Con motivo del Día Mundial de la Tierra, La Fundación Rei Jaume I, junto a Vectalia, Aguas de Alicante y la Universidad de Alicante (UA), organizarán dos jornadas, el 17 y 18 de abril, dedicadas al cambio climático, para concienciar sobre la importancia de cuidar nuestro y establecer líneas de actuación sobre como mitigar las consecuencias que está teniendo sobre la Comunidad Valenciana.

Las dos citas serán en distintas ubicaciones de Alicante. La primera, el día 17 tendrá lugar en la estación de Adif, donde se repartirán semillas a los asistentes para que puedan sumarse a la protección de nuestro planeta y además, se realizará a las 18:30h un concierto del Quintento de la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Alicante.

El 18 de abril, la localización elegida será la sede de la Universidad de Alicante para celebrar una jornada dedicada a los retos que supone el cambio climático en nuestro ecosistema. Desde las 9:30h, diferentes ponentes expertos en la materia, expondrán posibles soluciones y consecuencias del cambio climático en el entorno mediterráneo.

A la cita acudirán personalidades de la ciudad como el alcalde de Alicante,Luis Barcala, la vicerrectora de RRII de la UA, Rosa Mª Martínez, el secretario autonómico de Emergencia climática y Transición ecológica en la Consellería de Medio Ambiente, Francisco José Candela, el presidente de la Fundación Premios Rei Jaume I, Javier Quesada, el director de Aguas de Alicante, Javier Díez y el CEO de Vectalia, Antonio Arias. Estos invitados serán los encargados de inaugurar el evento.

Los ponentes invitados de esta edición en honor al Día Mundial de la Tierra, serán Fernando Mestre, Premio Rei Jaume I de 2020, Jose M.ª Baldasano premiado en 1997, Montserrat Vilá, profesora de investigación en la Estación Biológica de Doñana y Jorge Olcina, director de la cátedra de Aguas de Alicante en la Universidad de Alicante.

Consecuencias de la degradación del suelo en la cuenca mediterránea

También estará presente José Luis Rubio, Premio Rei Jaume I de 1996. Es Dr. Ingeniero Agrónomo e investigador. Su experiencia profesional, sus estudios sobre el suelo y sus conocimientos sobre la materia, le han llevado a tener varias líneas de investigación en diferentes organizaciones nacionales e internacionales, desde Europa hasta Estados Unidos. Actualmente es el Presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Alto Consejo Consejo Consultivo a Presidencia de Generalitat y Vicepresidente de World Association of Soil and Water Conservation-WASWAC,con el objetivo de proteger y fomentar un uso sostenible de todos los suelos del mundo. Además también participa como asesor en órganos de la UE y ONU. Hemos hablado con él sobre el cambio climático y como afecta a la calidad del suelo mediterráneo las consecuencias de este.

1. Con motivo del Día de la Tierra, ¿cuáles son los principales problemas medioambientales que afectan a las condiciones del suelo en la Comunidad Valenciana?

El más grave, y que afecta sobre todo a la mitad sur de la Comunidad, serían los procesos de desertificación y, a su vez, la retroalimentación de estos procesos sobre el cambio climático. En sus fases iniciales, los procesos de desertificación se producen de manera solapada y sin consecuencias aparentes. Sin embargo, después de continuos impactos como periodos climáticos desfavorables, manejo inadecuado de la tierra que persista durante años, incendios forestales y posteriores procesos de erosión; el suelo inicia una pérdida progresiva de calidad biológica y capacidad productiva. Si se persiste en el mal uso de la tierra, o las condiciones de aridez climática, el suelo pierde progresivamente su capacidad de recuperación y de volver a la situación de fertilidad inicial. La degradación de la estructura disminuye las reservas de humedad, la fertilidad, la actividad biológica y la resiliencia del suelo convirtiendo al territorio en improductivo.

La contaminación, la salinización y el sellado de suelos fértiles por el urbanismo, son otros de los problemas importantes del suelo en nuestra Comunidad.

2. Fue Premio Rei Jaume I de Protección del Medio Ambiente en 1996. ¿Desde entonces, como han evolucionado estos galardones y con ellos, las líneas de investigación de protección del ambiente Mediterráneo?

Afortunadamente, la temática y la sensibilización ambiental han ido mejorando su interés por parte de la sociedad desde aquellos años. Paulatinamente se han abierto nuevas líneas de investigación en problemas atmosféricos, en pérdida de biodiversidad, en los problemas relacionados con los recursos hídricos, en la temática del clima, la problemática marina, la estabilidad y productividad del territorio, etc, etc. El Alto Consejo Consultivo a Presidencia de la Generalitat constituye un foro científico, que crece cada año y que acoge a los mejores científicos españoles en los más importantes campos de la investigación, incluyendo los temas ambientales y asesorando a la Presidencia de Generalitat sobre la problemática ambiental y el desarrollo sostenible.

3. Los Premios Rei Jaume I de este año tienen como tema principal el cambio climático. ¿Considera que los gobiernos y la población en general están tomando las medidas necesarias para cuidar el entorno natural?

