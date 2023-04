El concejal de Fiestas y Partidas Rurales, Manuel Jiménez (PP), adjudicó a dedo la rehabilitación de la pérgola de la plaza de la partida rural de la Alcoraya a una empresa que realizó reformas en su vivienda y cuyo propietario, Javier Alemán, además, forma parte de su hoguera, Florida Portazgo. Se trata de un contrato menor de 44.379 euros, que fue firmado en diciembre de 2022. El Ayuntamiento contactó con tres empresas para pedir presupuestos, tal y como apunta la ley. Sin embargo, solo una envió oferta, Rehabilitaciones Grupo Leuka, que fue la que se llevó el contrato dado a dedo.

Esa misma empresa, según documentación que figura en el Ayuntamiento de Alicante, fue la encargada de realizar reformas de la casa familiar del concejal Jiménez, cuyo permisos se solicitó en mayo de 2021, con un coste de 10.363 euros (IVA no incluido), tal y como figura en la declaración responsable presentada por la esposa del edil popular.

El contrato de la pérgola se tramitó desde la Concejalía de Participación Ciudadana y Partidas Rurales, pese a que en esos mismos meses el área de Infraestructuras, también en manos del PP, impulsó, igualmente a través de un contrato menor, la obra de reforma y reparación del escenario de la plaza de la Alcoraya, situada a escasos metros, que tuvo un coste de 27.757 euros en favor de Inelsa Ingeniería. También fue la encargada de construir un circuito biosaludable en ese mismo entorno rural por 57.335 euros, en este caso a través de un proceso abierto.

Según el Ayuntamiento, entre las competencias de Infraestructuras y Mantenimiento, dirigida por el popular José Ramón González, están, entre otras, «la conservación y mantenimiento de todas las dependencias municipales y las infraestructuras para actos culturales, deportivos y festivos». En cambio, el área de Participación Ciudadana y Partidas Rurales, encabezada por Jiménez, se encarga sobre el papel de «planificar, gestionar y controlar las cuestiones relativas al asociacionismo vecinal», además de «estudiar, planificar y gestionar las cuestiones relativas a la participación ciudadana» y «mantener y promover las relaciones con las asociaciones de vecinos del municipio y Juntas de Distrito», entre otras delegaciones, donde también resalta «tramitar, gestionar y controlar las subvenciones a otorgar a las Juntas de Distrito y Asociaciones declaradas de interés municipal», junto a la «prestación de servicios diversos a los ciudadanos a través de las concejalías de distrito».

Previo a la ejecución de la construcción de la pérgola, la Concejalía de Participación Ciudadana y Partidas Rurales tuvo que encargar la redacción del proyecto, una actuación que externalizó, alegando que «esos trabajos no pueden ser llevados a cabo por los recursos humanos existentes en el servicio por carecer de técnicos de la administración especial». Además, se señala en la memoria que en «otros servicios municipales» tampoco podían asumirlo por sus «labores ordinarias». El presupuesto se sacó de la partida destinada a «Estudios y Desarrollo del Plan Estratégico de Partidas Rurales».

Sin embargo, la Concejalía de Infraestructuras, por ejemplo, sí asumió con su personal la redacción del proyecto de ejecución de un circuito biosaludable que se ejecutó por esas mismas fechas en ese entorno de la partida de la Alcoraya, y que se adjudicó por 57.335 euros a Orthem tras salir a licitación pública.

La externalización de la redacción del proyecto de la construcción de la nueva pérgola, situada en la plaza Manuel Giménez Pastor de la partida rural, tuvo un coste de 5.820 euros para las arcas municipales, por unos trabajos que se tuvieron que ejecutar en un plazo de apenas diez días, según figura en el decreto de adjudicación del contrato menor.

Esa no fue la oferta más económica de las pedidas ya que la más barata (de 5.227 euros) se acabó retirando por motivos personales. La primera clasificada fue Senses Arquitectura e Interiorismo, una empresa dirigida por Francisco Vinal, un nombre de peso en las Hogueras. De hecho, llegó a ser vicepresidente de la Federació de Fogueres. La segunda clasificada, que fue finalmente la adjudicada del contrato menor, fue Arquitectura Arquip, una empresa liderada por Juan Francisco Galvañ, otro hombre de referencia en el mundo de la Fiesta, de la que el concejal Manuel Jiménez fue máximo dirigente durante siete años antes de recalar en la lista del PP en 2019.

Para la posterior ejecución de la construcción de la pérgola, cuyo contrato fue adjudicado a dedo a la empresa que firma el proyecto de reforma de la vivienda del concejal, el Ayuntamiento también solicitó tres ofertas. Eso sí, solo la adjudicataria hizo propuesta económica. Pese a ser una obra impulsada por Partidas Rurales, el responsable del contrato fue Manuel Martínez Marhuenda, un técnico del área de Infraestructuras. Ese contrato menor, de 44.379 euros, no figura aún en el Portal de Transparencia, pese a que el decreto se firmó hace justo cuatro meses.

Jiménez: «En Alicante nos conocemos todos. El contrato es legal, se invitó a tres empresas»

El concejal Manuel Jiménez ha defendido la legalidad del contrato para la construcción de la pérgola, restando importancia su vinculación directa con esa empresa, así como con la firma encargada de redactar previamente el proyecto, ambas ligadas al mundo de las Hogueras. «Es un contrato legal. Se contactó con tres empresas como marca la ley», apuntó Jiménez, quien preguntado por sus vínculos con los contratista, señaló: «En Alicante nos conocemos todos». Sobre por qué Partidas Rurales asumió la tramitación de un proyecto que finalmente pagó Infraestructuras, aunque adjudicó Partidas Rurales, el edil alegó que el área de su compañero González «tenía mucho trabajo y no podía hacerlo».

Por su parte, el edil de Infraestructuras ha dicho no tener «ni idea» del contrato de la pérgola que gestionó Partidas Rurales. «Los contratos menores no pasan por Junta de Gobierno, yo no sé lo que hacen otras concejalías», apuntó González.

Desde la empresa adjudicataria del contrato de la pérgola declinaron hacer valoraciones.