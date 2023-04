La periferia de Alicante se ha convertido en zona de vertido de escombros aprovechando que están poco transitadas lo que garantiza cierta impunidad al infractor. Toneladas de restos de obras, muebles, neumáticos y escombros de todo tipo se acumulan en los solares. Dos de estos puntos críticos donde se siguen produciendo vertidos sin control son las inmediaciones del cementerio y del monasterio de la Santa Faz, donde en menos en dos semanas se celebrará la tradicional romería.

A la sombra del anonimato que garantiza el estar en lugares poco transitados, proliferan en las zonas de la periferia solares donde los residuos se acumulan aparentemente sin ningún tipo de control. Montañas de basura que aparecen de la noche a la mañana y, a pesar de que de vez en cuando se emprenden campañas de limpieza, acaban regresando y regenerándose. Algunos de estos vertidos son obra de particulares, pero el volumen y alcance de otros hace pensar que proceden de empresas de construcción.

A escasos metros del monasterio de la Santa Faz, los vertidos de escombros siguen proliferando sin control cuando faltan menos de dos semanas para la Romería. No es el único punto. Las proximidades del cementerio de Alicante son otra zona donde tanto escombros como enseres se van acumulando en solares abandonados. A pesar de que se han puesto vallas y otros obstáculos para impedir el paso a los vehículos desde los que se arrojan estos restos en las proximidades del polígono del Llano del Espartal, lo cierto es que se sigue accediendo a sus descampados para tirar esa basura con total impunidad. Aunque de vez en cuando se han realizado actuaciones para limpiar los restos, pronto las acciones incívicas vuelven a dejar esos parajes con montañas de residuos.

Desde Ecologistas en Acción se ha expresado su preocupación por el volumen de residuos que se acumula en el entorno de la Santa Faz. "Una cosa son los vertidos que puedan hacer algunos ciudadanos de manera particular, pero este volumen de escombros no lo causa un ciudadano particular", aseguró a este diario el portavoz de Ecologistas en Acción, Carlos Arribas. Pero además apunta a que se trata de un vertido muy prolongado en el tiempo, ya que esa acumulación de residuos no es fruto de un único día. Según denuncian, en el entorno de la Santa Faz los vertidos acumulados se concentran en una superficie cercana a una hectárea. "¿Dónde están las autoridades?", se preguntó. Entre estos residuos aseguran haber detectado la presencia de amianto, un tipo de material para el que hay fijado una serie de protocolos por su toxicidad y que en el caso de los escombros en la Santa Faz se está incumpliendo.

Para Arribas, la proliferación de los vertidos en Alicante se trata de un problema no resuelto y recurrente. Lo habitual es que el material arrojado sean restos de construcción, de pequeñas obras, cuyos responsables han optado por no llevarlo al ecoparque de Agua Amarga para que se hagan cargo de esos residuos. "A veces porque consideran que está muy lejos, otras porque ignoran que se puede llevar gratis por debajo de determinados pesos", explicó. Por este motivo, en muchas ocasiones, el recurso más fácil que tienen es el de meter estos residuos dentro del coche y tirarlos en el primer descampado que ven, normalmente en zonas donde hay poco movimiento de personas y confiados en que esta actuación quedará impune. Una de las medidas propuestas por Ecologistas en Acción está el poner elementos disuasorios que impidan que los vehículos puedan acceder a los solares donde se producen los vertidos.

Sin embargo, estos elementos disuasorios no están impidiendo que en la zona del cementerio de Alicante se produzcan estos vertidos sin control, donde montañas de desperdicios aparecen de la noche a la mañana. Algunos de estos vertidos incluso se encuentran a escasos metros de contenedores y en las rutas por donde pasan los servicios de limpieza.

Cementerio

Muebles, neumáticos, escombros y hasta restos de vehículos desguazados se acumulan en los solares de carreteras abandonadas en las proximidades del cementerio de Alicante. Hay incluso naves abandonadas frente a las que se ha tenido que levantar una montaña de escombros a la entrada de la parcela precisamente para disuadir a aquellos que pretendan usar lo que queda de la nave como basurero particular. En muchas de estas calles, las tapas de alcantarilla han desaparecido, al tratarse un producto muy buscado por aquellos que se dedican al robo de cobre. El agujero del suelo se ha taponado con neumáticos, para evitar que alguien pueda caer por ellas. Sin embargo, hay abundan las alcantarillas totalmente al descubierto en las que no hay protección alguna y en las que se corre el riesgo de sufrir accidentes, sobre todo cunado está limitada la visibilidad. Especialmente por la noche, ya que hay calles donde las farolas han desaparecido literalmente.

La acumulación de residuos de todo tipo no es algo nuevo. Hace tres años, la zona registró un incendio de neumáticos abandonados, del que todavía quedan restos pese al tiempo transcurrido. Este tipo de incidentes es frecuente, y en muchas ocasiones causado de manera fortuita por personas que van rebuscando entre los desperdicios restos de cobre o de aluminio a los que poder dar salida en el mercado negro. Camina por estas calles abandonadas se convierte en una especie de carrera de obstáculos en las que se pueden encontrar desde muebles totalmente desvencijados, restos de coches que han quedado reducidos a piezas totalmente irreconocibles. Incluso alguna de las carreteras que dan acceso a este punto den de se producen los vertidos se encuentra parcialmente hundida. Pero eso no impide que la basura se sigue acumulando.

Ecoparque

Muchos de estos residuos que se acumulan en solares abandonados de la periferia se podrían haber llevado al ecoparque, unas instalaciones que son gratuitas para particulares y que sirven ce centro de recogida y selección de distintos tipos de residuos especiales. Entre los residuos que se pueden llevar están los considerados residuos banales y que están limitados a 100 kilos por vehículo y del que forman parte el vidrio (blanco, color, botellas y plano), el papel y el cartón, metales (como aluminio, chatarras, cables de cobre, bronce, acero inoxidable), ropa y otros productos textiles y plásticos.

Otro grupo de residuos que se admiten son los llamados voluminosos, limitados a 500 kilos por vehículo, y de los que forman parte los electrodomésticos (como frigoríficos, televisores, radios, etc.), enseres (colchones, muebles viejos, maderas, somieres, puertas, etc.), escombros y restos de poda.

Hay un tercer grupo de residuos que están considerados tóxicos y peligrosos, por los que se limitan la admisión a 25 kilos por vehículo, entre los que se encuentran los aceites vegetales, baterías (de coche o de móvil), pilas (de botón, de petaca y alcalinas), tubos fluorescentes y bombillas, medicamentos caducados, radiografías, pequeños envases de productos tóxicos (como disolventes, pinturas y barnices), aerosoles (sprays, insecticidas, lacas,…) o tóners (de fotocopiadoras, impresoras).

Te puede interesar: Alicante Escombreras ilegales a vista de pájaro en Alicante

Finalmente entre las basuras no admitidas en el ecoparque están los residuos sólidos urbanos. neumáticos usados, grandes envases de productos tóxicos (de más de 30 Kg), residuos infecciosos (hospitalarios, jeringuillas, agujas, gasas) y otros con productos radioactivos (como las antenas, los pararrayos).

El ecoparque se encuentra en la N-340, avenida de Elche 161 y su horario es de lunes a viernes de 9.30 a 19.30horas y sábados y domingos de 9.00 a 14:30 horas. Los días festivos está cerrado.