es un paraíso y la gente se queda impresionada cuando viene por primera vez", recalca.

Carlos Pla, responsable del hotel La Safranera, en las faldas de la Font Roja, confiesa que la previsión es llegar al 80%. "Estamos sobre un 60%. Se espera más tirada los próximos días, llegaremos al 80%, como el año pasado".

Pla resalta que la ocupación el resto del año ha sido floja. "Hemos notado un descenso en las pernoctaciones. Lo acusamos a la inflación y a la situación económica en la que nos encontramos, la cosa está apretada".

El responsable de La Safranera incide en que la zona de la Font Roja "tienen muchas restricciones" en lo referente al cicloturismo, una disciplina en auge.

En este sentido indica que "hay clientes que vienen a consumir una experiencia con las bicicletas y se encuentran que no pueden circular por muchas sendas del parque", este hecho ocurre por las normas de conservación que protegen al entorno natural. "Ahora se ha ido a otros destinos como la Nucia, que tiene montaña y la costa cerca", ratifica Pla.

Más inversión

En la misma línea ambos propietarios coinciden en que la falta de promoción e inversión por parte de las administraciones públicas les perjudica. Por su parte, Amaya sostiene que "necesitamos consolidar el turismo de interior y para ello es necesaria más inversión y promoción, no hay paridad, no es proporcional como se promociona la costa con respecto al interior".

También insiste en que el turismo rural "salvaguarda la integridad de los bosques, mantiene los campos y la agricultura tradicional".

Pla declara que la zona de interior es "el patito feo de la Comunidad, no nos dejan hacer nada" y añade que "falta mucha promoción para este turismo de cara a las administraciones respaldo de las administraciones".