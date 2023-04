La Santa Faz ya ha comenzado para el Ayuntamiento de Alicante. Pese a que queda una semana para la romería, este martes han comenzado los trabajos de limpieza y de desescombro junto al monasterio. En total, cientos de kilos de escombros y otros vertidos serán retirados en los próximos días.

El portavoz adjunto del bipartito y concejal de Limpieza, Manuel Villar, ha explicado en junta de gobierno el inicio de las actuaciones: "Desde esta mañana ya se ha empezado a acondicionar el entorno de Santa Faz. Son parcelas que no son municipales, por lo que se debe abrir expediente primero antes de actuar. Luego, el recibo del coste se pasa a los propietarios para que lo paguen subsidiariamente. Es la primera vez que el trámite se inicia desde la Concejalía de Limpieza".

Y es que los escombros estaban presentes a escasos metros del monasterio. Unos vertidos que proliferaban sin control, en solares abandonados o sobre los cuales los propietarios no estaban realizando las tareas de limpieza oportunas.

Ecologistas

La pasada semana, Ecologistas en Acción expresaba su preocupación por el volumen de residuos que se acumula en el entorno de Santa Faz: "Una cosa son los vertidos que puedan hacer algunos ciudadanos de manera particular, pero este volumen de escombros no lo causa un ciudadano particular", aseguró a este diario el portavoz de Ecologistas en Acción, Carlos Arribas. Pero además apunta a que se trata de un vertido muy prolongado en el tiempo, ya que esa acumulación de residuos no es fruto de un único día. Según denuncian, en el entorno de la Santa Faz los vertidos acumulados se concentran en una superficie cercana a una hectárea. "¿Dónde están las autoridades?", se preguntó. Entre estos residuos aseguran haber detectado la presencia de amianto, un tipo de material para el que hay fijado una serie de protocolos por su toxicidad y que en el caso de los escombros en la Santa Faz se está incumpliendo.

Por el momento, el Ayuntamiento de Alicante no ha detallado la cantidad total de kilos o toneladas que se acabarán retirando, ya que hasta que no finalicen las actuaciones no tendrán los datos, según han indicado fuentes municipales.