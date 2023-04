El pueblo gitano ha tenido dos celebraciones de su día, que fue el pasado 8 de abril, en Alicante. La oficial, organizada por el Ayuntamiento de Alicante, ha contado con la participación de cuatro colectivos: Asociación Cultural Gitana de Alicante, España Kañí, Asociación Socio-Cultural de Juan XXIII y la Asociación Iniciativas de Apoyo a Minorías Sociales. La alternativa, con las tres asociaciones mayoritarias —FAGA, Fundación Secretariado Gitano y Arakerando— ha contado con el apoyo de los tres grupos municipales de la izquierda, aunque el PSOE sí ha acudido a la celebración oficial, tras el rechazo de estas organizaciones a participar del acto preparado por el bipartito.

Sus motivos para no acudir a la celebración oficial se basan en el rechazo al actual gobierno local: "El equipo de gobierno rechazó por cuestiones meramente políticas y partidistas la creación del Consejo Local del Pueblo Gitano. No estaremos presentes en un acto institucional que no aporta ningún compromiso a medio y largo plazo con la población gitana ni con sus valores", han indicado en un comunicado conjunto en el que han señalado directamente a Luis Barcala por lo que consideran "una falta de respeto" al utilizarlos como "herramienta política para atraer votantes".

Celebraciones

La celebración en el parque Lo Morant ha contado con decenas de personas que han pasado una mañana reivindicando sus tradiciones con un concierto abierto a personas "gitanas y no gitanas" que quisieran conmemorar el 8 de abril, este año con su celebración dilatada al haber coincidido con los festivos de Semana Santa.

Por su parte, en el Salón Azul del Ayuntamiento se ha celebrado el acto institucional en el que se ha leído el manifiesto del Día Internacional del Pueblo Gitano por parte de integrantes de las asociaciones asistentes. Además, se ha interpretado el himno "Gelem, gelem", cuyo título también se ha desplegado en una pancarta. Desde los balcones del Ayuntamiento se ha llevado a cabo el lanzamiento de pétalos como parte de la celebración.

Barcala ha recordado a "todos aquellos que a lo largo de la historia de la humanidad han dado lo mejor de sí mismos para enseñarnos el camino de convivencia a seguir entre los pueblos". Respecto a la ausencia de las tres asociaciones, ha asegurado que "no es el momento de pasar lista porque el Ayuntamiento es de todos los alicantinos y está por encima de cualquier otra cosa".