El aumento salarial a la plantilla del Ayuntamiento de Alicante no llegará antes de las elecciones municipales, que se celebrarán el próximo 28 de mayo. Esa es la principal conclusión a la que se ha llegado en la reunión de la Comisión Técnica de la Carrera Profesional que se ha celebrado este lunes, en la que el gobierno local, a través del concejal de Recursos Humanos, José Ramón González, ha traslada el informe del Interventor Municipal, "enumerando deficiencias para la fiscalización del cobro en la nómina de abril", según han señalado los cinco sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Alicante.

"Puesto que el interventor no lo ha aprobado, no dará tiempo a su cobro en la nomina de abril ya que Recursos Humanos deberá mandar nuevo informe subsanando las deficiencias observadas", han añadido los sindicatos, que por otro lado se han unido -pese a encontrarse también periodo preelectoral- para presentar "una propuesta conjunta" para la implantación de la Carrera Profesional, que el edil -que no repetirá el próximo mandato- se ha comprometido a trasladar al alcalde, Luis Barcala.

Frente a los plazos propuestos por el gobierno local, que hablaban de ocho años para completar el proceso, los sindicatos reducen los tiempos a cuatro años.

La última propuesta de Barcala para implantar la carrera profesional en el Ayuntamiento, que en la práctica supondrá un aumento salarial para los funcionarios en función de parámetros como la antigüedad, el puesto de trabajo, la formación, la participación en logros o el desempeño laboral, no cayó nada bien en los sindicatos en la reunión de la pasada semana, tanto por el periodo de aplicación (ocho años) como por la cantidad a repartir (aproximadamente, unos 3,4 millones de euros).

Está previsto, que las organizaciones sindicales (SEP, UGT, CCOO, CSIF y Fesep) se vuelvan a reunir para abordar posibles movilizaciones en los próximos días, con la vista en el último pleno del mandato, que se celebrará el 27 de abril. Tampoco se descartan otro tipo de protestas.

La implantación de la Carrera Profesional es una de las promesas electoral que hizo Barcala en la campaña de 2019. De hecho, la dejó por escrito en un documento firmado con los sindicatos municipales poco antes de la cita con las urnas en la que revalidó su cargo.

Fue en mayo de 2019, a dos semanas de las elecciones municipales, cuando Barcala anunció que había "logrado abrir el proceso para implantar en el Ayuntamiento de Alicante la carrera profesional, una reivindicación histórica de los sindicatos, con la que el gobierno popular va a conseguir reconocer y valorar la trayectoria profesional de los funcionarios municipales".

El regidor popular explicaba entonces, en la previa de las elecciones, que “la previsión de economías realizada por el Ayuntamiento va a permitir asumir el compromiso de aumentar la dotación presupuestaria para que se inicie la carrera profesional de los empleados públicos".