Imagine que tiene que ir a hacer un trámite al edificio de la Subdelegación del Gobierno en Alicante, en la plaza de la Montañeta. Si no es una persona con movilidad reducida no tendrá problema, ya que podrá acceder al edificio con normalidad a través de la escaleras de la fachada. Por el contrario, si necesita de una silla de ruedas, muletas o porta un carro de bebés, se verá en desigualdad respecto a otros ciudadanos. El elevador se encuentra fuera de funcionamiento desde hace más un año, pese a que la ley obliga a que los edificios públicos garanticen un trato igual en el acceso a todos los ciudadanos.

"Contradice a la propia ley que indica que todos tenemos los mismos derechos y obligaciones" Antonio Ruescas - Presidente de Cocemfe

Los afectados aseguran que la situación va en contra de la ley. Antonio Ruescas, presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica en Alicante (Cocemfe), ha explicado que la falta de accesibilidad a este edificio público se da desde hace varios años: "Hace mucho tiempo que no va. Cuando he ido a alguna reunión he tenido que entrar por un garaje. Contradice a la propia ley que indica que todos tenemos los mismos derechos y obligaciones".

Contra la ley

La subdelegada del Gobierno, Araceli Poblador, ha asegurado que había un proyecto para remodelar el edificio sin que se viera afectada su imagen, ya que se trata de un inmueble protegido, pero que fue el Ayuntamiento de Alicante quien paralizó las obras, que estaban adjudicadas, al no conceder la Concejalía de Urbanismo los permisos necesarios.

Sin embargo, Ruescas ha apuntado que "la norma hay que cumplirla" y que "si hay un elevador tiene que tener un mantenimiento". Por el momento, cuando una persona con movilidad reducida acude al edificio de la Subdelegación, es atendida por un agente de la Guardia Civil, y desde el órgano gubernamental insisten en que nadie se ha quedado sin ser atendido. Los usuarios afectados aseguran que esta situación no es la ideal porque va contra su independencia.

Sin permiso del Ayuntamiento

Desde la Subdelegación del Gobierno han insistido en que la remodelación es complicada al tratarse de un edificio protegido e insisten en que nunca se ha dejado de atender a nadie. La propia Araceli Poblador ha atendido en persona a tres usuarios afectados este jueves en la plaza de la Montañeta, a quienes les ha ofrecido explicaciones sobre por qué este edificio público no garantiza la igualdad de acceso.

"No hay accesibilidad por culpa de que el Ayuntamiento no nos da los permisos de Urbanismo" Araceli Poblador - Subdelegada del Gobierno en Alicante

Poblador ha señalado que el proyecto estaba diseñado con unos arquitectos de Madrid, pero que es la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante la que no concede los permisos: "No sé cuántas reuniones hay que hacer con el Ayuntamiento de Alicante para un edificio público como este que representa al Gobierno de España". La subdelegada del Gobierno ha insistido en que si el edificio no está ya habilitado es "por culpa de que el Ayuntamiento no nos da los permisos de urbanismo".

Por el momento, el Ayuntamiento de Alicante no ha explicado a preguntas de este medio por qué no se han concedido los permisos necesarios para llevar a cabo esta habilitación del edificio.

La subdelegada del Gobierno ha insistido en que "en este edificio se gestionan mil cosas, desde Protección Civil a la Unidad de Registros. No hay accesibilidad por culpa de que el Ayuntamiento no nos da permisos". Poblador ha apuntado además que "no en Alicante, sino en la provincia y en toda España hay cantidad de edificios públicos a los que se tiene acceso. Aquí no lo permite el Ayuntamiento y tampoco lo ha facilitado".