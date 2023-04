Que la ciudad la deberíamos cuidar entre todos no es solo una frase que haga alusión a hacer buen uso de las papeleras, tanto para papeles como para colillas y deshechos orgánicos. No orinar en la calle o usar el Puerto como contenedor de las necesidades fisiológicas de cada cual es un límite que se paga con multa, aunque parece que no quedó claro a más de uno. Al menos, eso refleja el vídeo viralizado en Twitter en el que se observa a un hombre sentado en una de las dársenas de la zona portuaria de Alicante, que tranquilamente aprovecha para vaciar de contenido sus riñones orinando en la vía pública.

simplemente ✨alicante✨ pic.twitter.com/Re5kMU2C9L — sofía (@sofiacants) 17 de abril de 2023 Una imagen que deja mucho que desear y que ha levantado más de una ampolla en redes sociales y entre quienes han visto el vídeo, aunque los hay hasta quienes admiran el disimulo mediante el cual el susodicho parece disimular la parábola de orines que emerge desde su entrepierna. Las imágenes llevan casi tres mil reproducciones de vídeo en menos de doce horas y muestran algo que algunos vecinos llevan denunciando años, sobre todo en zonas de fiesta como el Barrio de Alicante. "Tu perro también hace Alicante más limpio": campaña contra la suciedad por heces y orines de mascotas Multas Según la Ordenanza de convivencia cívica en el Término Municipal de Alicante, al protagonista del vídeo viral podrían "caerle" casi 800 euros de multa por comportamiento incívico: "Las conductas descritas en el artículo anterior serán constitutivas de infracción leve y se sancionarán con multa de hasta 750 euros. Está prohibido hacer necesidades fisiológicas, como defecar, orinar y/o escupir, en cualquiera de los espacios definidos en el artículo 2 de esta Ordenanza". El protagonista del vídeo no es el único que se ha viralizado teniendo como protagonistas comportamientos incívicos en Alicante. Hace unos meses corría como la pólvora en internet el vídeo de un joven que hacía sus necesidades en un taxi y lo colgó en redes sociales para jactarse.