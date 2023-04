Julia Llopis ya no es concejala del Ayuntamiento de Alicante. La hasta ahora responsable de Acción Social y Educación ha presentado oficialmente su renuncia al acta esta mañana. Lo ha hecho dos días después de participar en un acto preelectoral de Vox, formación por la que concurrirá a las elecciones autonómicas como número cuatro por Alicante. A finales de la pasada semana, el alcalde y candidato a la reelección, Luis Barcala (PP) le comunicó en privado que no formaría parte de la lista municipal para el 28M.

La edil, que recaló en el PP como fichaje estrella de Barcala hace justo cuatro años, ha entregado esta mañana el acta como concejala, renunciando así a acabar el mandato en el Ayuntamiento de Alicante, para no ser considerada una tránsfuga como les está sucediendo, entre otros, a cargos de relevancia de Ciudadanos que recalarán en el PP, como Julia Parra o Santiago Román. También se dará de baja del PP, partido al que se afilió tras su fichaje para la candidatura municipal de 2019.

La edil, justo después de presentar su renuncia, ha agradecido la oportunidad de ser concejala y se ha mostrado ilusionada por el nuevo proyecto político. "Ahora se abre una nueva oportunidad en un partido que en su día ya me propuso formar parte de sus listas. Me hace ilusión porque voy a poder centrarme en lo que más me gusta, la Educación, aunque el objetivo es conseguir el cambio político en la Generalitat", ha señalado Llopis.

Por su parte, el portavoz adjunto del gobierno, Manuel Villar (PP), ha agradecido el tiempo como edil. "Tenemos que agradecer el trabajo hecho. Le damos las gracias por la dedicación y el esfuerzo, afortunado o desafortunado, porque aquí todos hemos cosas bien, regular y mal. Ahora nuestros caminos se han separado", ha apuntado.

El alcalde ya ha repartido las competencias de Llopis, dejando Acción Social en manos de Antonio Peral y Educación, de Mari Carmen de España, según un decreto firmado este mediodía.

Está más que en el aire que el PP tenga margen de maniobra suficiente para completar su grupo municipal de cara al previsible último pleno del mandato, previsto para el jueves 27 de abril. En el caso de cumplir los tiempos, recogería su acta de concejala a las puertas de las elecciones Cristina García, ahora asesora del PP en el Ayuntamiento. Los populares deberían reclamar el acta de la nueva edil a la Junta Electoral, que se encuentra en pleno proceso de recepción de candidaturas electorales.

Llopis es, por ahora, una de las dos personas del grupo popular que no continuarán tras las elecciones, junto al responsable de Seguridad, Movilidad y Recursos Humanos, José Ramón González, además de Carlos Mazón. La edil llegó en 2019 a la lista del PP de Barcala procedente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (Concapa), donde era la presidenta en Alicante. Antes de "fichar" por el PP en 2019, Llopis ya negoció formar parte de la lista de Vox al Congreso, aunque finalmente se decantó por el proyecto popular.

Ahora Llopis, justo después de ser excluida por Barcala tras un mandato repleto de polémicas, ha decidido aceptar la propuesta de Vox. Y para evidenciar ese cambio de color político acudió el sábado al acto organizado por la formación ultra en el parque de la cochera tranvías, con participación de la cabeza de lista por la provincia, Ana Vega; el candidato a la Generalitat por Vox, Carlos Flores, junto al diputado nacional Jorge Buxadé y la alcaldable por Alicante, Carmen Robledillo.

Por ahora, de la lista municipal de Barcala se conocen cinco incorporaciones. Tras los fichajes anunciados del CEO del Intercity y presidente de la Fundación Lucentum, Toni Gallego, la arquitecta Rocío Gómez, la periodista Ana Poquet y Julio Calero, comisario de la Policía Local de Alicante, Barcala anunció el sábado la incorporación de Carlos de Juan, presidente de la Asociación de Vecinos de Urbanova, que aparejador e ingeniero de formación. Además de esas incorporaciones, también se espera la inclusión en puestos nobles de las actualmente asesoras Cristina Cutanda y Cristina García. Entre las bajas seguras, además de Llopis, también figura José Ramón González, por ahora responsable de Seguridad, Movilidad y Recursos Humanos.