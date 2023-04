La Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina, que depende del Ministerio de Seguridad Social, tiene una lista de espera de más de 200 personas para someterse al reconocimiento médico obligatorio para embarcarse. La causa es la falta de facultativo por la jubilación del funcionario que dirigía este servicio, que ha dejado vacante una plaza que aún no se ha cubierto. Este examen es necesario para obtener el certificado que necesitan marineros y pescadores, entre otros, para hacerse a la mar junto a otro tipo de documentos.

Este reconocimiento médico es uno de los pasos que debe realizar una persona que quiera embarcar como tripulante en un buque mercante, crucero o ejercer el ejercicio profesional al que habilita el certificado de patrón profesional de embarcaciones de recreo, así como para los pescadores.

El objetivo del reconocimiento de aptitud preceptivo y previo al embarque marítimo es garantizar que las condiciones psicofísicas del solicitante sean compatibles con las características del puesto de trabajo y no supongan peligro para la salud y seguridad del individuo ni del resto de la tripulación. Dichas condiciones tampoco deberán poner en riesgo la navegación marítima. Este examen solo lo puede hacer el Instituto Social de la Marina, en su propia clínica, con su médico, y no es posible realizarlo en ninguna clínica privada.

Fuentes de la Subdelegación de Gobierno indican que "en este momento y de forma puntual y extraordinaria no hay médico en el Instituto Social de la Marina. El motivo es la jubilación del médico que trabajaba allí pero es una situación temporal". Estaba prevista la incorporación de una persona a este puesto a finales de la semana pasada. Sin embargo, aún no se ha cubierto. "Con todos los trámites administrativos de la contratación, y todas las cuestiones informáticas correspondientes, esperamos que el alta de la nueva persona que se incorpora se produzca en la semana del 24 de abril, empezando a hacer reconocimientos progresivamente a partir de esa fecha".

Aún así, en la propia sede del Instituto Social de la Marina no esperan al médico hasta mayo, de ahí que indiquen a las personas que necesitan hacerse los reconocimientos los números de teléfono de las direcciones de la entidad en València y Cartagena al ser las más cercanas dado que en la provincia no se hace más que en la sede de Alicante, aunque se puede hacer también en Almería y otras provincias. Y una vez que tome posesión de la plaza el nuevo médico tienen prioridad las más de 200 personas en lista de espera.

Juan Rodríguez, marinero de puente, ha optado por pedir cita previa para el examen médico en Cartagena dado que tiene que embarcar en torno al 20 de mayo y con la ausencia de médico en Alicante y la lista de espera que hay no puede esperar.

"Ellos mismos me recomendaron que fuera al Instituto Social de la Marina de València o al de Cartagena porque no saben cuándo me podrán llamar. Es triste pero así estamos", señala. En su caso, le caduca el reconocimiento médico a finales de mes "y sin él ningún trabajador de la mar puede embarcar". En su caso eligió Cartagena al estar más cerca de Redován, donde reside cuando no está en el mar, dado que además tiene que viajar sin desayunar.

Rodríguez tiene ahora mismo vacaciones tras algo más de tres meses embarcado (su buque está en Turquía). Este certificado médico debe renovarse cada dos años y cuando el trabajador cumple los 50 años pasa a ser anual. "Cuando embarcas te piden la libreta marítima, los cursos de tu especialidad laboral y el certificado médico. En una ocasión me caducó estando embarcado. Tuve que pedir un día libre y con una carta del capitán me fui al Instituto Social de la Marina de Algeciras a hacérmelo, si no me desembarcaban".

Este marinero ha puesto una queja por escrito ante el Síndic de Greuges y en la propia página web del Instituto Social de la Marina al considerar que debería haberse previsto la dotación de la plaza de médico con antelación dado que es una vacante por jubilación.