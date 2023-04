La segunda lectura en las mamografías del programa de prevención del cáncer de mama se volverá a realizar a partir de este mes. Fuentes sanitarias han confirmado que hace una semana se celebró una reunión de la Conselleria de Sanidad con representantes de la Sociedad de Radiología de la Comunidad Valenciana y de los radiólogos lectores de estas pruebas en el programa de cribado.

Los profesionales expusieron su posicionamiento sobre la supresión del doble diagnóstico que entró en vigor el 1 de marzo. Si primero la Conselleria de Sanidad optaba por el silencio al ser consultada sobre la recuperación de la segunda lectura, después afirmó que durante un mes se ha realizado lectura única "por un problema coyuntural" que ya se ha normalizado. Cuando se suprimió la segunda valoración, señalaron sin embargo que se seguían protocolos europeos.

La supresión de la doble valoración de las mamografías causó una enorme polvareda. La Asociación Provincial de Alicante de Mujeres con Cáncer de Mama defendió que cruzar los criterios médicos para llegar a la conclusión más certera posible sobre el alcance que puede tener la enfermedad es esencial porque hay casos claros pero otros muy complejos, "y si se pasa algo por alto el resultado puede ser fatal. No hablamos de algo menor sino que la mujer se juega la vida si no se diagnostica a tiempo", afirmaba Loreto Brotons, presidenta de APAMM.

La doble lectura reduce de manera significativa los falsos diagnósticos, tanto en positivo como en negativo, de hecho es un procedimiento que persigue evitar errores. En su transcurso, dos facultativos interpretan las pruebas y se contrastan. Si los radiólogos difieren del diagnóstico, se repite. Médicos entendían que eliminar la segunda lectura incumplía las recomendaciones de garantía de calidad y seguridad del programa, e infringía la normativa que regula su desarrollo.

Las distintas asociaciones de pacientes de la provincia lo calificaron de recorte que pone en peligro a las mujeres porque en esta enfermedad el diagnóstico precoz es esencial y si se detecta tarde el tumor puede degenerar a metástasis. Por este motivo, estaban preparando una reclamación formal ante la Conselleria de Sanidad a través de la Federación Española de Cáncer de Mama (Fecma).

"Nos parece muy bien. No se tendrían que haber quitado. Sabiendo que (la segunda lectura) vuelve este mes estaremos muy pendientes", ha señalado la presidenta de APAMM Alicante sobre la marcha atrás de la Conselleria de Sanidad. La representante de esta asociación entiende en todo caso que no tiene que haber sospecha de cáncer para hacer la doble lectura de las mamografías sino que precisamente las pruebas se cruzan para eliminar esa sospecha.

"No se tendrían que haber quitado. Sabiendo que (la segunda lectura) vuelve en abril estaremos muy pendientes. Estamos muy contentas" Loreto Brotons - Presidenta de la Asociación de la provincia de Alicante de Cáncer de Mama

En la misma línea, Manuela Agulló, presidenta de la Asociación de Mujeres afectadas por Cáncer de Mama de Elche y comarca (Amacmec), considera que es una noticia "buenísima". "Hemos hecho bastante ruido y parece que han reculado y llegado a un acuerdo".

"Es una noticia buenísima. Hemos hecho bastante ruido" Manuela Agulló - Presidenta de Amacmec

Las asociaciones de la provincia contra el cáncer de mama quieren reunirse con dirigentes de Sanidad para abundar en la edad en que se inicia el cribado, los 45 años, ya que consideran que se debería adelantar. "Aparte de la segunda lectura, faltan más cosas. Esperamos entre todas las asociaciones conseguirlo".

Radiólogos consultados por este diario han confirmado que Sanidad se comprometió a retomar la segunda lectura de las mamografías este mes y que se han producido llamadas a profesionales para que empiecen de nuevo con la segunda lectura en las unidades de Alicante y del resto de la Comunidad. Las indicaciones sobre la recuperación de la doble interpretación de las mamografías son por tanto verbales.