Una de nuestra más importante responsabilidad intergeneracional es proteger el planeta. Este enfoque requiere que el crecimiento económico deba basarse en la inclusión y la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, en muchos aspectos relacionados con el cambio climático, existe una frustrante circunstancia. Sabemos qué lo está produciendo, sabemos cuáles serán sus consecuencias, algunas todavía impredecibles. Sabemos que la solución es relativamente fácil: principalmente cambiar el modelo energético y eliminar las emisiones toxicas. Y sin embargo no se actúa. ¿Por qué? Da la impresión que se trata de un tema de debate más que de acción. En esta situación de inacción no creo que las generaciones futuras puedan ser muy amables al juzgar nuestro comportamiento con relación al cambio climático. Este es el problema más importante relacionado con el cambio climático: la falta de una respuesta adecuada a la enorme dimensión del problema.

4. Su investigación está centrada al estudio del suelo, con toda la problemática que le afecta, como es el caso del cambio climático. ¿Qué importancia tiene la repoblación y el aumento de la fertilidad del suelo?

Los depósitos de carbono orgánico en el suelo mediterráneo son la segunda reserva más importante del planeta. Constituyen un reservorio gigantesco con un contenido global que se estima en 1.550 Pg justo detrás de los océanos, con 38.000 Pg, y muy por delante de los 750 Pg almacenados por la atmósfera y los 500 Pg de las plantas. La degradación y erosión del suelo pueden liberar fácilmente a la atmósfera grandes cantidades de dióxido de carbono fijado en el humus. Por lo tanto, el suelo puede actuar de manera significativa como fuente de carbono atmosférico. Un tema preocupante es que la liberación de carbono del suelo, por uso inadecuado y por degradación, amenaza con dejar sin efecto los costosos esfuerzos económicos que se están llevando a cabo para reducir las emisiones de la industria, las ciudades y el transporte.

En este contexto la buena gestión de los suelos del territorio, una buena política forestal, la adopción de prácticas agrícolas sostenibles que aumenten la fertilidad y resiliencia del suelo, una buena planificación de los usos del territorio y, desde luego, una activa restauración ecológica de las zonas incendiadas o degradadas, son medidas que necesarias para mitigar sensiblemente los impactos del cambio climático

5. Ha realizado una actividad comprometida con el estudio de la desertificación en los ambientes mediterráneos. ¿Es demasiado tarde para lidiar con la desertificación o por el contrario cómo podríamos retrasar o evitar este proceso?

Los problemas de desertificación actuales no son algo desconocido para la humanidad. A lo largo de su historia ha sido testigo de grandes catástrofes y crisis ambientales, muchas de ellas, por el mal uso de los recursos de la tierra que hoy asociamos a procesos de desertificación, que arrastraban a situaciones de falta de alimentos, hambrunas, desestabilización social y graves conflictos y guerras. Pero a la humanidad le cuesta aprender de sus errores. En el caso del suelo, no se adoptan las medidas concretas ni las estrategias globales que ayuden a paliar las futuras crisis de inseguridad alimentaria o de escasez de los recursos hídricos, que seguro vendrán. Y sin embargo, la historia nos dice claramente que la destrucción o la mala gestión de los espacios naturales, recursos hídricos o suelos fértiles compromete la sostenibilidad de nuestra sociedad. En cualquier caso, no es demasiado tarde para cambiar y mitigar el rumbo de los procesos de desertificación. El problema es que a medida que se retrasa la adopción de medidas correctoras, los costes y el esfuerzo necesario serán cada vez mayores y, en algunos casos, no serán factibles por haber llegado a situaciones de irreversibilidad.

6. Uno de los problemas que más recurrentes año tras año, en épocas de altas temperaturas son los incendios. En suelo mediterráneo el más reciente fue en Castellón. ¿Cuál es el impacto medioambiental en el suelo tras un incendio forestal y qué podemos hacer para mitigarlo?

Los incendios forestales son siempre una tragedia biológica. La lenta y laboriosa construcción de un bosque mediterráneo y sus aportaciones de regulación ecológica, de estabilidad y protección del suelo, de contribución paisajista y económica y de mantenimiento de una inmensa variedad de seres vivos, puede desaparecer en cuestión de minutos. Tras el incendio, y si este no ha sido muy intenso y si las condiciones de suelo son favorables, el sistema inicia una lenta recuperación que puede tardar décadas en retornar a su situación de partida. Esta recuperación lleva normalmente asociada una pérdida de calidad biológica. Después del incendio, pueden producirse graves procesos de degradación del suelo por fuertes escorrentías, erosión, perdida de materia orgánica y alteración de las propiedades del suelo. Pero habitualmente la recuperación es posible. Sin embargo, existen circunstancias desfavorables en las que el impacto de los incendios es particularmente dañino afectando a las condiciones de supervivencia de la zona forestal afectada e incrementando el riesgo de desertificación. Estas circunstancias incluyen aquellas en las que el incendio se produce en áreas con pendientes elevadas; cuando se produce sobre suelos de escasa profundidad, normalmente en roquedos y zonas con abundancia de afloramientos rocosos; cuando los suelos afectados son suelos problemáticos de difícil recolonización por sus propiedades desfavorables; cuando se producen incendios repetidos sobre la misma zona en un corto intervalo de años que no permiten la recuperación del sistema y , por último, cuando un incendio de elevada severidad en una zona vulnerable es seguido por lluvias de elevada intensidad erosiva. En general, los incendios forestales constituyen uno de los factores más importantes en el incremento del riesgo de desertificación en la cuenca mediterránea. En los últimos años hemos tenido graves incendios en la Comunidad Valenciana: Alcublas y Dos Aguas en 2012, Llutxent en 2018, Val de Ebo en 2022 y Alto Palancia en Marzo de 2023, entre otros muchos.

