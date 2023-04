Ni en el Tossal, ni en el Rico Pérez, ni en los bajos del Puente Rojo. Las personas sin hogar de Alicante no terminan de encontrar su sitio en la ciudad pese a la aprobación de la Ordenanza de Convivencia Cívica, que fue impulsada con este propósito -entre otros- pero que no ha conseguido proporcionarles una alternativa. Tras ser expulsados de varias zonas, los "sintecho" se han agrupado ahora en un nuevo campamento a las afueras, junto al barrio de Rabasa.

Desde hace varias semanas, en un solar ubicado junto al PAU 2, decenas de personas que habitualmente duermen en la calle se han establecido organizando un asentamiento improvisado con tiendas de campaña. Allí, pese a que existe un cartel que indica la prohibición expresa de acampar, lavan su ropa, cocinan y, en resumen, buscan poder establecerse lejos del paso de transeúntes para llevar a cabo su día a día.

Los vecinos de la zona han alertado en redes sociales de la situación de emergencia habitacional que sufren estas personas ante la inacción del Ayuntamiento, a quien creen que el asunto "se le está yendo de las manos". Los residentes del PAU 2 ironizan: "Habrá que ir buscándole un nombre al barrio como Cañada Irreal o PAU 25, para seguir con la costumbre de Alicante".

Un problema, el del sinhogarismo en la capital de la provincia, que en el 2022 se tradujo en casi 10.000 atenciones a personas en situación de pobreza. En concreto, Cruz Roja prestó ayuda a 340 sintecho, que necesitaron servicios tales como comida, mantas, ropa o asistencia en unas 9.500 ocasiones, más de 26 actuaciones diarias.

Una ordenanza "fallida"

En cuanto a la Ordenanza de Convivencia Cívica, que el bipartito atribuyó a una demanda de los vecinos y aseguró que serviría para resolver este problema, los colectivos sociales difieren y tildan la norma de "fracaso".

Kike Romá, portavoz de la Plataforma Contra la Pobreza, considera que el texto no ha funcionado "ni a nivel social ni como medida de intervención, porque no arregla nada" y señala que Alicante se ha convertido en una ciudad "hostil", que "persigue y tiene un comportamiento de castigo con las personas que menos tienen".

El modelo de ciudad en materia de acogida, señala Romá, aplica "una doble vara de medir" en función de si los visitantes son "turistas con dinero que pueden permitirse hoteles" o, por el contrario, "personas sin recursos que no pueden pagar un techo".

Por todo ello, considera que no existe una voluntad real de ayudar por parte del equipo de gobierno municipal, sino que lo que se busca es "que no se vea a estas personas para que no afeen la imagen de la ciudad", lo que les está obligando a desplazarse hasta espacios de las afueras.

Además, Romá echa en falta "programas de acompañamiento personalizado" como Housing First, un proyecto que proporcionaba alojamiento a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión social que fue suprimido por el bipartito durante la pandemia y que no se ha vuelto a poner en marcha.

350 menús diarios

Por lo que respecta a las ayudas de alimentos, actualmente la entidad benéfica Alicante Gastronómica dispone de 40 puntos de reparto de comida distribuidos por toda la ciudad.

Estas ubicaciones, en las que se hace entrega de un total de 350 menús cada día que incluyen también postre y café, se han tenido que modificar recientemente debido al desplazamiento de las personas sin hogar tras el cierre de sus espacios de asentamiento habituales.

La presidenta de Alicante Gastronómica, Gema Amor, afirma que ha aumentado el número de sintecho establecidos en el Tossal, así como los que acuden a recibir alimentos a la calle Teulada, junto al mercadillo, desde la clausura de espacios como los aledaños del Rico Pérez o los bajos del Puente Rojo.

En este sentido, Amor considera que la administración "debe buscar una solución habitacional para estas personas" que, destaca, en algunos casos se trata incluso de familias completas.

Sin respuesta municipal

En cuanto a las posibles soluciones por parte del Ayuntamiento de Alicante para el problema de las personas sin hogar, este diario ha tratado de ponerse en contacto en reiteradas ocasiones tanto con la Concejalía de Acción Social como con la de Limpieza para conocer su opinión al respecto, así como para preguntar por la valoración que hace el gobierno municipal de la Ordenanza de Convivencia Cívica y cuáles son las posibles soluciones a adoptar.

Sin embargo, el bipartito no ha realizado declaraciones.