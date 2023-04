"De aquí a agosto es imposible sacar un pliego". Así de tajante se ha pronunciado este martes el edil de Limpieza de Alicante, Manuel Villar, sobre el contrato de gestión del vertedero municipal que, necesariamente, tendrá que prorrogarse con la actual adjudicataria.

El actual contrato, en manos de UTE Alicante, finaliza el próximo 31 de agosto. Un plazo insuficiente, según el gobierno municipal, para preparar el nuevo pliego. De esta manera, la gestión de la recogida y la planta de tratamiento de residuos seguirá en manos de FCC, Ferrovial y Cívica (del empresario alicantino Enrique Ortiz) durante los próximos 24 meses.

Según el concejal del área, este es el plazo que marca el actual contrato: "Serían prórrogas de dos años salvo que el Ayuntamiento en algún momento quiera resolverlo", ha asegurado Villar. En cuanto al nuevo pliego, no ha concretado cuándo esperan poder tenerlo listo, ni si ejercerán su derecho a resolver dicha prórroga antes del plazo estimado.

Por lo que respecta a la formalización de dicha prórroga, Villar ha mantenido que cuando la UTE la pida -algo que Villar no ha podido especificar si ya ha ocurrido- serán los técnicos quienes tengan que evaluar la oportunidad, aunque reconoce que "no es ningún secreto que de aquí a agosto no puede haber una licitación".

Críticas del PSOE

El anuncio del gobierno municipal no ha sido bien recibido en las filas del PSOE en Alicante, que han recordado al Partido Popular que en 2019 "se comprometieron a no prorrogar este contrato".

El edil del grupo municipal socialista Raúl Ruiz ha lamentado este martes que la "incompetencia" y la "mala gestión" del bipartito en este asunto "costará a los alicantinos otros 6 millones de euros" tras extender por segunda vez la contrata que explota el vertedero de Alicante.

El concejal socialista recuerda además que, en el último pleno ya denunció la situación actual de la planta de tratamiento de residuos y preguntó al alcalde si tenía prevista la segunda prórroga del servicio, a la que Barcala -según Ruiz- evitó dar una respuesta clara e hizo de "trilero" para tapar "su propia incompetencia".