El bipartito de Alicante no quiere más líos con las campanadas que tradicionalmente dan la bienvenida al Año Nuevo. La polémica suscitada en el arranque de este 2023 al no escucharse las señales acústicas en la plaza del Ayuntamiento, un "silencio" del que se culpó directamente a un funcionario del Consistorio alicantino, no volverá a pasar. O, al menos, ese es el objetivo del gobierno municipal, según evidencia el pliego de condiciones del contrato licitado para la organización y celebración de las fiestas de Nochevieja, tanto adulta como infantil. El contrato, que incluye la celebración de cuatro fiestas de nochevieja infantil y tres adulta, tiene un presupuesto de licitación de 142.000 euros.

En el documento técnico se subraya una de las obligaciones que asume el futuro contratista: "Será obligación del contratista prestar un servicio de sonorización de las campanadas del reloj del Ayuntamiento, a cuyo efecto el contratista deberá aportar e instalar los medios técnicos de sonido (microfonía y altavoces) y demás elementos auxiliares que resulten precisos tanto en el reloj como en la Plaza del Ayuntamiento (o lugar en que tenga lugar la celebración de las fiestas de nochevieja infantil y adulta), debiendo quedar garantizada la perfecta audición de las campanadas por parte del público asistente, tanto en la Plaza del Ayuntamiento como en sus aledaños". El bipartito da la campanada y deja a multitud de alicantinos sin tomar las uvas El pliego añade que "el contratista deberá aportar a la ejecución del contrato todos los medios técnicos de iluminación y sonido que resulten necesarios para la correcta ejecución del contrato, debiendo contar en todo caso con una sonorización con potencia suficiente para la ambientación y realización de los espectáculos teniendo en cuenta que su celebración tendrá lugar en la vía pública al aire libre". Además, el speaker, tanto en la fiesta infantil como en la adulta, tendrá entre sus cometidos "cantar las doce campanadas". Por otro lado, las celebraciones infantiles tendrán lugar los días 31 de diciembre en horario de 10:30 a 13:00 horas, "pudiendo no obstante el Ayuntamiento previa comunicación al licitador hacer modificaciones en el horario de inicio y finalización pero siempre sin exceder la duración máxima de dos horas y media". La temática principal de la fiesta "deberá estar especialmente dirigida al público infantil y encontrarse directamente relacionada las fiestas navideñas". En cuanto al contenido, la fiesta de nochevieja infantil constará de animación previa con música ambiente con presentador y speaker, espectáculo de animación infantil y animación hasta la hora de finalización. Alicante pide disculpas por el error que impidió amplificar el sonido de las 12 campanadas en Nochevieja El contratista, además, deberá aportar un mínimo de mil bolsas de cotillón, debiendo incluir al menos doce uvas de gominola sin gluten, serpentina, máscara/antifaz, gorro y matasuegras. Las bolsas de cotillón serán gratuitas para el público asistente. Por su parte, las fiestas de Nochevieja adultas tendrán lugar desde las 23:00 horas de los días 31 de diciembre hasta las 04:00 horas de la madrugada del 1 de enero, pudiendo no obstante el Ayuntamiento hacer modificaciones en el horario de inicio y finalización pero siempre sin exceder la duración máxima de cinco horas. El contenido de la fiesta de Nochevieja adulta constará de un primer bloque con animación previa con música ambiente, presentador y speaker. Además, el speaker dará avisos al público asistente de la proximidad de las campanadas a las 23:50 horas, a las 23:55 horas y a las 23:58 horas, para a continuación cantar las doce campanadas. "Desde las 00:01 horas una vez hayan concluido las campanadas y hasta las 04:00 horas, tendrá lugar la actuación de un grupo, banda u orquesta musical en directo", añade el pliego, donde no se hace alusión de bolsas de cotillón para los mayores.