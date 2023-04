El recorte del trasvase Tajo-Segura supondrá un aumento del recibo del agua para consumo humano en la provincia de Alicante de un 61%. Éste es uno de los perjuicios económicos que tendrá la reducción de caudales para la provincia, según el recurso presentado por la Diputación de Alicante este martes ante el Tribunal Supremo. El documento, que pide la suspensión cautelar inmediata del Decreto mientras al Alto Tribunal estudia el fondo del asunto, insiste en que el aumento del caudal ecológico, que supondrá la llegada de menos recursos hídricos a la provincia, se ha realizado por parte del Gobierno de manera "arbitraria".

La polémica medida ha empezando aumentando el caudal ecológico de seis a siete metros cúbicos por segundo, unas cifras que se van a ir incrementando. A lo largo de los años se prevé un segundo escalón con aportaciones de ocho metros por segundo a partir de 2026 y de 8,65 en 2027. El recurso de la Diputación incide en que estas revisiones del caudal ecológico "no se encuentran avaladas por estudios rigurosos que demuestren la verdadera necesidad de la medida en la cuenca cedente del trasvase, mientras que ocasionan un impacto negativo en la receptora de un alcance extremadamente grave, con efectos tanto socioeconómicos cuanto medioambientales, constituyendo en definitiva una actuación desproporcionada que no responde a verdaderos motivos de carácter medioambiental". El recurso insiste en que dicha modificación "se ha adoptado con flagrantes vulneraciones de la normativa, entre las que destaca la completa ausencia de coordinación entre los Planes del Tajo y del Segura".

El presidente de la Diputación Carlos Mazón ya avanzó el lunes en rueda de prensa de algunos de los efectos perjudiciales para la provincia de Alicante que tendrá el trasvase para pedir al Tribunal Supremo la suspensión cautelar de los recortes. Entre ellos, la pérdida de 84,9 millones al año en actividad económica, la destrucción de 2.400 empleos y la llegada de 28 hectómetros cúbicos menos de agua. Pero el recurso incide en que esa pérdida de recursos hídricos y su sustitución por agua desalada va a subir el recibo del agua de consumo humano. "La sustitución de los 110 hectómetros cúbicos con origen en el trasvase por recursos desalinizados tendría un coste de unos 115 millones de euros, incrementando la tarifa del agua en un 61% hasta 1,04 euros por metro cúbico, desde los 0,695 euros actuales", sostiene el recurso. Además, los recurrente señalan que "la sustitución de agua procedente del trasvase por agua desalada, no solo resulta inverosímil a tenor de las infraestructuras existentes, mucho más costosa y perjudicial para los cultivos, sino que comporta unos efectos medioambientales nocivos para la ciudadanía en general".

Agua desalada

Pero el recurso también alerta de los riesgos para la agricultura del uso de agua desalada: “El contenido de boro en las aguas procedentes de la desalación de agua marina es uno de los problemas que se suman a la desertificación y a los cambios de usos del suelo, dada la presencia relevante de cítricos en la Vega Baja, especialmente en el término municipal de Orihuela”, dice el recurso citando un informe aporta por la Universidad Miguel Hernández. Aunque el escrito presentado al Alto Tribunal señala que "la actividad agrícola no puede analizarse como un sector aislado, sino profundamente conectado con muchos otros que constituyen, en su conjunto".

Uno de los aspectos en los que se centran los informes aportados por los servicios jurídicos de la Diputación son los graves efectos para la provincia de Alicante, mientras que los efectos en la cuenca del Tajo "no serían significativos, experimentando incluso una pérdida de recursos financieros derivados de los pagos compensatorios de los usuarios de abastecimiento urbano de la demarcación del Segura". Medidas que para los recurrentes se adoptan sin justificación alguna y de manera arbitraria. "No se ha presentado ningún estudio que pruebe que un incremento o decremento de caudal de un metro cúbico por segundo en el tramo de Bolarque en su confluencia con el Jarama vaya a representar un cambio significativo sobre la calidad del agua, ni sobre su entorno", asegura, al tiempo que añaden que no hay que estudio alguno que demuestre que va a producir beneficios medioambientales ni económicos mayores que los daños que va a provocar". Al tiempo que aseguran que "un 30% de las cantidades solicitadas no se aprovechan”, en alusión al tramo Bolarque-Aranjuez.

Los informes aportados por la Diputación sostienen que "el trasvase Tajo-Segura es una infraestructura que ocupa un lugar absolutamente central para las cuencas receptoras y en la provincia de Alicante, y que condiciona de una manera inequívoca tanto su propio desarrollo socioeconómico cuanto su aportación al del resto del país".

Por último, el recurso incide en que el decreto impugnado "incurre en numerosas infracciones jurídicas, tanto de orden formal como material," en las que profundizarán cuando se presente formalmente la demanda.