Los profesionales consultados señalan que "es un programa muy consolidado y regulado por ley, no se puede ir en contra de la normativa si marca las dos lecturas". Asimismo, inciden en que la decisión se tomó supuestamente porque no había recursos de personal suficientes, "y eso no es así. Podía haber alguna unidad que no disponía de lector pero la mayoría de las unidades están cubiertas por un primero y un segundo lector. De hoy para mañana nos dijeron que se dejara de hacer la segunda valoración cuando no es cierto que falte personal porque hay radiólogos para hacer la primera y la segunda lectura".

Las fuentes sanitarias abundan en que se argumentó también a la hora de tomar la decisión que primero se quería cubrir la primera lectura en todos centros de la Comunidad Valenciana. Los profesionales están de acuerdo en que Sanidad se centre en buscar el primero e incluso el segundo lector de las unidades que no lo tengan, lo que no quiere decir que se tengan que tocar los servicios que disponen de dos radiólogos.

"No es una medida aceptable que porque algunas unidades no tengan segundo radiólogo lector no deba tenerlo ninguna".

Los expertos consultados consideran que la segunda lectura se podría suprimir en todo caso si se dan condiciones como disponer de mamógrafos de última generación o sustituir al radiólogo por inteligencia artificial, "sería de ayuda aunque tampoco hay evidencia científica que lo justifique. Solo se podría cambiar la normativa esgrimiendo esos argumentos. Pero cuando tienes recursos y los echas no se entiende".

La supresión de la doble lectura en las mamografías fue denunciada inicialmente por el presidente del PP y de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, quien lo atribuyó a la falta de radiólogos, tras recordar que en la Comunidad Valenciana estas pruebas siempre se habían realizado con el criterio de supervisión de dos especialistas de manera independiente.

Sanidad respondió que se seguían protocolos europeos y que la Guía de Calidad del Cáncer de Mama de la Comisión Europea recomienda especialmente la doble lectura cuando quienes valoran las mamografías son radiólogos no expertos (realizan menos de 3.500 estudios al año). Asimismo, desde la Conselleria indicaron que en caso de una mínima duda sobre los resultados "se harán las lecturas y revisiones necesarias".

El desarrollo del Programa de Prevención del Cáncer de Mama está regulado en la Orden 4/2021, de 29 de octubre de la Conselleria de Sanidad que es de aplicación a todas las mujeres comprendidas entre 45 y 69 años, teniendo previsto y anunciado ampliaciones progresivas hasta los 74 años.

En la metodología del programa, dicha orden establece que las mujeres deben ser citadas para cribado cada 24 meses. Se les realizará un estudio mamográfico bilateral en dos proyecciones y una doble lectura en la que debe haber consenso. En caso de que no lo haya, se deberá hacer una nueva valoración para la confirmación del diagnóstico.

Sin orden por escrito

El Sindicato Médico ha emitido un comunicado en el que señalan que gracias a la presión de los colegios de médicos, de los profesionales implicados en el screening del cáncer de mama y de la propia organización sindical, la Conselleria de Sanidad "ha rectificado y reintroducido, con buen criterio", la segunda lectura de las mamografías en el programa de cribado del cáncer de mama, "que había retirado de forma arbitraria y unilateral sin acuerdo con los profesionales implicados, comunicación que se ha hecho siguiendo el mismo procedimiento que la retirada, es decir, sin mediar orden por escrito".

Esta entidad lamenta, por otro lado, la falta de respuesta a las explicaciones solicitadas por el Sindicato Médico el pasado 16 de marzo a la Dirección General de Salud Pública, requiriendo información sobre la plantilla y organización funcional de las Unidades de Prevención del Cáncer de Mama, así como sobre las decisiones respecto a la retirada del segundo lector que se habían adoptado.

En la petición se solicitaban datos sobre las unidades que no disponen de radiólogo adscrito y el nombre del profesional radiólogo adscrito a cada una de las que sí lo tiene. Así como qué radiólogos están asumiendo la primera lectura de unidades a las que no tienen adscrito radiólogo como primer lector y cuáles son; también copia de la instrucción que elimina la segunda lectura del programa, o en su defecto, de no existir instrucción por escrito, el responsable de dicha instrucción verbal; copia de la notificación que se trasladó a los radiólogos que dejaron de hacer la segunda lectura y la normativa sobre la que se asienta la decisión de suspender la segunda lectura radiológica del Programa de Cribado del Cáncer de Mama.