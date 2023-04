Los pediatras exigen a la Conselleria de Sanidad que incluya en el calendario de vacunación la tetravalente contra el meningococo a los 12 meses. Actualmente, se inocula a los menores la vacuna contra la meningitis B con dosis a los 2, 4 y 12 meses; y la del tipo C, a los 2 y 12 meses; mientras la tetravalente se pone a los 12 años. Los profesionales médicos piden que esta última se ponga desde el principio.

Asimismo, demandan la inclusión en el calendario vacunal para los menores de entre dos y cinco años de la intranasal contra la gripe ante la próxima campaña que se prevé que comience en octubre. Actualmente la vacuna es pinchada.

"Consideramos que los niños de la Comunidad se merecen un calendario de máximos, no de mínimos", asegura la presidenta de la Sociedad Valenciana de Pediatría, Eva Suárez, quien subraya que "fuimos pioneros en vacunación infantil y ahora estamos a la cola de España en la introducción de novedades vacunales".

Eva Suárez, junto a Luis Blesa, en representación de la Asociación Española de Pediatría; Nacho Domingo como presidente de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria; y Mara Garcés, como referente en vacunas a nivel nacional e internacional, mantuvieron este martes una reunión con responsables de la Dirección General de Salud Pública.

Durante ese encuentro, explica Suárez, "justificamos la evidencia científica que existe para administrar ambas vacunas" y "les exigimos lo máximo que se puede exigir en vacunación, que es lo que han propuesto en Galicia, Madrid o Castilla-La Mancha: incluir la vacuna del meningococo tetravalente a los doce meses y la de la gripe intranasal para mayores de dos años".

Desde la Conselleria de Sanidad han informado que se están estudiando las dos propuestas realizadas por los pediatras y cuando se adopte una decisión se lo comunicarán.

Por la nariz

En el caso de la gripe, Eva Suárez ha recordado a EFE que el Consejo Interterritorial determinó que la próxima campaña 2023-2024 hay que vacunar a todos los menores entre 6 meses y cinco años, y "será una campaña vacunal complicada porque en menos de dos meses habrá que vacunar a cinco cohortes de niños".

Según ha explicado, este año ha habido en la Comunidad Valenciana dos picos de gripe -uno en noviembre y diciembre y el segundo, después de Navidad-, y si la campaña de vacunación empieza en octubre Salud Pública debe empezar ya a planificarla porque si se adelanta como el pasado año "puede pillar a niños sin vacunar".

La pediatra ha dicho que en niños la efectividad es "mucho mayor" con la vacuna intranasal porque además de la inmunidad sistémica confiere inmunidad de mucosas, con lo cual los pequeños están más protegidos. Es además más fácil de administrar que la vacuna intramuscular, que es pinchada.

Desde Sanidad, ha precisado, tienen dudas con la vacuna intranasal porque según la ficha técnica solo puede administrarse entre los 2 y los 18 años, por lo que entre los 6 meses y hasta los 2 años habría que inocular la vacuna intramuscular normal, lo que significa que tendrían que adquirir dos vacunas distintas, aunque el coste de ambas sería el mismo para la administración.

Entre los 5 y 18 años se incluiría a los niños de riesgo, "que también los hay y son los grandes olvidados", ha señalado Suárez, que ha explicado que es necesario que desde la Dirección General de Salud Pública se empiece a diseñar y planificar la campaña de vacunación contra la gripe en los menores para que la información llegue a los padres.

"Desde las sociedades científicas podemos ayudar, hacer difusión y trasmitir la información a los padres, pero para eso la tienen que diseñar. La campaña tiene que estar dirigida por Salud Pública, no por los pediatras, porque no tenemos los medios técnicos".

Según ha manifestado, en Galicia ya se consiguió en la última campaña altas coberturas en los niños porque abrieron vacunódromos los fines de semana, pero eso es algo que debe planificar la Conselleria de Sanidad.

Costeada por las familias

En el caso de la vacuna tetravalente contra el meningococo a los 12 meses, ha afirmado que los pediatras piden su inclusión en el calendario porque en la actualidad tiene que ser comprada por los padres y, en aquellos casos en los que no pueden pagarla o deciden no administrársela, el menor está en riesgo.

Según los especialistas, la cobertura actual de esta vacuna es del 70 por ciento pero porque los padres se hacen cargo de pagar los 107 euros que cuesta, lo que a su juicio supone un "problema de equidad".

"Llevamos tres años prácticamente sin ver meningitis pero este año estamos viendo muchos de gripe que no habíamos visto antes, y no es lo mismo una gripe que una meningitis", ha dicho para añadir que esta semana ha habido un caso de meningitis en Alicante.

Ha considerado que desde la Conselleria de Sanidad "tendrían que ponerse las pilas" porque entre los cero y los 15 años "gastamos muy poco dinero en medicamentos y habría que invertir en vacunas. Una vacuna siempre es invertir en salud, no es un gasto" y ha criticado que se escuden en que no las introducirán hasta que no lo haga el Consejo Interterritorial.