La Peregrina a la Santa Faz de este año se prevé como la primera con una gran afluencia de público desde que iniciara la pandemia. Será también una romería de estreno para muchos de sus protagonistas, entre los que se encuentra Miguel Ángel Cremades, capellán de la Santa Faz, que relevó a José Luis Casanova tras catorce años en el cargo. El sacerdote asegura que se siente nervioso y emocionado ante la responsabilidad de acercar la reliquia a los alicantinos, en un día en el que se espera que 300.000 personas acudan al monasterio.

Queda un día para la Santa Faz. ¿Cómo se siente ante la que va a ser su primera romería como capellán?

Me queda mucho por descubrir. Desde el primer momento dije que hasta que uno no está un año no tiene una visión de conjunto. De momento tengo visiones parciales. He vivido Navidad, Semana Santa, ahora viene Santa Faz, luego las fiestas patronales, el verano, el arranque del curso… Hasta que no pasa un año entero no te haces una perspectiva global. Sí puedo decir que estoy mucho más centrado. No puedo dedicar todo el tiempo que me gustaría porque tengo otros cargos que atender y tengo que compatibilizar el tiempo. También he tenido la suerte de que entré en un momento en el que había bastante tranquilidad. Si hubiera entrado en estos días habría sido una cosa muy traumática.

¿Cómo espera que sea la romería?

Espero que sea multitudinaria. Siempre lo es, pero llevamos tres años de mucho recorte. El año pasado que ya se abría más llovió y luego el fin de semana se recuperó un poco más. Este año que las perspectivas son buenas la gente tiene mucha gana de vivir con alegría este día, que seguro que va a ser multitudinario, de mucha fe y de mucha convivencia.

En términos propios de la pandemia, ¿diría que es una nueva normalidad para la Santa Faz? Va a ser su primera romería y la segunda para el obispo Munilla y para las monjas.

Está siendo un año muy novedoso para todos. Hablo frecuentemente con la comunidad religiosa, necesito apoyarme en la experiencia que ellas tienen. Ellas han vivido tres años de Santa Faz también muy recortados, es el primer año que lo viven en plenitud. Hay cosas en las que andamos todos un poco escasos de conocimiento. Yo agradezco la ayuda que estamos teniendo de compañeros sacerdotes que llevan años viviendo a fondo la Santa Faz y de las personas del barrio conocedoras de las tradiciones y las costumbres de aquí, que me están aportando muchas ideas y mucho conocimiento. No me siento solo porque tengo muchos apoyos. Es un año muy novedoso en el que estoy valorando mucho el cariño de la gente.

¿Y se siente usted nervioso?

Sí, sí.

¿Pese a la experiencia que tiene usted en otros cargos?

Sí, porque tengo experiencia en otros cargos pero en este todavía no. Entonces, es un primer año en una realidad tan significativa, tan profunda, en la que quieres hacerlo bien y prestar el mejor servicio; no por quedar yo bien, sino porque lo merece la Santa Faz y lo merece el pueblo alicantino. Siento esa responsabilidad, quiero responder lo mejor posible dentro de mis limitaciones que la gente tendrá que disculpar en algún momento. Yo me siento totalmente emocionado y nervioso porque quiero estar a la altura de lo que la ciudad de Alicante espera de su capellán en ese día.

¿Cómo valora el papel que juega la Santa Faz dentro del proceso de secularización de la sociedad?

Lo resumiría en una palabra: impresionado. Lo digo con toda honestidad, impresionado de lo que estoy viendo y estoy conociendo. Es verdad que hay un proceso de secularización muy fuerte, pero eso contrasta con un hecho, la Santa Faz nunca está sola y eso significa mucho. Hay un día de Peregrina y un año de peregrinación. Todos los días, no de forma masiva pero sí a goteo, alicantinos y no alicantinos van pasando por la Santa Faz. En fines de semana, muchas personas en su plan de ocio y de descanso deportivo cuentan con la Santa Faz. Algunos me lo han dicho, hacen su trayecto de senderismo, de bicicleta o de carrera pero pasan por la Santa Faz. Hace unos días un señor todo sudado entró a la Santa Faz y me pidió disculpas pero me dijo que no podía dejar pasar la Santa Faz. Significa muchísimo para Alicante y esto significa que en los hogares se infunde. La Santa Faz es una fe vivida y transmitida.