Para mitigar sus efectos habría que aplicar medidas decididas de protección del suelo y de restauración ecológica para evitar la degradación del territorio afectado.

7. El uso del agua, así como los recurrentes problemas de sequía han estado en su línea de investigación. ¿Qué acciones propone para tener un uso de este recurso más sostenible?

El agua es como la llave de oro que abre todas las cerraduras de la vida, del bienestar y del progreso. Es así mismo esencial para el adecuado funcionamiento del suelo y, tanto por exceso o por defecto, puede desencadenar o incrementar los procesos de degradación del mismo y acentuar los procesos de desertificación. Sin agua, una tierra reseca no puede aportar sus esenciales servicios productivos, ni tampoco cubrir las funciones ecológicas de funcionamiento y regulación de la vida natural y del mantenimiento del paisaje. Sin agua, no podríamos disponer del beneficio social, productivo y ambiental que representan las actividades agrarias, ni del beneficio económico de otras numerosas actividades estrechamente ligadas a la tierra, como por ejemplo el sector turístico, la producción energética, la producción de alimentos y numerosas actividades industriales.

En España, la mayoría del territorio es de clima semiárido o subhúmedo seco con un déficit hídrico estructural que básicamente se produce al tener una evapotranspiración potencial mayor que la precipitación. El calentamiento del clima empeora la situación. El sexto informe del IPCC prevé, para el Mediterráneo, una subida de temperaturas de entre 2 y 6.3º C, una disminución de las precipitaciones y un aumento de la variabilidad climática. También alerta de que se incrementarán la evapotranspiración, y la frecuencia de los fenómenos atmosféricos extremos y de las sequías, y señala una tendencia a la aridificación y desertificación del territorio.

Un exceso de agua debido a precipitaciones agresivas, puede ser un elemento temible, por sus consecuencias de desmantelamiento de laderas, intensos procesos erosivos, y arrasamientos derivados de riadas e inundaciones. Los efectos negativos son mas acentuados si la torrencialidad se produce sobre suelos degradados.

En el otro extremo, la falta de agua disponible colapsa el funcionamiento ecológico y productivo del suelo convirtiéndolo en un sedimento inerte y semi estéril, incapaz de aportar el sustrato esencial de soporte de la vida en la biosfera. La falta de agua puede representar la disrupción de las funciones de regulación climática, de las funciones de regulación de los recursos hídricos, del funcionamiento de los ciclos biogeoquímicos y del mantenimiento del paisaje.

Para nuestro país, el agua es un recurso vital que además en el inmediato futuro aumentará su escasez e importancia. Debería articularse un plan nacional de uso sostenible de los recursos hídricos que incluyera a todos los sectores involucrados: agricultura, ecosistemas, industria, energía, sector domestico y ciudades.

8. ¿Qué retos existen para el futuro en los ambientes mediterráneos?

En la actualidad nos enfrentamos a múltiples problemas, tanto económicos, de transición energética, un peligroso conflicto armado, graves problemas ambientales relacionados con el cambio climático, inestabilidad social y migraciones forzadas y recientemente tuvimos el enorme impacto sanitario de la pandemia del Covid 19. Todo ello debería tener el efecto de sacudir nuestras conciencias para obligarnos a cambiar drásticamente nuestra relación y nuestra actitud hacia el entorno natural. Ahora sería la ocasión y oportunidad histórica de plantearnos una relación más inteligente y con actitudes realmente sostenibles con el planeta, sobre todo en los ambientes mediterráneos que son especialmente frágiles y vulnerables. . Entre otros muchos aspectos, deberíamos acelerar el cambio del modelo energético hacia energías renovables, revisar procesos industriales abusivos y contaminantes, potenciar las economías circulares, conseguir ciudades más habitables y sanas y, proteger los recursos básicos para la supervivencia como son el suelo y el agua. Es decir, un modelo de desarrollo económico y de progreso, más acorde y en sintonía con las limitaciones que impone un medio finito y concreto como es nuestro planeta y nuestro territorio mediterráneo. Y realmente esta es la única opción válida de futuro, no hay otra. Una actitud global de respeto al planeta y de gestión sensata de sus recursos naturales es la única alternativa para asegurar, no solo nuestro bienestar, sino también nuestra supervivencia.