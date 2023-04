Dos días después de que el alcalde de Alicante y candidato a la reelección, el popular Luis Barcala, comunicara a la entonces concejala de Acción Social y Educación, Julia Llopis, que no formaría parte de la lista del PP a las elecciones municipales del 28-M, la edil acudió a un acto con la plana mayor de Vox en la ciudad de Alicante, en el que se confirmó que será la "número cuatro" de la candidatura autonómica de la formación ultra. La exconcejala, foco de las polémicas durante este mandato en Alicante, hace balance de su etapa en el PP y habla de su futuro en Vox.

De "número tres" en la lista municipal del PP en 2019 a "número cuatro" de la lista autonómica de Vox...

Así es. Hace cuatro años, vino Vox, pero no concretó su oferta. Y cuando vino Barcala, me identificaba entonces más con el PP y con su proyecto, con la parte educativa. Durante el mandato, Vox siempre me ha defendido en los plenos, han demostrado su confianza en mí. No me extraña que ahora me lo ofrecieran porque como ya lo intentaron una vez y me consta que se habían arrepentido de no haber sido ágiles... Para mí lo más importante es cuando uno cree en las personas. Creo que ellos creen en mí y yo en el proyecto. Y como todo: en el Partido Popular te identificas con el Partido Popular, pero hay cosas que te gustan menos. Y ahora ocurrirá lo mismo, habrá cosas con las que esté más o menos de acuerdo.

Barcala le confirmó a finales de la pasada semana que no contaba con usted para la lista. ¿Se lo esperaba? ¿Le ha dolido?

Yo tengo mucho aprecio a mis compañeros. A lo mejor que me vaya a Vox ha sido una sorpresa para ellos, pero creo que tampoco tiene por qué ser una sorpresa. Hace más de dos meses que ya se oían comentarios de que no iba a seguir. Y luego vas viendo cosas que te dan a entender que no vas a continuar. Han sido cuatro años difíciles y no era tampoco fácil seguir cuatro años más. Y la espinita la tenía ahí en el ámbito de la educación. Pero cuando llegué al Ayuntamiento nos dieron el "pack" y ahí no puedes elegir, con Acción Social, donde he invertido el 80% de mi tiempo, Educación se habrá quedado el 15% y Sanidad, el 5%. Y es que en Acción Social se necesitan casi dos concejales…

"Me dolió mucho, fue un golpe muy bajo, cuando Sanguino dijo que dos ancianos habían fallecido solos, duranta la pandemia, y que yo no había hecho nada por ellos"

¿A qué cosas se refiere, cuando dice que le anticipaban su salida?

No sé, uno va viendo cosas y vas tomando datos… Yo creo que desde principios de año ya veía que no iba a continuar. Y luego además, en lo personal, también vas haciendo balance y te planteas si llegado el caso continuarías o no.

Entonces, ¿hubiera podido rechazar ir en la lista de Barcala para el 28M?

Pues dependiendo de lo que me hubiera dado. No lo tenía claro. Acción Social, si cambia el color político en la Generalitat, podría ser más fácil llevarla. En este mandato, la conselleria nos han puesto mucho palos en las ruedas, aunque me he llevado muy bien con muchos técnicos, como los que gestionan el Contrato Programa, porque lo que es bueno para la ciudad hay que compartirlo. Nunca hay que perjudicar a los ciudadanos. También habría sido determinante en qué número de la lista me hubiera puesto. Pero es cierto que yo ahora me veía más cerca de trabajar con la educación, más cerca de Vox. Y el cambio de partido no fue el arrebato de un día. Era algo que tenía en la mano, pero me quería esperar a que el alcalde me confirmase que no seguía. Barcala me agradeció todo el trabajo, la gestión, mi fortaleza en los plenos… Y tras eso, tras la confirmación, el viernes fue cuando ya fui para adelante.

¿Cómo valora estos cuatro años? Porque su gestión ha sido, seguramente, la que más críticas ha recibido de todo el bipartito.

Durante la etapa en el Partido Popular, sinceramente he aprendido un montón. Yo le agradezco a Barcala que contara conmigo hace cuatro años. Ha sido una etapa muy dura, con la pandemia y la guerra de Ucrania. Para mí, la legislatura ha sido por un lado larga y por otro lado muy corta para hacer proyectos porque hemos tenido que atender emergencias. Para mí la mayor satisfacción es el equipo que se queda en Servicios Sociales, porque ahora está consolidado, se ha incorporado mucha gente nueva, con muchísima ilusión. Ahora hay que desarrollar muchísimos programas, sobre todo de inclusión. Ahí hay un desequilibrio. En estos años, he aprendido muchísimo. Ahora en servicios sociales también tengo un buen nivel, aunque yo venía de educación. He conocido cómo se trabaja en la administración. Con los colectivos es complicado porque ten ponen en situaciones complicadas porque la administración desde dentro es muy distinta a como se ve desde fuera. A veces que uno quiere hacer algo y no puede. Yo siempre he intentado ser lo más correcta en el trabajo, lo más justa posible, ayudar a los que más lo necesita evidentemente y entregar todo. Por horas no habrá sido, yo no he escatimado tiempo. Barcala así me lo reconoció. Yo he intentado dar lo mejor de mí a todos los alicantinos, aunque habrá a algunos a los que no les he gustado y por eso pido disculpas porque todos hemos hecho cosas mejores y peores. Ahora el Edificant ya no está atascado, que ha sido el único asunto que el alcalde ha tenido que salvar en el pleno un reparo de Intervención. Espero que si cambia el color político sea mucho más fácil el tema para que no sea tan burocrático.

