El doctor y profesor Jorge Alió ha sido nombrado miembro numerario de la Asociación Española de Médicos y Escritores Artistas (ASEMEYA), por la que han pasado celebridades tan importantes como Santiago Ramón y Cajal o Gregorio Marañón. Bajo el título "El arte de la mirada", el catedrático en Oftalmología de la Universidad Miguel Hernández de Elche ofreció en el Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA), ante más de un centenar de personas, un discurso de ingreso en el que reivindicó la mirada en su concepto más amplio. “La mirada es personal, fugaz e intransferible.

Contiene el mensaje, el sentimiento o la emoción expresada en el gesto que acompaña a la visión. Permite adivinar el estado de ánimo, la emotividad que envuelve la comprensión o la interpretación de lo que vemos. Es un momento de magia e instinto emotivo”, expresó el doctor Alió en su intervención.

El único médico español entre los 100 oftalmólogos más influyentes del mundo en la lista ‘The Power List 2022’ de la revista ‘The Ophthalmologist’ aprovechó el acto para poner en valor el Certamen de Pintura "Miradas", que este año cumplirá su 25º aniversario con un fondo artístico de 204 obras publicadas, 54 premiadas, 70 donadas y 15 exposiciones Itinerantes.

Esta iniciativa bienal organizada por la Fundación Jorge Alió para la Prevención de la Ceguera desde 1998 fue definida por Alió como “un encuentro entre la sociedad y la ciencia oftalmológica a través del arte. El arte como reflejo de la expresión de la mirada”. Su internacionalización llegó a un punto álgido en 2004, cuando George Waring III y Jorge Alió, con el apoyo de la ‘International Society of Refractive Surgery’ (American Academy of Ophthalmology), decidieron que las obras ganadoras del certamen fueran portada de la revista científica "Journal of Refractive Surgery".

La apertura del acto la realizó la especialista en Oftalmología y presidenta de la Asociación Española de Médicos y Escritores Artistas, Carmen Fernández Jacob, doctora en Ciencias Biológicas y licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, la presentación de Jorge Alió como nuevo asociado corrió a cargo de la licenciada en Geografía e Historia, y doctora en Historia por la UNED con Premio Extraordinario, Juana María Balsalobre, especialista en Museología de Arte Contemporáneo por la Universidad de Alicante (UA).

Tras la conferencia del profesor de la Miguel Hernández, la contestación corrió a cargo del académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina y Secretario General de la asociación, profesor y doctor Julián García Sánchez, catedrático de Oftalmología de la Universidad Complutense de Madrid.

La Asociación Española de Médicos y Escritores Artistas es una organización con más de un siglo de historia que reivindica las humanidades en el ejercicio de la medicina. Con sede en Madrid y unos 200 miembros, constituye un espacio en el que los profesionales sanitarios pueden desarrollar sus pasiones artísticas. Sus orígenes se remontan a la Asociación de la Prensa Médica, constituida en 1918.