Todo apunta a que los servicios volverán a la playa de perros de Agua Amarga cinco años después. El Patronato municipal de Turismo ha recibido una oferta para un contrato cuya licitación se ha adelantado hasta cuatro meses respecto al año que más se demoró (2020) y más de tres meses y medio respecto al pasado 2022.

El contrato de la "concesión demanial para la explotación del servicio de kiosco con terraza en vehículo tipo 'food truck', aseos y sombrillas con tumbonas en la playa habilitada para perros" tendrá una duración de dos años (frente a los tres del pliego del pasado año) y el periodo de explotación va desde el 1 de mayo al 15 de octubre. Tanto la “food truck” como la zona de sombrillas sale en un único lote cuyo canon anual asciende a 7.992 euros, lo que supone un mínimo de 15.984 euros por las dos temporadas. Al tratarse de una concesión demanial, el Patronato de Turismo de Alicante no aceptará ofertas por debajo de ese precio, que sí será mejorable al alza.

Según figura en el Portal de Contratación y confirmaron este jueves en la sesión de la Junta del Patronato de Turismo, una empresa se ha interesado por el servicio. Se trata de Restaurante Asia Zhao Lin, cuya sede está ubicada en el Gran Alacant de Santa Pola. Este martes, la Mesa de Contratación aprobó la clasificación, donde figura la única oferta recibida al contrato. Ahora, el licitador deberá aportar la documentación requerida para ser el adjudicatario del servicio.

La “food truck” podrá ocupar 20 metros cuadrados con otros 50 metros para la terraza, mientras que la zona de alquiler para sombrillas y hamacas ocupará 120 metros cuadrados. El horario de atención al público para estos servicios se establece de 9 a 1.30 horas.

Actualmente, la “doggy beach” de Agua Amarga cuenta con servicio de socorrismo y salvamento entre los meses de junio y septiembre y dispone también de un pipican. "Esta licitación viene a completar los servicios en esta zona reservada para que los dueños de perros puedan acudir con sus mascotas a la playa", señalaron desde el patronato, dirigido por Mari Carmen Sánchez, cuando se licitó el servicio.

Se trata del quinto intento consecutivo del Ayuntamiento de devolver los servicios a la playa, tras los fracasos encadenados desde 2019 a 2022, donde el contrato no interesó a empresas que cumplieran los requisitos. El pasado año, la licitación se impulsó a finales de junio. Un mes después se supo que la playa de perros de Alicante se quddaba, un verano más, sin servicios. Entonces, la única empresa que optaba no reunía "los requisitos, por lo que no se puede estimar su solicitud", según confirmaron desde el Patronato de Turismo, tras revisar la documentación que aportó.

En la reunión de la Junta del Patronato se aprobó la licitación del contrato del servicio de socorrismo y salvamento de las playas de Alicante, tras ajustarse un pliego que fue parcialmente tumbado por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc) tras un recurso presentado. El punto ha salido adelante pese a la abstención de los cuatro grupos de la oposición (PSOE, Unidas Podemos, Compromís y Vox). "Respecto a los criterios de valoración, nos han cambiado dos. La formula para la oferta económica no es exacta y nos piden ajustarnos a la recogida en una sentencia. Además, nos obligan a quitar los certificados de calidad que pedíamos, porque dicen que no se justifica que mejoren la gestión del contrato, que no son acorde", explicaron desde el patronato al conocerse la resolución. La revisión del trámite también ha servido para ajustar el coste de la plantilla al incluir el nuevo SMI.

El valor estimado del nuevo contrato, que incluye tres años de periodo inicial más mas dos posibles prorrogas de un año cada una, asciende a 4,76 millones de euros.

Urbanova y San Gabriel

En la Junta también se ha anulado la posible prórroga del contrato de los servicios de alquiler turístico en la playa de Urbanova, vinculado a las sombrillas y tumbonas, además de al alquiler náutico. Ahora el Patronato deberá sacar una nueva licitación para dotar de esos servicios durante el próximo verano.

El turno de ruegos y preguntas se aprovechó para hablar de cuestiones pendientes, como el puente para dotar de servicios a la playa de San Gabriel. Desde el Patronato se explicó que Urbanismo ya ha solicitado los informes necesarios a otras administraciones, como a la Autoridad Portuaria, Costas y a la Confederación Hidrográfica del Júcar. Se está a la espera de respuesta.

De lo que aún nada se sabe es de los informes necesarios para que Alicante vuelva a contar con un aparcamiento oficial para autocaravas, que se proyectó en Urbanova. "A preguntas de Compromís, nos han informado que Urbanismo ya ha pedido los informes a la Autoridad Portuaria, Confederación Hidrográfica del Júcar y Costas para la autorización de la pasarela que de servicio a la playa de San Gabriel. Desde Compromís estaremos vigilantes para evitar que se dilate como tantas y tantas cosas", ha señalado el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, quien ha lamentado "la parálisis del gobierno del PP de Barcala" respecto al "informe pendiente de Urbanismo sobre la zona de aparcamiento de caravanas de Urbanova".