En la carta de despedida hablaba de que valoró en algún momento tirar la toalla. ¿A qué se refiere?

Una de las cosas que más me marcaron y me dolieron, porque fue un golpe muy bajo, fue cuando Sanguino me atacó y dijo que dos personas ancianas habían fallecido en la pandemia solas y yo no había hecho nada por ellas. Ahí lo pasé muy mal, eso me dolió. Hay cosas que te debilitan. También en el último pleno, el señor Xavier López dijo que una persona casi se quemó a lo bonzo por mi culpa.

¿No le disgustó ser apartada por Barcala de la Junta de Distrito de la Zona Norte por su guerra abierta con las entidades vecinales?

A mí lo de la Junta de Distrito no me dolió. Lo vi y, bueno, el que venga que se apañe. La Junta de Distrito era un boicoteo a mi persona. Eso no me afectó. Si había alguien que podía entenderse mejor con ellos, pues adelante. De hecho, luego he estado yendo y no he tenido problemas, aunque siguen con sus mismas dinámicas, sacando incluso a Toño Peral de sus casillas en ocasiones.

¿No se arrepiente de nada en este mandato? Ha tenido mil frentes abiertos...

En mitad de pandemia, cuando me estaban presionando, al querer decir "el que más alto habla", dije que "el que más alto ladra"… Ahí me patinó la palabra. Eso me dolió porque no quise insultar a nadie, y esa palabra me la han estado restregando hasta el final en todos los sitios. Y pedí disculpas en su momento porque nunca quise menospreciar a nadie. De eso sí me arrepiento, se me escapó sin intención. Es algo a lo que se han agarrado. Supongo que si hubiera habido otra expresión, pues se hubieran agarrado a esa. Tuve un patinazo, pero también los han tenido otros, como Rafa Mas en algunos plenos, cuando habló de cojitos, manquitos y tontitos, y no pasó nada.

¿Se ha sentido blanco de todas las críticas, más incluso que Barcala?

He hecho un buen caparazón, porque he sido el objetivo de la izquierda día sí y día también porque lo social era lo más fácil de criticar. También he sido la persona que más molestaba a la izquierda. Y eso que con el PSOE generalmente no me he llevado mal, ni Lola Vílchez, ni con Manolo Marín, ni con Manolo Martínez ni con Raúl Ruiz. Incluso me dijeron que un discurso les había emocionado. Con Rafa Mas… vamos a ver. Él va a hacer su trabajo, su política. A ellos les da igual que te lleves mejor o peor, que te tomes un café o no. Eso lo tengo clarísimo. Además, a mí lo que me dicen en un pleno es como si me lo dices en la calle, yo no sé diferenciarlo. Y si tú me estás diciendo que soy una incapacitada o una estéril, luego no me voy a tomar un café. Yo no tengo esa doble cara. Y eso que creo que soy una persona que de cerca gano muchísimo más.

Hay compañeros de gobierno que le han aconsejado aprender a encajar mejor las críticas...

Es muy fácil la cintura política cuando no se meten contigo apenas. Mis compañeros no han sufrido lo que me han dado a mí. Una vez José Luis Berenguer me dijo que tenía que intentar que no me afectase, pero para una vez que le dieron a él se puso que no veas. O Manolo Villar, por ejemplo, que salta cuando le aprietan las tuercas. A mí también se me ha criticado para atizar a Barcala por mantenerme en el puesto, lo que le ha obligado a salir a defender mi trabajo. Yo digo que mi trabajo siempre es correcto, aunque puede que no sea políticamente correcto. Eso tal vez me ha fallado siempre.

"Mi objetivo ahora es que la izquierda no vuelva a gobernar la Generalitat. Me gustaría ser consellera de Educación"

¿Ha tenido el respaldo de los suyos? Parecía que le defendían más en Vox...

Cuando han tenido que salir, han respondido. José Ramón por ejemplo me ha apoyado muchísimo, ha sido la persona más cercana.

¿No va a echar de menos el último pleno, el de despedida?

No, no era necesario. Quería entregar acta para tener libertad de poder hablar. Prefería dedicarme a mi objetivo, que es trabajar para que la izquierda no vuelva a gobernar la Generalitat.

¿Se ve de consellera de Educación en un gobierno de coalición de PP y Vox?

Si me lo ofrecen, me gustaría, sí.