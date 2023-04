El Colegio de Enfermería de Alicante reclama a la Conselleria de Sanidad que incluya la celiaquía en su cartera de servicios dado que al menos un 1% de la población está afectada por este problema, si bien un número importante de personas no sabe que padece esta enfermedad.

La celiaquía obliga a quienes la padecen a eliminar la ingesta de gluten y otras proteínas afines. Un hecho que les lleva a consumir productos con precios más elevados que pueden hacer que la cesta de la compra se incremente en 1.500 euros anualmente.

Ante la cercanía de las elecciones autonómicas, desde el Colegio de Enfermería de Alicante se quiere pedir a los partidos políticos que van a concurrir a ellas en la Comunidad Valenciana que sean sensibles a este problema y articulen medidas que hagan más accesibles este tipo de alimentos sin gluten. Asimismo, se considera de gran importancia también que se articulen programas formativos para restauradores para que puedan adquirir los conocimientos necesarios para la elaboración de productos culinarios y su tratamiento de forma adecuada para estas personas.

El Colegio de Enfermería de Alicante ha celebrado el webinar “Liderando el cuidado de las personas con celiaquía”, organizado por su escuela de liderazgo que coordina María del Remedio Yáñez Motos. Una actividad que contó como ponente con la enfermera Amparo Cuenca Navarro, quien en 2014 puso en marcha en Alicante la primera consulta de Enfermería para personas con celiaquía de la Comunidad.

En este encuentro se abordaron diferentes aspectos relacionados con su iniciativa, que ha demostrado, según la entidad colegial, que el profesional de Enfermería puede ser líder en todos aquellos ámbitos en los que actúa. Desde el Colegio de Enfermería de Alicante se quiere reivindicar la necesidad de que las enfermeras y los enfermeros lideren la prestación de cuidados a las personas con celiaquía, "toda vez que se trata de un problema de salud crónico que requiere de unas pautas de educación para la salud y unos cuidados que entran de pleno en lo que es el ámbito competencial de los profesionales de Enfermería".

"Para mí, el liderazgo ha consistido en montar un equipo en el que yo he sido la responsable, he estado comprometida con lo que tenía que hacer, he tratado de tener una relación interprofesional con toda la gente que ha estado conmigo. Como líder, he tenido equivocaciones, pero esas equivocaciones me han hecho cambiar y sobre todo he defendido al equipo, el equipo para mí ha sido lo más importante de mi profesión. El líder es una persona que une al equipo”, indicaba Amparo Cuenca Navarro durante su intervención.

Dieta

Sobre el motivo que le llevó a promover la creación de la consulta de Enfermería en celiaquía comentó las circunstancias personales que la motivaron a ello.

“A raíz de que diagnosticaran de celiaquía a mi hija empiezo a indagar sobre ello y a informarme para que tuviese lo mejor y una vida normal, pues una persona celiaca lo único que debe hacer es seguir su dieta. Ahí empecé a estudiar y a informarme y ya vi que lo que requería era una educación. A partir de ese momento, cuando en el hospital había un celiaco me llamaban y le explicaba en qué consistía la dieta y lo que yo sabía por la realidad con mi hija. Tras mi paso a Primaria decidí que tenía que hacer algo, porque veía que mi hija había tenido la suerte de que me tiene a mí, pero ¿y la gente que no tiene a nadie? Las enfermeras estamos para cuidar y a partir de ahí me propuse montar una consulta de Enfermería de celiaquía en 2014. Lo propuse y la idea fue aceptada”.

La ponente puso de manifiesto también que el principal obstáculo que encontró para su puesta en marcha fue que la celiaquía no era muy conocida por Enfermería al ser una enfermedad relativamente reciente y no tener un tratamiento farmacológico, sino el de una dieta, lo que la hace ser muy desconocida. Debido a ello, dijo, la celiaquía no ha subido al rango de que se piense que necesita los cuidados de Enfermería.